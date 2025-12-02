urgente24
Los argentinos impulsan el turismo internacional: crecen los destinos exóticos

Se incrementa el turismo en lugares como Tokio, Kioto, Osaka, Dubai y Zanzíbar. También siguen liderando destinos como París o Roma en Europa.

02 de diciembre de 2025 - 11:59
Turismo: aumenta la demanda a destinos exóticos.(Foto: Civitatis).

Turismo: aumenta la demanda a destinos exóticos.

(Foto: Civitatis).

Durante 2025, los viajeros de Argentina contrataron tours en más de mil destinos alrededor del mundo a través de Civitatis, registrando un crecimiento interanual del 15% respecto a 2024. Se registró una importante preferencia por el turismo de capitales y ciudades turísticas europeas y una tendencia hacia destinos exóticos.

"Este crecimiento sostenido confirma que los argentinos continúan priorizando los viajes como parte fundamental de su estilo de vida, incluso apostando por destinos lejanos y experiencias no tradicionales”, expresó Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina.

image
Par&iacute;s. (Foto: Civitatis).

París. (Foto: Civitatis).

Entre los lugares más buscados por los argentinos para viajar en 2025 figuran, en el siguiente orden de reservas: Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres, Florencia, Nueva York, Ámsterdam, Milán y Sevilla. “Roma y París se posicionaron como los destinos favoritos, destacándose por su riqueza histórica, cultural y gastronómica, así como por la amplia oferta de experiencias guiadas”, comentaron desde la plataforma.

En cuanto a las actividades más demandadas por los argentinos dentro de la plataforma, durante este año, se destacaron las visitas guiadas y experiencias culturales especialmente en sitios icónicos.

En esta línea, los más elegidos fueron los siguientes tours en orden de mayor a menor demanda:

-Visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

-Visita guiada por el Coliseo, Foro y Palatino

-Paseo en barco por el Sena

-Visita de la Sagrada Familia sin colas

-Contrastes de Nueva York

-Entrada a la 3ª planta de la Torre Eiffel

-Excursión al Palacio de Versalles

-Tour por la Capilla Sixtina y Museos Vaticanos a primera hora

Turismo: auge de destinos exóticos

Además de los clásicos, la plataforma observó un fuerte crecimiento en la reserva y contratación de actividades en destinos considerados exóticos para el mercado argentino entre los que se destacan: Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima (Japón), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Reikiavik (Islandia, y Zanzíbar (Tanzania).

En términos de crecimiento en la demanda de tours en países no tradicionales para el turismo argentino, Japón lideró la tendencia con un aumento del 750% en reservas versus 2024, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 105% y Portugal con un 95%, evidenciando una diversificación en los intereses de viaje del público nacional.

-----------------------

