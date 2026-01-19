Ante Olimpia, Boca Juniors logró su 1ra. victoria 2026

Fue buen examen para Boca Juniors porque Olimpia presionó alto, utilizó una línea de 4 en el medio y Quintana fue doble 9 con Sebastián Ferreira.

De todos modos, el empate de Boca también fue una carambola: el remate de Velasco tuvo doble rebote, entre Janson y Mateo Gamarra, para descolocar totalmente a Gastón Olveira.

Pero el gran problema de Olimpia fue la desconcentración: en 7 minutos le hicieron 2 goles.

El 2-1 fue una jugada de Zeballos, que culminó con un gran centro para que concretara Tomás Belmonte.

Todo parece indicar que será una gran temporada de Exequiel Zeballos.

Embed "Zeballos":

Por comentarios sobre el gol de Tomás Belmonte en el partido de Boca contra Olimpia

Mientras Zeballos y Belmonte festejaban con la hinchada, se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos. Futbolistas de Olimpia increparon a los de Boca, en especial al autor del gol, lo que derivó en empujones y discusiones

Olimpia volvió a dominar en el 2do. tiempo, pero le faltó profundidad y decisión: sobre el final, Raúl Cáceres tuvo el empate en sus pies, tras gran pase de Delmás, pero Marchesín pudo reaccionar desde el piso y asegurar el triunfo.

Boca 2 vs 1 Olimpia , amistoso de pretemporada | Resumen completo del partido:

