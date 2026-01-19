Hay sesiones extraordinarias: Reforma laboral, acuerdo UE-Mercosur y el 'poroteo' de 16 a 44

Confirmadas las sesiones extraordinarias en el Congreso del 2 al 27 de febrero, el Gobierno de Javier Milei encara la recta final para la aprobación de la reforma laboral, que aparece como el tema más conflictivo de la agenda de proyectos. Solo tiene asegurados 21 votos en el Senado y sigue negociando para los 16 que le faltan.
El temario de las sesiones extraordinarias, período en el cual solo se tratan los proyectos que estipula el Gobierno nacional, además de la reforma laboral y el acuerdo UE-Mercosur, también se agregó la aprobación del pliego del diputado Fernando Iglesias como embajador Extraordinario y Plenipotenciario y la modificación a la ley de glaciares.
Según el Decreto 24/2026, publicado este lunes (19/1) en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solo son 4 los temas que el Poder Ejecutivo instruye a tratar al parlamento.
La Administración Milei apunta a conseguir 44 votos en el Senado para garantizar la reforma laboral, quizás el tema que más le interesa del temario de extraordinarias. Para eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene recorriendo las provincias para sumar votos de los gobernadores, que le reclaman principalmente por fondos, obras y deudas previsionales.
Pero casi todos los gobernadores con los que habló Santilli tienen el mismo reclamo: modificar el proyecto de reforma laboral en el capítulo tributario que reduce la alícuota del impuesto a las sociedades, que los perjudicaría en la coparticipación federal.
Esos reclamos se analizaron en la Casa Rosada el viernes (16/1) cuando se reunió la mesa política del Gobierno. Según los gobernadores hay un costo fiscal de $130 mil millones si se sanciona la reforma laboral si no se cambia el capítulo en cuestión.
'Poroteo'
La senadora Patricia Bullrich conduce un interbloque de 21 senadores, pero para el quorum y garantizar sin sobresaltos la aprobación de la reforma necesita 37.
Los 16 votos que le faltan al Gobierno provendrían de los bloques de la UCR que suman 10 senadores y del PRO que tiene 3, el resto deberán aportarlos los gobernadores y otros espacios.
Por caso, los misioneros Hugo Passalacqua y Carlos Rovira tienen el bloque Frente Renovador de la Concordia y suelen votar con el Gobierno.
El Gobierno también apunta a los dos senadores de la bancada Por Santa Cruz, que no responden al gobernador Vidal.
Luego está Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo que responde al gobernador Martín Llaryora y Carlos ‘Camau’ Espínola (Corrientes).
Otros ‘sueltos’ son senadores que responden a sus gobernadores y que negocian con la Casa Rosada como Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Corroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).
Por último, está el bloque peronista Convicción Federal, escindido de la bancada que conduce José Mayans y donde no todos votan igual. El Gobierno apunta a conseguir algunos votos de ese sector a fin de mes cuando se reanuden las negociaciones y apunta a lograr la media sanción de la reforma laboral el 11/2.
