urgente24
MUNDO USA > Israel > Donald Trump

SEGÚN JERUSALMEM POST

Existen múltiples indicios de que USA e Israel exploran "opciones de cambio de régimen en Irán"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en sintonía con USA, dijo que no permitirá que Irán reconstituya programa nuclear y capacidad con misiles.

05 de enero de 2026 - 21:36
USA, Irán e Israel

USA, Irán e Israel

Banjamín Netanyahu sostuvo que "las consecuencias serán muy graves" si Teherán ataca a Israel y que tanto él como el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a no permitir que Irán reconstruya sus planes atómicos y de misiles.

"El levantamiento popular en Irán se ha expandido enormemente. En Israel nos identificamos con la lucha del pueblo iraní y su aspiración de libertad y justicia" agregó el premier del estado judío.

El periódico Jerusalem Post asegura que existen "múltiples indicios" de un posible cambio de régimen en la República Islámica de irán luego de varias semanas se multitudinarias protestas callejeras en casi dos centenares de ciudades persas. El periódico Jerusalem Post asegura que existen "múltiples indicios" de un posible cambio de régimen en la República Islámica de irán luego de varias semanas se multitudinarias protestas callejeras en casi dos centenares de ciudades persas.

Seguir leyendo

image
Benjamín Netanyahu y Donald Trump

Benjamín Netanyahu y Donald Trump

Trump renueva su amenaza contra Irán

El senador estadounidense Lindsey Graham compartió una foto del presidente de USA con una gorra firmada que dice "Hagamos a Irán grande de nuevo", lo que alimenta la preocupación por la posibilidad de una nueva guerra con Irán.

Graham, aliado de Trump y halcón en política exterior, publicó la imagen en X el lunes, afirmando que el titular de la Casa Blanca ha fortalecido al país tanto dentro como fuera de la nación.

La foto surge mientras Trump continúa lanzando amenazas a Irán después de que las fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Teherán.

image
Senador Graham y presidente Trump

Senador Graham y presidente Trump

Anteriormente, Graham había defendido el derrocamiento del gobierno iraní en una entrevista con el mismo sombrero.

El senador afirmó que Trump "no le ha dado la espalda al pueblo de Irán" en medio de las protestas antigubernamentales esporádicas en todo el país.

"Así que rezo y espero que 2026 sea el año en que hagamos grande a Irán de nuevo", declaró el senador nacional a Fox News.

El domingo, Trump reiteró su advertencia de que Estados Unidos intervendría militarmente contra el gobierno iraní si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

"Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos les va a dar un duro golpe".

Ya son 108 las ciudades que registran movilizaciones contra el régimen de los ayatollahs en Iran Ya son 108 las ciudades que registran movilizaciones contra el régimen de los ayatollahs en Iran

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007865784375373970&partner=&hide_thread=false

Según fuentes del británico The Times, el líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas. Ali Khamenei habría preparado la evacuación junto a una veintena de allegados, incluido su hijo Mojtaba, designado como sucesor. Según fuentes del británico The Times, el líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas. Ali Khamenei habría preparado la evacuación junto a una veintena de allegados, incluido su hijo Mojtaba, designado como sucesor.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES