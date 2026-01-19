Ex vice de Donald Trump en desacuerdo con que Delcy Rodríguez lidere Venezuela

image Exvicepresidente de EE.UU., Mike Pencem y Delcy Rodríguez.

En diálogo con la agencia de noticias CNN, Pence reconoció que si bien es necesario un período de transición en Venezuela para restaurar la democracia, la administración de Donald Trump debe trabajar rápidamente en restablecer las normas del Estado de Derecho en el país, el cual, según la ONU, alberga varios centro clandestinos de tortura y de detención donde el chavismo recluye a opositores y a disidencias.

“Creo que debería ser el objetivo de Estados Unidos avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, para restaurar los principios del libre mercado. Hacerlo a través de elecciones libres y justas” sentenció Pence. “Y no tengo ninguna duda de que ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”, agregó el ex vice de Trump.

image

Independientemente de lo que prefiera Pence, lo cierto es que su colega republicano ya ha decidido quién debe liderar la transición en Venezuela, al menos momentáneamente, excluyendo a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urritia.

Delcy Rodríguez, de enemiga de Donald Trump a aliada por el petróleo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio a entender que Trump no tuvo otra opción que garantizarle a Delcy Rodriguez, figura del chavismo, la gobernanza de Venezuela para evitar que el país “caiga en el caos”.

Días atrás, Trump también advirtió a Delcy que debería cooperar con Washington si no quería tener un "destino peor que el de Maduro", recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York tras su captura en enero. De hecho, le exigió a la chavista que le diera a Estados Unidos el “acceso total” al petróleo venezolano.

En este contexto en el que Trump presiona al chavismo e incluso abre un canal de diálogo con él, Delcy se reunió en secreto con el director de la CIA para abordar la transición en Venezuela bajo las órdenes de Washington.

Rodríguez, con las manos machadas de sangre como Maduro, le dio la bienvenida al director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas. Las fotos filtradas al día siguiente mostraron un ambiente relajado y cordial, con Delcy vestida con zapatillas deportivas y un traje verde agua.

image Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas.

Además, Ratcliffe se reunió con el nuevo jefe de la Guardia Presidencial, Enrique González, menos de dos semanas después de que fuerzas especiales estadounidenses mataran a decenas de guardias presidenciales venezolanos y agentes cubanos camino al dormitorio de Maduro.

Como si esto fuera poco, Trump dejó atónico a los venezolanos cuando el miércoles comunicó que mantuvo una llamada telefónica con la líder venezolana interina y la elogió como una “persona magnífica”.

En esa misma línea, dos días después de la captura de Maduro, el 9 de enero, el presidente estadounidense invitó a varios ejecutivos petroleros a presentar propuestas de inversión en la deteriorada industria petrolera venezolana. En aquel encuentro,el CEO de Exxon, Darren Woods, dijo que los “marcos legales y comerciales (…) existentes hoy” hacen de Venezuela “un país no invertible”.

Por eso, no llama la atención que este jueves Rodríguez anunciara una reforma a la Ley de Hidrocarburos que regula la extracción de petróleo en Venezuela, demostrando que no tuvo más remedio que rendirse a la presión y a los encantos de Washington.

En ese sentido, personas familiarizadas con el asunto aseguran que Trump está conforme más con Rodríguez que con Maduro, ya que ella rompió el estancamiento en menos de una semana, demostrando su disposición a atender los llamados de Washington.

Por su parte, en la contracara de las negociaciones entre "el chavismo con nuevo rostro" y la administración estadounidense, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida el jueves pasado en la Casa Blanca por la puerta de atrás y sin que ningún funcionario la recibiera, lo que fue interpretado por la diáspora venezolana como un gesto de humillación.

En esa reunión, en el Salón Oval, Machado le entregó al republicano el galardón de la Paz, en un gesto de agradecimiento por la captura estadounidense de Nicolás Maduro, aunque algunos analistas lo interpretan como un acto simbólico para ganarse el favor de quien la ha marginado de la transición en Venezuela.

