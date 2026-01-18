urgente24
18 MUERTOS Y 20.000 EVACUADOS

Incendios forestales en Chile: declaran Estado de Catástrofe 500 kilómetros al sur de Santiago

El presidente Gabriel Boric definió a regiones de Ñuble y Biobío como las más afectadas por los incendios dentro de un panorama desolador en todo Chile.

18 de enero de 2026 - 20:30
Incendios en Chile dejan 18 muertos

Según informó la Corporación Nacional Forestal se registraron durante el fin de semana del 17 y 18 de enero unos 24 incendios activos en todo el país y eso provocó la evacuación de al menos 20.000 personas que debieron abandonar sus hogares como medida de protección frente al avance de los incendios.

El Estado de Catástrofe permite limitar ciertos derechos y libertades con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas humanitarias mientras rige el "toque de queda".

Las autoridades chilenas también confirmaron la destrucción de al menos 250 viviendas producto de las llamas.

En Ñuble trabajan alrededor de 1.200 voluntarios de Bomberos mientras que en Biobío la cifra asciende a 2.500.

En cuanto al apoyo aéreo, las autoridades informaron que en Ñuble operan 11 aeronaves con 10 brigadas terrestres, mientras que en Biobío se desplegaron 13 aeronaves y 25 brigadas especializadas.

Para Chile los incendios no tienen precedentes

El pronóstico del tiempo para la vecina nación no es alentador: gran parte del territorio se encuentra bajo alerta por calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, y las condiciones se mantendrán el lunes 19 de enero.

