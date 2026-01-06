Negocio jugoso: Córdoba busca nueva recolectora de impuestos

CÓRDOBA. La Provincia de Córdoba tendrá, a partir del 31 de enero próximo, un nuevo jugador privado en la recolección fiscal. Con el proceso de licitación abierto, el Gobierno provincial convocó a empresas nacionales e internacionales a realizar ofertas para un contrato por 48 meses destinado a gestionar la recaudación de impuestos provincial.
El negocio, que hasta ahora fue ejecutado por la ex Kolektor y actual Servicios y Consultoría S.A., se abrirá después de mucho tiempo. De hecho, la empresa saliente obtuvo una prórroga al contrato original lo que estiró a más de 20 años su presencia en esa área tercerizada con cambios de nombre mediante.
Ya sin posibilidades de evitar el debido proceso licitatorio, el Centro Cívico abrió la convocatoria y puso plazos hasta el 12 de enero próximo para la presentación de ofertas. Hasta ahora, y según reportes del medio local La Voz, el Gobierno cordobés recibió tan solo dos propuestas.
Una de ellas habría sido ejecutada por el mismo grupo empresario que mantiene control de la actual concesionaria y que tendría pensada la permanencia en el negocio. La otra habría llegado desde Centroamérica, por parte de una empresa con experiencia en el rubro recaudatorio en varios países.
Córdoba y un negocio jugoso
El negocio de la recaudación impositiva en Córdoba tendría previstas comisiones del 1,8% fijo y variables de rendimiento sobre el total recaudado. Ese porcentaje representó durante 2025 ingresos cercanos a los 100 mil millones de pesos después de impuestos para Servicios y Consultoría S.A., integrando uno de los contratos más cuantiosos de la administración pública provincial.
Ahora bien, las exigencias establecidas por el contrato también son altas y en concordancia con el beneficio posible. En ese sentido, la licitación actual impuso requisitos técnicos y financieros complejos estableciendo como piso las condiciones en las que se va a cerrar la concesión actual.
La tarea asignada comprende no sólo la recaudación impositiva, sino también una gestión informativa compleja a nivel fiscal. Entre ello, se exige la capacidad comprobable de gestión de un padrón de aportantes de más de un millón de personas, la instalación de canales de pago seguros y eficientes, fiscalización de acreencias, planta de personal capacitado con experiencia comprobable y otros requisitos excluyentes que reducen notoriamente el número de oferentes posibles.
Córdoba y sus impuestos
Para el Gobierno provincial, el 2026 podría resultar un punto de inflexión en la política fiscal. Con la necesidad de generar mayores ingresos por la falta de giros nacionales, la recaudación jugará un papel clave en las posibilidades de acelerar el plan de obras y ejecuciones que mantiene la administración de Martín Llaryora.
Sin embargo, esto no se traduciría como un nuevo apretón fiscal como sucedió en años anteriores. Contrario a eso, la apuesta del Centro Cívico pasaría por reducir la presión fiscal en consonancia con la tendencia nacional y dejar de financiar actividades deficitarias que se desprenden de la administración pública provincial, como es el caso del déficit de la Caja de Jubilaciones.
En ese sentido, Llaryora presentó sobre fines de 2025 un plan de reducción impositiva ambicioso, con el fin de mejorar la competitividad fiscal de Córdoba en relación a otras provincias y convencer a los contribuyentes de no fallar en los impuestos que quedarán vigentes.
