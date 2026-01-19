Emirato de Granada: el último estado musulmán en España

Muammad I consideró que lo mejor era capitular, dar la ciudad por perdida y formalizar un acuerdo que le permitiese salvaguardar tanto su honra como la integridad de parte de su territorio. Tal tratado (denominado el Tratado de Jaén) ha llegado a ser definido como el acta de nacimiento del emirato granadino, siendo verdadero pilar sobre el que se asentó la constitución del Reino nazarí como estado soberano. Esto permitió su consolidación, su fijación de fronteras (reforzando ciudades estratégicas como Guadix y Almería) y el desarrollo creciente de la dinastía.

Muammad I se anticipó al colapso del imperio almohade

De esta forma, Muhammad I supo leer con antelación el colapso del imperio almohade, y usó el pragmatismo como forma política. La fragmentación del poder en al-Ándalus dejó un vacío que Muhammad I aprovechó para consolidar su autoridad y establecer Granada como centro político. En vez de lanzarse a una guerra total contra Castilla, optó por una política que definiría el rumbo de su dinastía: el vasallaje diplomático. En el año 1246 d.C., firmó un tratado con Fernando III en el que aceptaba el pago de tributo a cambio de ser reconocido como emir legítimo del Reino de Granada.

A pesar de parecer una rendición, no fue ni más ni menos que una estrategia de contención. Al aceptar la subordinación táctica, la dinastía nazarí ganaba tiempo para unificar el poder interno, fortificar las infraestructuras, mejorar la economía y aprender de las divisiones entre las potencias cristianas.

¿Cómo estaba organizado el Emirato de Granada?

A su favor contaban sus defensas: una cadena de castillos, separados por apenas ocho o nueve kilómetros, alrededor de sus fronteras norte y oeste, y, según se decía, una red de 14.000 torres de vigilancia. Contra ella, los Reyes Católicos Fernando e Isabel dispusieron de unos 180 cañones de asedio.

El asedio de la ciudad portuaria de Málaga, que finalizó en agosto de 1487, fue crucial. La propia Isabel reunió a las tropas. Al final, solo quedó Granada. Su último sultán, Muhammad XII, entregó las llaves el 2 de enero de 1492. Fuera de las murallas de la ciudad, Cristóbal Colón esperaba en el campamento real con la oferta de nuevos horizontes que conquistar.

