Es un momento muy especial de Daniel Angelici porque, más allá de su fortuna personal -empresario del juego de azar- y de su rol en la Administración Jorge Macri -su colaborador, Christian Gribaudo, es quien gestiona el día a día de la Legislatura porteña-, ha fortalecido su tradicional rol de influyente en el Poder Judicial. Sin ir muy lejos -y no es el único ejemplo posible-, logró que Alberto Maques reemplace a Luis Juez en la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Rumor: Daniel Angelici, kapo judicial en CABA, al rescate de la AFA
Daniel Angelici fue vice de AFA. Ahora sería quien rescate a Claudio Tapia y Pablo Toviggino del infierno Clarín / La Nación.
Es evidente que el ocaso de Mauricio Macri y la salida de Horacio Rodríguez Larreta del PRO ha fortalecido a Angelici, y puso en valor su alianza histórica -en el Poder Judicial de CABA- con el peronista Juan Manuel Olmos.
De acuerdo a la web La Política Online, hacia Angelici se dirigió el equipo peronista de AFA: Claudio Tapia y Pablo Toviggino, no porque Angelici se lleve estupendo con los peronistas -quizás mejor que con los de la UCR, aún cuando él tenga su origen en el partido de la boina blanca- sino porque Angelici fue vicepresidente de AFA antes de ser presidente de Boca Juniors.
Si la versión periodística fuese confirmada, modifica el escenario anterior, cuando Angelici dijo "Mi vecino es Toviggino", confirmando las sospechas de que la mansión de Pilar repleta de autos de colección pertenecía al tesorero de la AFA.
Según Wikipedia, Angelici fue titular de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos (Casba), con intereses en 5 sociedades de apuestas y 1 stud de caballos de carrera.
Precisamente la versión de LPO es que Betano, empresa de apuestas deportivas online propiedad de KGIL / Kaizer Gaming, que en la Argentina representa Angelici, pondrá su nombre a la Copa Argentina de Fútbol y de La Liga Profesional, quitando de escena a Mercado Libre, quien entonces auspiciará a Estudiantes LP, la 'bestia negra' de Tapia y Toviggino.
Betano es main sponsor de River Plate, del Bayern Múnich, Aston Villa, Europa League y Conference League (UEFA). También lo fue del Mundial de Clubes 2025 (FIFA) y de la Eurocopa 2024.
Betano le ganó la carreta también a Boldt, de la familia Tabanelli, propietaria de la casa de apuestas deportivas Bplay.
Dicen que Daniel Angelici conoce en detalle el origen y recorrido de la problemática empresa Sur Finanzas, que se ha relacionado mucho con AFA pero muchos omiten que estuvo vinculada desde el inicio al expediente de los sobornos en la exANDIS (Administración Nacional de Discapacidad).
El juez federal Federico Villena "tiene 2 expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici" (el citado Maques).
