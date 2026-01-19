urgente24
Ante Olimpia, Boca Juniors logró su 1ra. victoria 2026

Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, Boca Juniors venció por 2-1 a Olimpia de Paraguay y se prepara para el debut en el Apertura 2026.

19 de enero de 2026 - 01:13
Todo parece indicar que será una gran temporada de Exequiel Zeballos.&nbsp;

2 a 1 de Boca Juniors ante Olimpia de Paraguay: pudo remontar el gol en contra de Juan Barinaga. El club de la Ribera empató con un disparo de Alan Velasco que se desvió en 2 rivales, y ganó con el reaparecido Tomás Belmonte, quien reemplazó a Milton Delgado con respecto a los 11 que igualaron con Millonarios. 1er. triunfo 2026, y necesario para el inicio del torneo Apertura.

PlanetaBJ recuerda que "Cuando Tomás Belmonte llegó a Boca a mediados de 2024 se convirtió en titular indiscutido al poco tiempo. Si bien había partidos en los que su rendimiento no era el mejor, no había alguien superior para poner. Para 2025, Milton Delgado reclamó su lugar a base de buenas performances con la Selección Sub 20 y luego en el Xeneize. Esto hizo que 'Toto' jugara cada vez menos, ni hablar cuando volvió Leandro Paredes y la llegada de Rodrigo Battaglia. Terminó siendo la 3ra. opción pero en este amistoso fue de arranque. Si no se recupera Battaglia probablemente sea titular en el debut frente a Riestra. Seguirá reclamando su lugar cada vez que tenga minutos."

Olimpia, el equipo que entrena 'Vitamina' Pablo Sánchez tuvo momentos de muy buen fútbol colectivo que sorprendió a Boca, pero no pudo sostenerlo.

Olimpia comenzó en la ofensiva y a los 11' una gran jugada de Hugo Quintana terminó en remate y desvío en Barinaga, para dejar estático a Marchesín.

Boca comenzó con un problema: lesión y salida de Miguel Merentiel. Atención.

Fue buen examen para Boca Juniors porque Olimpia presionó alto, utilizó una línea de 4 en el medio y Quintana fue doble 9 con Sebastián Ferreira.

De todos modos, el empate de Boca también fue una carambola: el remate de Velasco tuvo doble rebote, entre Janson y Mateo Gamarra, para descolocar totalmente a Gastón Olveira.

Pero el gran problema de Olimpia fue la desconcentración: en 7 minutos le hicieron 2 goles.

El 2-1 fue una jugada de Zeballos, que culminó con un gran centro para que concretara Tomás Belmonte.

Mientras Zeballos y Belmonte festejaban con la hinchada, se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos. Futbolistas de Olimpia increparon a los de Boca, en especial al autor del gol, lo que derivó en empujones y discusiones

Olimpia volvió a dominar en el 2do. tiempo, pero le faltó profundidad y decisión: sobre el final, Raúl Cáceres tuvo el empate en sus pies, tras gran pase de Delmás, pero Marchesín pudo reaccionar desde el piso y asegurar el triunfo.

