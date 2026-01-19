Rumor: Daniel Angelici, kapo judicial en CABA, al rescate de la AFA

Precisamente la versión de LPO es que Betano, empresa de apuestas deportivas online propiedad de KGIL / Kaizer Gaming, que en la Argentina representa Angelici, pondrá su nombre a la Copa Argentina de Fútbol y de La Liga Profesional, quitando de escena a Mercado Libre, quien entonces auspiciará a Estudiantes LP, la 'bestia negra' de Tapia y Toviggino.

Betano es main sponsor de River Plate, del Bayern Múnich, Aston Villa, Europa League y Conference League (UEFA). También lo fue del Mundial de Clubes 2025 (FIFA) y de la Eurocopa 2024.

Betano le ganó la carreta también a Boldt, de la familia Tabanelli, propietaria de la casa de apuestas deportivas Bplay.

Dicen que Daniel Angelici conoce en detalle el origen y recorrido de la problemática empresa Sur Finanzas, que se ha relacionado mucho con AFA pero muchos omiten que estuvo vinculada desde el inicio al expediente de los sobornos en la exANDIS (Administración Nacional de Discapacidad).

El juez federal Federico Villena "tiene 2 expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici" (el citado Maques).

