Existen múltiples indicios de que USA e Israel exploran "opciones de cambio de régimen en Irán"

La foto surge mientras Trump continúa lanzando amenazas a Irán después de que las fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Teherán.

image Senador Graham y presidente Trump

Anteriormente, Graham había defendido el derrocamiento del gobierno iraní en una entrevista con el mismo sombrero.

El senador afirmó que Trump "no le ha dado la espalda al pueblo de Irán" en medio de las protestas antigubernamentales esporádicas en todo el país.

"Así que rezo y espero que 2026 sea el año en que hagamos grande a Irán de nuevo", declaró el senador nacional a Fox News.

El domingo, Trump reiteró su advertencia de que Estados Unidos intervendría militarmente contra el gobierno iraní si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

"Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos les va a dar un duro golpe".

Ya son 108 las ciudades que registran movilizaciones contra el régimen de los ayatollahs en Iran

Ya son 108 las ciudades que registran movilizaciones contra el régimen de los ayatollahs en Iran pic.twitter.com/OVnQzGA6Ji — Marcial Cuquerella (@cuquemar) January 4, 2026

Según fuentes del británico The Times, el líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas. Ali Khamenei habría preparado la evacuación junto a una veintena de allegados, incluido su hijo Mojtaba, designado como sucesor.