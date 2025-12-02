Los argentinos impulsan el turismo internacional: crecen los destinos exóticos

Durante 2025, los viajeros de Argentina contrataron tours en más de mil destinos alrededor del mundo a través de Civitatis, registrando un crecimiento interanual del 15% respecto a 2024. Se registró una importante preferencia por el turismo de capitales y ciudades turísticas europeas y una tendencia hacia destinos exóticos.
"Este crecimiento sostenido confirma que los argentinos continúan priorizando los viajes como parte fundamental de su estilo de vida, incluso apostando por destinos lejanos y experiencias no tradicionales”, expresó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina.
Entre los lugares más buscados por los argentinos para viajar en 2025 figuran, en el siguiente orden de reservas: Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán y Sevilla. “Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos, destacándose por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como por la amplia oferta de experiencias guiadas”, comentaron desde la plataforma.
En cuanto a las actividades más demandadas por los argentinos dentro de la plataforma, durante este año, se destacaron las visitas guiadas y experiencias culturales especialmente en sitios icónicos.
En esta línea, los más elegidos fueron los siguientes tours en orden de mayor a menor demanda:
-Visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
-Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino
-Paseo en barco por el Sena
-Visita de la Sagrada Familia sin colas
-Contrastes de Nueva York
-Entrada a la 3ª planta de la Torre Eiffel
-Excursión al Palacio de Versalles
-Tour por la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a primera hora
Turismo: auge de destinos exóticos
Además de los clásicos, la plataforma observó un fuerte crecimiento en la reserva y contratación de actividades en destinos considerados exóticos para el mercado argentino entre los que se destacan: Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima (Japón), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Reikiavik (Islandia, y Zanzíbar (Tanzania).
En términos de crecimiento en la demanda de tours en países no tradicionales para el turismo argentino, Japón lideró la tendencia con un aumento del 750% en reservas versus 2024, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 105% y Portugal con un 95%, evidenciando una diversificación en los intereses de viaje del público nacional.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Brasil tendrá el primer parque temático de Disney gratuito: desde cuándo y dónde
3 secretos para encontrar vuelos baratos que las aerolíneas esconden
Aerolíneas Argentinas confirmó que extiende uno de sus vuelos más requeridos
La playa de agua turquesa a 3 horas de Buenos Aires que causa furor