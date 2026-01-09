Finde en Córdoba: Con Doma y Folklore en Jesús María, arranca la serie de festivales

La transmisión oficial permanece en poder de la TV Pública, aunque también podrá observarse en el canal oficial de YouTube del festival.

Las entradas generales rondan los 48.000 pesos. Se consiguen vía web.

Al mismo tiempo que en Jesús María, pero en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes tendrá lugar otra cita de peso. Se trata del Festival Bum Bum, organizado por Universo Jiménez y con la participación estelar de La Mona.

La cita, apuntada para el sábado 10 de enero, tendrá artistas nacionales e internacionales que saldrán al escenario en una propuesta única en el interior del país. Nombres como el de Myke Towers, Major Lazer Soundsystem, Diplo, Luck Ra, El Loco Amato, La Joaqui, Lauty Gram y DJ Alan Gómez completan una grilla imperdible para la noche de verano cordobesa.

El costo de las entradas parte de los 60.000 pesos. Se adquieren vía web.

Noche de los Museos en Alta Gracia

Por fuera de los grandes festivales también hay propuestas. Aquellos que busquen experiencias algo más tranquilas pueden apostar con confianza a la Noche de los Museos en Alta Gracia.

La ciudad ubicada a tan solo 20 minutos de la capital provincial ofrece un recorrido nocturno completo por sus principales puntos de interés. Conocida por la presencia fuerte de los Jesuitas en la zona, la grilla promete paseos por la Estancia Jesuítica y el Museo del Che como eventos centrales.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Alta Gracia es de entrada libre y gratuita y está convocada para el viernes 9 de enero a partir de las 17 horas.

