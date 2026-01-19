Senegal se consagró campeón de la Copa África de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en una final cargada de tensión, polémicas arbitrales y escenas poco habituales para una definición continental. El partido estuvo marcado por decisiones controvertidas, interrupciones constantes y un clima de caos que terminó condicionando un desenlace tan inesperado como impactante.
¡UNA LOCURA!
Senegal, Marruecos y el escándalo: La final que sacudió a África
Senegal y Marruecos jugaron la final de la Copa de África que generó repercusión en el mundo entero.
En los minutos finales del encuentro, el conjunto senegalés abandonó momentáneamente el campo de juego en señal de protesta por un fallo arbitral que generó una fuerte controversia, antes de regresar para completar un partido que acabaría otorgándole el título.
Senegal vs Marruecos y el penal de la polémica
Por segunda vez en su historia, Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones en una edición marcada por la polémica y las decisiones arbitrales controvertidas. El conjunto senegalés llegó a la final tras eliminar a Egipto en semifinales, mientras que Marruecos había accedido al partido decisivo luego de vencer por penales a Nigeria.
La gran controversia se desató sobre el final de los 90 minutos reglamentarios, cuando en pleno tiempo añadido Marruecos recibió un penal muy discutido. La sanción llegó tras una revisión del VAR, que determinó una supuesta falta del defensor senegalés El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz dentro del área.
La indignación de Senegal aumentó aún más debido a que minutos antes el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo había anulado lo que parecía ser el gol de la victoria senegalesa, también en una acción polémica ocurrida en Rabat.
Tras la sanción del penalti, el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo de juego y regresar a los vestuarios como señal de protesta, generando una imagen insólita en una final continental.
Sadio Mané fue el único futbolista senegalés que permaneció sobre el césped, mientras el encuentro se demoró alrededor de 16 minutos hasta que el resto del equipo regresó desde el túnel para reanudar el partido.
Desenlace de la Copa Africana
Finalmente, los jugadores senegaleses regresaron a la cancha y, para añadir aún más dramatismo a la noche, Brahim Díaz falló el penal, lo que llevó el encuentro al suplementario. El disparo detenido mantuvo con vida a Senegal en una final que ya había superado todos los límites de la tensión.
En el cuarto minuto del tiempo suplementario, Pape Gueye marcó el gol que puso en ventaja a Senegal y que, minutos más tarde, terminaría sellando la consagración del conjunto africano, que se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia.
Mientras los jugadores senegaleses se encontraban fuera del terreno de juego durante la protesta, se produjeron disturbios en su sector del estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 espectadores. Un miembro del personal de seguridad resultó herido en los enfrentamientos y debió ser retirado del campo.
Tras el encuentro, el seleccionador marroquí Walid Regragui fue crítico con lo sucedido: “Creo que hubo demasiado tiempo antes del penalti, y eso puede afectarte. Si analizamos todo lo ocurrido hoy, la imagen que ha dejado el fútbol africano es bastante vergonzosa y deshonrosa”.
Lo cierto es que Senegal terminó consagrándose campeón en una final marcada por fallos arbitrales polémicos, disturbios en las gradas y una situación insólita: un equipo que decidió no jugar durante varios minutos en plena definición continental.
+ EN GOLAZO 24
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River