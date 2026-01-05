Banjamín Netanyahu sostuvo que "las consecuencias serán muy graves" si Teherán ataca a Israel y que tanto él como el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a no permitir que Irán reconstruya sus planes atómicos y de misiles.
SEGÚN JERUSALMEM POST
Existen múltiples indicios de que USA e Israel exploran "opciones de cambio de régimen en Irán"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en sintonía con USA, dijo que no permitirá que Irán reconstituya programa nuclear y capacidad con misiles.
"El levantamiento popular en Irán se ha expandido enormemente. En Israel nos identificamos con la lucha del pueblo iraní y su aspiración de libertad y justicia" agregó el premier del estado judío.
Trump renueva su amenaza contra Irán
El senador estadounidense Lindsey Graham compartió una foto del presidente de USA con una gorra firmada que dice "Hagamos a Irán grande de nuevo", lo que alimenta la preocupación por la posibilidad de una nueva guerra con Irán.
Graham, aliado de Trump y halcón en política exterior, publicó la imagen en X el lunes, afirmando que el titular de la Casa Blanca ha fortalecido al país tanto dentro como fuera de la nación.
La foto surge mientras Trump continúa lanzando amenazas a Irán después de que las fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Teherán.
Anteriormente, Graham había defendido el derrocamiento del gobierno iraní en una entrevista con el mismo sombrero.
El senador afirmó que Trump "no le ha dado la espalda al pueblo de Irán" en medio de las protestas antigubernamentales esporádicas en todo el país.
"Así que rezo y espero que 2026 sea el año en que hagamos grande a Irán de nuevo", declaró el senador nacional a Fox News.
El domingo, Trump reiteró su advertencia de que Estados Unidos intervendría militarmente contra el gobierno iraní si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.
"Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos les va a dar un duro golpe".