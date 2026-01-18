Turismo 2026: El factor inesperado que llena destinos

El verano arrancó con todo, literalmente. Ráfagas de viento que dejaron a más de uno luchando con la sombrilla, precipitaciones inesperadas y hasta un meteotsunami que arrasó con las costas de varias ciudades argentinas. Pero más allá de la inestabilidad del clima, hay una realidad que está redefiniendo cómo viajamos: los argentinos cambiaron su forma de hacer turismo, y los números lo demuestran con claridad.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acaba de publicar un informe que no deja lugar a dudas: la temporada 2026 tiene un comienzo irregular, pero con señales concretas de movimiento. Los destinos que están funcionando mejor son aquellos que mezclan naturaleza con una agenda cargada de actividades. No alcanza con tener playas o montañas, ahora hay que ofrecer festivales, competencias deportivas, ferias gastronómicas y propuestas culturales.
Y acá está el punto central: los picos de ocupación no están llegando por reservas tempranas ni estadías largas organizadas con tiempo. Llegan por fines de semana especiales, por eventos puntuales, por decisiones que se toman casi sobre la fecha. Es un turismo más espontáneo, más selectivo y más consciente del gasto.
Iguazú y Ushuaia lideran el turismo con alta ocupación
Los destinos naturales consolidados siguen siendo los ganadores indiscutidos. Puerto Iguazú superó el 82% de ocupación con picos del 85%, acumulando más de 68 mil arribos y 203 mil pernoctaciones. Ushuaia no se quedó atrás: alcanzó el 88% en la primera quincena de enero y tiene reservado el 83% para la segunda, empujado por festivales culturales, actividades al aire libre y una rotación constante de cruceros internacionales que traen miles de visitantes por día. Oberá, en Misiones, llegó al 80%, con estadías que van de dos a cinco noches.
Tandil muestra algo interesante: las cabañas lograron el 80% de ocupación, impulsadas por familias que buscan naturaleza y eventos deportivos específicos. Sin embargo, los hoteles tradicionales tuvieron números más discretos. Colón y Gualeguaychú, en Entre Ríos, cerraron la quincena por encima del 80%, mientras que Mendoza capital y Bariloche alcanzaron ese mismo porcentaje. En Neuquén, Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes registraron ocupación plena. Córdoba brilló: Carlos Paz llegó al 90% y Santa Rosa de Calamuchita al 95%.
Después aparece un segundo escalón de destinos que presentan niveles medios pero estables, entre el 60% y el 75%. Chascomús registró el 62% con estadías promedio de tres noches, consolidándose como lugar de escapadas cortas con impacto económico real. Río Negro promedió el 75% general, con hoteles en el 85% y complejos turísticos en el 65%. Mar del Plata llegó al 60%, mientras que en toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025. En Entre Ríos, el promedio provincial cerró en el 70%, con picos superiores al 90% en localidades que tuvieron fiestas populares, carnavales y eventos masivos. Tafí del Valle, San Javier y la Quebrada de Humahuaca arrancaron la temporada con niveles superiores al 70%.
Lo que está quedando claro es que se instaló un cambio estructural. El turista argentino define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el presupuesto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas planificadas. No es un fenómeno exclusivo de un tipo de destino, aparece en todo el país, desde ciudades urbanas de paso hasta íconos naturales y lugares de fin de semana. No es un retroceso del turismo, es una reconfiguración de cómo viajamos.
El gasto del turismo varía fuerte entre regiones
Ahora bien, con lo que respecta al gasto diario, este muestra una dispersión amplia. En gran parte del país se ubica entre los $95.000 y $100.000 por persona por día. Entre Ríos informó un gasto diario promedio de $96.960, permitiendo estimar un impacto económico cercano a los $38.000 millones en los primeros días del verano. Formosa registra alrededor de $85.000 diarios, asociado a propuestas de playa, río y recreación de cercanía. Santiago del Estero promedió $70.000, con un patrón racionalizado entre alojamiento, transporte, entretenimiento y gastronomía.
Los destinos de alta tracción elevan significativamente las cifras. Puerto Iguazú alcanzó $117.940 de gasto medio diario, impulsado por excursiones al Parque Nacional Iguazú y gastronomía. Ushuaia lidera con alrededor de $370.000 por persona por día, explicado por excursiones de naturaleza, navegación, actividades premium y el fuerte aporte del turismo de cruceros internacionales.
En pocas palabras, la temporada está en marcha, con reglas nuevas. Y ya no se trata de planificar con anticipación, sino de aprovechar oportunidades. Los destinos que lo entiendan tendrán temporada asegurada.
