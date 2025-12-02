Los argentinos impulsan el turismo internacional: crecen los destinos exóticos

-Visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

-Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino

-Paseo en barco por el Sena

-Visita de la Sagrada Familia sin colas

-Contrastes de Nueva York

-Entrada a la 3ª planta de la Torre Eiffel

-Excursión al Palacio de Versalles

-Tour por la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a primera hora

Turismo: auge de destinos exóticos

Además de los clásicos, la plataforma observó un fuerte crecimiento en la reserva y contratación de actividades en destinos considerados exóticos para el mercado argentino entre los que se destacan: Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima (Japón), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Reikiavik (Islandia, y Zanzíbar (Tanzania).

En términos de crecimiento en la demanda de tours en países no tradicionales para el turismo argentino, Japón lideró la tendencia con un aumento del 750% en reservas versus 2024, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 105% y Portugal con un 95%, evidenciando una diversificación en los intereses de viaje del público nacional.

-----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Brasil tendrá el primer parque temático de Disney gratuito: desde cuándo y dónde

3 secretos para encontrar vuelos baratos que las aerolíneas esconden

Aerolíneas Argentinas confirmó que extiende uno de sus vuelos más requeridos

La playa de agua turquesa a 3 horas de Buenos Aires que causa furor