Negocio jugoso: Córdoba busca nueva recolectora de impuestos

Ahora bien, las exigencias establecidas por el contrato también son altas y en concordancia con el beneficio posible. En ese sentido, la licitación actual impuso requisitos técnicos y financieros complejos estableciendo como piso las condiciones en las que se va a cerrar la concesión actual.

La tarea asignada comprende no sólo la recaudación impositiva, sino también una gestión informativa compleja a nivel fiscal. Entre ello, se exige la capacidad comprobable de gestión de un padrón de aportantes de más de un millón de personas, la instalación de canales de pago seguros y eficientes, fiscalización de acreencias, planta de personal capacitado con experiencia comprobable y otros requisitos excluyentes que reducen notoriamente el número de oferentes posibles.

Teniendo en cuenta el corto tiempo restante para el cierre de la licitación en curso, es probable que la competencia se cierre entre las dos ofertas receptadas hasta ahora.

Córdoba y sus impuestos

Para el Gobierno provincial, el 2026 podría resultar un punto de inflexión en la política fiscal. Con la necesidad de generar mayores ingresos por la falta de giros nacionales, la recaudación jugará un papel clave en las posibilidades de acelerar el plan de obras y ejecuciones que mantiene la administración de Martín Llaryora.

Sin embargo, esto no se traduciría como un nuevo apretón fiscal como sucedió en años anteriores. Contrario a eso, la apuesta del Centro Cívico pasaría por reducir la presión fiscal en consonancia con la tendencia nacional y dejar de financiar actividades deficitarias que se desprenden de la administración pública provincial, como es el caso del déficit de la Caja de Jubilaciones.

En ese sentido, Llaryora presentó sobre fines de 2025 un plan de reducción impositiva ambicioso, con el fin de mejorar la competitividad fiscal de Córdoba en relación a otras provincias y convencer a los contribuyentes de no fallar en los impuestos que quedarán vigentes.

