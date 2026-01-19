Hay sesiones extraordinarias: Reforma laboral, acuerdo UE-Mercosur y el 'poroteo' de 16 a 44

Esos reclamos se analizaron en la Casa Rosada el viernes (16/1) cuando se reunió la mesa política del Gobierno. Según los gobernadores hay un costo fiscal de $130 mil millones si se sanciona la reforma laboral si no se cambia el capítulo en cuestión.

Diego Santilli P Diego Santilli, el ministro del Interior de Javier Milei, arrancó el 2026 viajando por las provincias para sumar votos por la reforma laboral.

'Poroteo'

La senadora Patricia Bullrich conduce un interbloque de 21 senadores, pero para el quorum y garantizar sin sobresaltos la aprobación de la reforma necesita 37.

Los 16 votos que le faltan al Gobierno provendrían de los bloques de la UCR que suman 10 senadores y del PRO que tiene 3, el resto deberán aportarlos los gobernadores y otros espacios.

Por caso, los misioneros Hugo Passalacqua y Carlos Rovira tienen el bloque Frente Renovador de la Concordia y suelen votar con el Gobierno.

senado Patricia Bullrich tiene 21 votos seguros, le faltan 16 para garantizar la aprobación de la reforma laboral pero aspira a conseguir 44. Foto: NA.

El Gobierno también apunta a los dos senadores de la bancada Por Santa Cruz, que no responden al gobernador Vidal.

Luego está Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo que responde al gobernador Martín Llaryora y Carlos ‘Camau’ Espínola (Corrientes).

Otros ‘sueltos’ son senadores que responden a sus gobernadores y que negocian con la Casa Rosada como Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Corroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).

Por último, está el bloque peronista Convicción Federal, escindido de la bancada que conduce José Mayans y donde no todos votan igual. El Gobierno apunta a conseguir algunos votos de ese sector a fin de mes cuando se reanuden las negociaciones y apunta a lograr la media sanción de la reforma laboral el 11/2.

