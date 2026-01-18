La miniserie de 8 capítulos que cada minuto suma nuevas reproducciones

La reconocida plataforma de streaming, Amazon Prime Video, sumó a su catálogo una miniserie que promete robarte el sueño y hacerte dudar de cada vecino que te cruzas por la calle. "All Her Fault" ("Su peor pesadilla", en español) se estrenó en el año 2025 y rápidamente se convirtió en la obsesión de quienes buscan ese tipo de historias que te dejan mordiéndote las uñas hasta el último segundo.
La premisa arranca de manera aparentemente simple, pero esconde una bomba tremenda: Marissa Irvine llega a buscar a su hijo Milo después de permitirle ir a la casa de su compañero a pasar una tarde de juegos. Nada fuera de lo común, ¿no? El problema explota cuando la mujer que abre la puerta resulta ser una completa desconocida. Peor aún: no solo no tiene al niño con ella, sino que jamás escuchó mencionarlo. Así, sin anestesia, arranca el descenso al infierno para esta madre que ve cómo su realidad se desmorona en cuestión de minutos.
Lo que sigue es una espiral vertiginosa donde cada respuesta trae consigo tres preguntas nuevas. La búsqueda desesperada del pequeño destapa secretos profundamente enterrados y expone las fisuras de un mundo que, desde afuera, parecía impecable. La vida de Irvine se resquebraja capa por capa hasta quedar reducida a escombros, arrastrando al espectador en esa caída libre que no da respiro.
Con Kate Dennis y Minkie Spiro detrás de cámaras, la producción cuenta con un elenco de lujo encabezado por Sarah Snook, junto a Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks y Jay Ellis. Ocho episodios bien ensamblados que sostienen la tensión de principio a fin.
Opiniones positivas ubican a esta miniserie entre lo más visto
La recepción crítica se hizo presente. Y Filmaffinity ya acumula 16 reseñas favorables que destacan su potencia como entretenimiento adictivo. Ronda Racha Penrice, desde The Wrap, subrayó que "brilla sobre todo como un thriller psicológico lleno de adrenalina y de giros inesperados".
Por su parte, Angie Han de The Hollywood Reporter profundizó aún más: "Una historia siempre atractiva, llena de revelaciones ingeniosas y observaciones contundentes sobre la culpa materna, la arrogancia paterna y la incómoda línea que separa el deseo de proteger de la necesidad de controlar".
Nick Schager de The Daily Beast la diferenció del montón afirmando que "en un panorama de streaming plagado de ofertas de este tipo, se diferencia sobre todo por sus excelentes protagonistas y por adoptar con gusto los elementos más disparatados del final". Mientras que Roxana Hadadi de Vulture fue directa al hueso: "'All Her Fault' es compulsivamente entretenida, digna de un atracón".
Así que, si estás buscando qué ver para cerrar el fin de semana y te copan las historias que te hacen saltar del asiento, acá tenés tu próxima maratón asegurada. No hace falta pensarlo demasiado, la crítica la recomienda y nosotros también.
