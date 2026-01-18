La miniserie de 8 capítulos que cada minuto suma nuevas reproducciones

Por su parte, Angie Han de The Hollywood Reporter profundizó aún más: "Una historia siempre atractiva, llena de revelaciones ingeniosas y observaciones contundentes sobre la culpa materna, la arrogancia paterna y la incómoda línea que separa el deseo de proteger de la necesidad de controlar".

Nick Schager de The Daily Beast la diferenció del montón afirmando que "en un panorama de streaming plagado de ofertas de este tipo, se diferencia sobre todo por sus excelentes protagonistas y por adoptar con gusto los elementos más disparatados del final". Mientras que Roxana Hadadi de Vulture fue directa al hueso: "'All Her Fault' es compulsivamente entretenida, digna de un atracón".

image "All Her Fault", disponible en Amazon Prime Video.

Así que, si estás buscando qué ver para cerrar el fin de semana y te copan las historias que te hacen saltar del asiento, acá tenés tu próxima maratón asegurada. No hace falta pensarlo demasiado, la crítica la recomienda y nosotros también.

