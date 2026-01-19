Ofensiva anti migratoria de Donald Trump enfrenta creciente desaprobación de los electores

RENEE NICOLE GOOD_AFP "Renee Nicole Good / Madre estadounidense asesinada por ICE": afines en Minneapolis, Minnesota, el 11/01/2026. Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de USA (ICE) asesinó a Good, de 37 años, afirmando que era una terrorista doméstica. FOTO: KEREM YUCEL / AFP

La estupidez

El trumpismo cometió la estupidez monumental de ir por la desacreditación de la víctima e iniciar una campaña de donaciones a favor del asesino, el agente del ICE, Jonathan Ross.

El trumpismo logró que US$ 747.000 fuesen donados en GoFundMe y GiveSendGo a Ross para financiar su defensa legal.

El iniciaron de la campaña Clyde Emmons, de Mount Forest (Michigan) es un desconocido. Pero el millonario Bill Ackman, que aportó US$ 100.000, es un amigo personal de Trump.

El ideólogo del furor anti inmigración es el asesor personal de Trump, Stephen Miller.

El jefe de las fronteras, Tom Homan, dijo que la Administración Trump necesita "ser mejor a la hora de comunicar lo que estamos haciendo" en materia de inmigración, argumentando que se enfrenta a "mucha prensa falsa".

La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, intentó justificar todo diciéndole a The Hill: “La realidad es que el Presidente hizo campaña y ganó una elección basándose en su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia; está cumpliendo su promesa y el pueblo estadounidense lo agradece”.

Sin embargo el estratega republicano Alex Conant dijo: “Los estadounidenses quieren ver deportados a los inmigrantes que causan delitos, pero son mucho más tolerantes con los inmigrantes indocumentados que han vivido aquí durante mucho tiempo y están contribuyendo a la economía y no infringen las leyes”.

good

Impopular

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la aprobación estadounidense de la política migratoria de Trump se encuentra en su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca.

La encuesta de Reuters encontró que 39% de los republicanos dijo que los del ICE deberían limitar el daño, incluso si como resultado realizan menos arrestos.

En una encuesta de The Economist/YouGov, el 46% de los encuestados apoyó el cierre de la ICE, incluyendo el 14% de los republicanos.

Una encuesta de CNN/SSRS encontró que, entre el 56% de los encuestados que calificaron el tiroteo como un uso “inapropiado” de la fuerza, 9 de cada 10 dijeron que “refleja problemas más grandes con la forma en que opera ICE”.

Algunos republicanos argumentan que la situación cambiará. El estratega republicano Ford O'Connell pronostica que Trump "prevalecerá en este tema" porque los demócratas "se excederán" con sus llamados a eliminar / prohibir el ICE.

Coincidió Conant: "Depende de cómo respondan los demócratas. Creo que si los demócratas se oponen a ICE y a las fuerzas del orden, eso solo beneficiará a los republicanos. Si, en cambio, los demócratas aprovechan esta oportunidad para presentarse como más moderados en materia de inmigración, eso podría beneficiarlos políticamente".

Aún así, el estratega republicano Doug Heye dijo que esto podría ser un problema para los republicanos en las elecciones de mitad de período porque "se han arrinconado en esto".

En una encuesta de AP-NORC, apenas 38% de los estadounidenses aprueba la aplicación de la ley migratoria de Trump, una disminución con respecto al 49% registrado en la primavera (boreal).

Los escépticos

Una mayoría del 53% de los votantes en una encuesta de Quinnipiac dijo que el tiroteo de Minnesota no estaba justificado (el 92% de los demócratas, el 59% de los independientes y el 10% de los republicanos).

Scott Tranter, director de ciencia de datos de Decision Desk HQ:

Los republicanos tienen mucho tiempo para recuperarse. Lo que me interesa es si afecta a algunas de las elecciones primarias importantes. Por ejemplo, ¿qué impacto tendrá esto en las primarias del Senado de Texas dentro de 2 meses? ¿Cómo se desenvuelve esto en la contienda abierta al Senado de Michigan? La inmigración es, obviamente, un tema importante. Los republicanos tienen mucho tiempo para recuperarse. Lo que me interesa es si afecta a algunas de las elecciones primarias importantes. Por ejemplo, ¿qué impacto tendrá esto en las primarias del Senado de Texas dentro de 2 meses? ¿Cómo se desenvuelve esto en la contienda abierta al Senado de Michigan? La inmigración es, obviamente, un tema importante.

Estratega republicano Jason Cabel Roe: "Es un problema hoy pero habrá 1.000 escándalos hasta el día de las elecciones. Así que es un problema, pero imagino que será reemplazado por otros. También depende de cómo se desarrollen las cosas a partir de ahora”.

El estratega republicano Brian Seitchik, que trabajó para la campaña de Trump en 2016, estuvo de acuerdo: “Esto es un dolor a corto plazo para un beneficio a largo plazo (...) simplemente tendrán que capear el temporal. Lo único que podemos hacer es que los estadounidenses vean el beneficio a largo plazo".

Noticia para seguir día a día.

