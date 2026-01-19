No sucedía desde 1986: Balotaje en Portugal (pero 44% de abstención)

en algunas circunstancias puede disolver el Parlamento,

convocar a elecciones parlamentarias anticipadas y

vetar legislaciones.

Elecciones en Portugal 2026 / 1ra. vuelta presidencial:

António José Seguro: 31,1% (1.751.171 votos)

André Ventura: 23,5% (1.320.374 votos)

João Cotrim de Figueiredo: 16,0% (898.796 votos)

Henrique Gouveia e Melo: 12,3% (693.849 votos)

Luís Marques Mendes: 11,3% (636.408 votos).

portugal seguro António José Seguro: 31,1% (1.751.171 votos).

La disyuntiva

La legislación portuguesa prevé un balotaje cuando ningún candidato supera el 50% de los votos en la 1ra, vuelta: en esta ocasión, António José Seguro y André Ventura.

António José Martins Seguro estudió Organización y Gestión de Empresas en el Instituto Universitario de Lisboa, pero acabó licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Lisboa, donde ha sido profesor auxiliar. Él fue director del periódico 'A Verdade ou Mentira', llegó a secretario general de las Juventudes Socialistas, diputado en la Asamblea de la República, participó del gobierno de António Guterres (hoy secretario general de la ONU), fue eurodiputado y coautor del Informe del Parlamento Europeo sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea.

La derecha portuguesa, impulsada por una dinámica favorable, sin embargo se encuentra desorganizada. 3 referentes ilustran esta fragmentación:

Luís Marques Mendes , de 68 años, figura histórica del PSD, representó la legitimidad institucional. Con una larga experiencia como oficial submarinista, insistió en que «ya he conseguido salir a la superficie en situaciones más difíciles» pero no lo consiguió esta vez. Abunda en sospechas de conflictos de intereses relacionados con sus actividades como abogado asesor y algunos ajustes de cuentas.

, de 68 años, figura histórica del PSD, representó la legitimidad institucional. Con una larga experiencia como oficial submarinista, insistió en que «ya he conseguido salir a la superficie en situaciones más difíciles» pero no lo consiguió esta vez. Abunda en sospechas de conflictos de intereses relacionados con sus actividades como abogado asesor y algunos ajustes de cuentas. João Cotrim de Figueiredo es el libertario, un outsider de Iniciativa Liberal (IL), eurodiputado (grupo Renew Europe), director de una consultora y, durante un tiempo, director general de la cadena de televisión TVI, presidió la entidad pública Turismo de Portugal entre 2013 y 2015. No pudo remontar una denuncia de presunta agresión sexual por parte de una joven colaboradora del grupo parlamentario, en la Asamblea de la República. El veloz ascenso de Cotrim de Figueiredo, en nombre del «voto útil», tampoco logró su propósito porque su apelación a Luís Montenegro para que renunciara a apoyar a Marques Mendes, no funcionó. Cotrim de Figueiredo invocó a la gran figura tutelar de la derecha portuguesa, el fallecido Francisco Sá Carneiro : «Primero el país, luego el partido y, por último, la situación personal de cada uno». Fue en vano.

es el libertario, un outsider de Iniciativa Liberal (IL), eurodiputado (grupo Renew Europe), director de una consultora y, durante un tiempo, director general de la cadena de televisión TVI, presidió la entidad pública Turismo de Portugal entre 2013 y 2015. No pudo remontar una del grupo parlamentario, en la Asamblea de la República. El veloz ascenso de Cotrim de Figueiredo, en nombre del «voto útil», tampoco logró su propósito porque su apelación a Luís Montenegro para que renunciara a apoyar a Marques Mendes, no funcionó. Cotrim de Figueiredo invocó a la gran figura tutelar de la derecha portuguesa, el fallecido : «Primero el país, luego el partido y, por último, la situación personal de cada uno». Fue en vano. André Claro Amaral Ventura reivindica el combate contra «el fin de los valores cristianos». Acostumbra saturar las redes sociales para, en palabras de Steve Bannon, «inundar la zona con mierda» («flood the zone with shit»), gestiona la desinformación: su candidatura representó el 85% de los casos identificados como 'fake news' en las redes sociales durante la campaña. Licenciado en Derecho, inspector fiscal y asesor tributario, también fue comentarista deportivo en el canal privado de televisión CMTV, y luego comentarista policial, y profesor universitario. Es líder en Chega!, partido que quedó en 2do. lugar en las elecciones parlamentarias de 2025. Famoso porque en la convención de 2020 de Chega! aprobó una moción por la eliminación de los ovarios de las mujeres que abortan. Luego pidió retirarla, ante las protestas.

portugal André Claro Amaral Ventura.

Unificar es la única salida

En mayo 2025, el partido antiestablishment y antiinmigración Chega!, fundado hace apenas 7 años, se convirtió en la principal opción opositora en las elecciones parlamentarias, con el 22,8% de los votos.

Sin embargo, todas las encuestas recientes han mostrado a Ventura perdiendo el balotaje por su alta tasa de rechazo: 60% de los votantes.

A Ventura le cuestionan que se presente a la Presidencia tras haber declarado en numerosas ocasiones que quiere ser 1er. ministro. Pero Ventura salió de misa y dijo: "Ahora necesitamos unir a toda la derecha... Lucharé día a día, minuto a minuto, segundo a segundo para que no haya un presidente socialista. Ganaremos".

El 1er. ministro Luis Montenegro ya dijo a sus socialdemócratas de centroderecha que no apoyarían a ninguno de los 2 del balotaje. El libertario Figueiredo ha dicho que no quiere a Ventura como Presidente. Y la Unidad de Inteligencia de 'The Economist' escribió que un balotaje Seguro vs. Ventura "sería más sencillo dado su atractivo limitado más allá de su base principal (en referencia a Ventura)". Es el gran desafío del candidato: romper estos vaticinios y lograr la adhesión de toda la derecha y reducir el ausentismo.

candidatos en portugal 11 candidatos pero 44% de ausentismo: fragmentación y balotaje en Portugal.

La izquierda

Frente al decline de la izquierda de la izquierda (Partido Comunista y Bloque de Izquierda), el partido socioecológico Livre, con el candidato más joven (Jorge Pinto, de 38 años), no ha logrado tomar la iniciativa.

Entonces, el Partido Socialista tomó una decisión pragmática y tardía: António José Seguro, ex secretario general del PS, ex N°2 de António Guterres (1995-2002), una izquierda pragmática, humanista y centrista, que intenta capturar votos del centro-derecha, para asegurarse el balotaje contra Ventura.

Seguro pidió «a todos los portugueses y portuguesas que eviten una pesadilla (...) asegurarse de que un demócrata pase a la 2da. vuelta».

El empate técnico que aparecía en las encuestas previas se ha disuelto en las urnas. Seguro ha obtenido un claro liderazgo sobre Ventura.

Las encuestas daban la victoria al candidato de Chega! con menos de 1 punto de margen sobre Seguro, pero esos mismos sondeos vaticinaban que Seguro ganaría en 2da. vuelta. Ahora, el candidato del PS partirá con ventaja para el balotaje y se espera que Ventura sume menos apoyos a su base actual que el candidato socialdemócrata.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

Turismo 2026: El factor inesperado que llena destinos

La miniserie de 8 capítulos que todos terminan rapidísimo

Estafa masiva en Brasil arrasa con el dinero de los turistas

Susana Giménez quiso ayudar a Julio Iglesias, pero lo terminó de hundir: "Él siempre..."