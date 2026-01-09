Finde en Córdoba: Con Doma y Folklore en Jesús María, arranca la serie de festivales

CÓRDOBA. Tras un intento frustrado por la lluvia, el Festival Nacional de Doma y Folcklore de Jesús María dará inició este viernes a la edición N°60 y como apertura del fin de semana. La cita, una de las más importantes del año para el arte nacional se extenderá por nueve noches con todo tipo de ofertas musicales y de entretenimiento, dando inicio a la temporada de festivales del verano cordobés.
Doma y Folklore en Jesús María, Córdoba
Si bien el inicio original estaba programado para el jueves 8 de enero, las inclemencias climáticas postergaron la inauguración del festival para el viernes 9 de enero. Desde la organización confirmaron el traslado de los actos inaugurales, aunque no tendrían lugar los eventos previstos originalmente que fueron cancelados de manera definitiva.
De ese modo, el fin de semana cordobés estará ocupado de folklore y tradición desde mañana (9/1) con la presencia de artistas como Los Palmeras, Q’Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda y Fer Palacio. Además, se marcará el comienzo de la competencia nacional de jinetes, evento central del festival.
Rumbo al sábado 10 de enero, Jesús María ofrecerá la presencia de artistas como Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Santi2 y Mati Rojas. En este caso, la oferta musical será más tradicional, con fuerte presencia de las tradicionales chacareras.
Por su parte, el domingo 11 de enero será el turno de Lázaro Caballero, Cristian Herrera, Magui Olave, Piko Frank, Lucas Sugo y Campedrinos. Una importante apuesta por artistas emergentes y con gran proyección en la escena nacional.
La transmisión oficial permanece en poder de la TV Pública, aunque también podrá observarse en el canal oficial de YouTube del festival.
Las entradas generales rondan los 48.000 pesos. Se consiguen vía web.
Festival BumBum
Al mismo tiempo que en Jesús María, pero en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes tendrá lugar otra cita de peso. Se trata del Festival Bum Bum, organizado por Universo Jiménez y con la participación estelar de La Mona.
La cita, apuntada para el sábado 10 de enero, tendrá artistas nacionales e internacionales que saldrán al escenario en una propuesta única en el interior del país. Nombres como el de Myke Towers, Major Lazer Soundsystem, Diplo, Luck Ra, El Loco Amato, La Joaqui, Lauty Gram y DJ Alan Gómez completan una grilla imperdible para la noche de verano cordobesa.
El costo de las entradas parte de los 60.000 pesos. Se adquieren vía web.
Noche de los Museos en Alta Gracia
Por fuera de los grandes festivales también hay propuestas. Aquellos que busquen experiencias algo más tranquilas pueden apostar con confianza a la Noche de los Museos en Alta Gracia.
La ciudad ubicada a tan solo 20 minutos de la capital provincial ofrece un recorrido nocturno completo por sus principales puntos de interés. Conocida por la presencia fuerte de los Jesuitas en la zona, la grilla promete paseos por la Estancia Jesuítica y el Museo del Che como eventos centrales.
La actividad, organizada por la Municipalidad de Alta Gracia es de entrada libre y gratuita y está convocada para el viernes 9 de enero a partir de las 17 horas.
