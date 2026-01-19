El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró este domingo que no respalda a Delcy Rodríguez como mandataria de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La calificó como “una líder que no representa el liderazgo adecuado” para el país, aunque aseveró que apoya los objetivos de la Casa Blanca hacia una transición democrática.
DOCTRINA "MONROE"
Ex vice de Donald Trump en desacuerdo con que Delcy Rodríguez lidere Venezuela
Ex vicepresidente de Donald Trump dice que "Delcy Rodríguez no es la líder adecuada" para Venezuela, pero el mandatario estadounidense apuntala a la chavista ¿para prevenir una crisis social o por 'el acceso total' al crudo?
Pence, el antiguo vicepresidente de Donald Trump entre 2017 y 2021, criticó abiertamente el respaldo de Washington a Delcy Rodríguez, la exvice de Maduro que se convirtió en presidenta de Venezuela. Destacó los errores en la estrategia y, además, instó a convocar a elecciones libres en ese país, independientemente de queel líder opositor venezolano Edmundo González Urritia sea reconocido internacionalmente como presidente electo. También advirtió sobre el impacto en Cuba del bloqueo petrolero impuesto por Washington.
“Estoy agradecido de que el presidente Trump desplegara a nuestras fuerzas armadas de élite, la Fuerza Delta, para derrocar a Maduro y traerlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia,” dijo Pence a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union".
En diálogo con la agencia de noticias CNN, Pence reconoció que si bien es necesario un período de transición en Venezuela para restaurar la democracia, la administración de Donald Trump debe trabajar rápidamente en restablecer las normas del Estado de Derecho en el país, el cual, según la ONU, alberga varios centro clandestinos de tortura y de detención donde el chavismo recluye a opositores y a disidencias.
“Creo que debería ser el objetivo de Estados Unidos avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, para restaurar los principios del libre mercado. Hacerlo a través de elecciones libres y justas” sentenció Pence. “Y no tengo ninguna duda de que ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”, agregó el ex vice de Trump.
Independientemente de lo que prefiera Pence, lo cierto es que su colega republicano ya ha decidido quién debe liderar la transición en Venezuela, al menos momentáneamente, excluyendo a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urritia.
Delcy Rodríguez, de enemiga de Donald Trump a aliada por el petróleo
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio a entender que Trump no tuvo otra opción que garantizarle a Delcy Rodriguez, figura del chavismo, la gobernanza de Venezuela para evitar que el país “caiga en el caos”.
Días atrás, Trump también advirtió a Delcy que debería cooperar con Washington si no quería tener un "destino peor que el de Maduro", recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York tras su captura en enero. De hecho, le exigió a la chavista que le diera a Estados Unidos el “acceso total” al petróleo venezolano.
En este contexto en el que Trump presiona al chavismo e incluso abre un canal de diálogo con él, Delcy se reunió en secreto con el director de la CIA para abordar la transición en Venezuela bajo las órdenes de Washington.
Rodríguez, con las manos machadas de sangre como Maduro, le dio la bienvenida al director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas. Las fotos filtradas al día siguiente mostraron un ambiente relajado y cordial, con Delcy vestida con zapatillas deportivas y un traje verde agua.
Además, Ratcliffe se reunió con el nuevo jefe de la Guardia Presidencial, Enrique González, menos de dos semanas después de que fuerzas especiales estadounidenses mataran a decenas de guardias presidenciales venezolanos y agentes cubanos camino al dormitorio de Maduro.
Como si esto fuera poco, Trump dejó atónico a los venezolanos cuando el miércoles comunicó que mantuvo una llamada telefónica con la líder venezolana interina y la elogió como una “persona magnífica”.
En esa misma línea, dos días después de la captura de Maduro, el 9 de enero, el presidente estadounidense invitó a varios ejecutivos petroleros a presentar propuestas de inversión en la deteriorada industria petrolera venezolana. En aquel encuentro,el CEO de Exxon, Darren Woods, dijo que los “marcos legales y comerciales (…) existentes hoy” hacen de Venezuela “un país no invertible”.
Por eso, no llama la atención que este jueves Rodríguez anunciara una reforma a la Ley de Hidrocarburos que regula la extracción de petróleo en Venezuela, demostrando que no tuvo más remedio que rendirse a la presión y a los encantos de Washington.
En ese sentido, personas familiarizadas con el asunto aseguran que Trump está conforme más con Rodríguez que con Maduro, ya que ella rompió el estancamiento en menos de una semana, demostrando su disposición a atender los llamados de Washington.
Por su parte, en la contracara de las negociaciones entre "el chavismo con nuevo rostro" y la administración estadounidense, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida el jueves pasado en la Casa Blanca por la puerta de atrás y sin que ningún funcionario la recibiera, lo que fue interpretado por la diáspora venezolana como un gesto de humillación.
En esa reunión, en el Salón Oval, Machado le entregó al republicano el galardón de la Paz, en un gesto de agradecimiento por la captura estadounidense de Nicolás Maduro, aunque algunos analistas lo interpretan como un acto simbólico para ganarse el favor de quien la ha marginado de la transición en Venezuela.
