Los ejecutivos le dieron luz verde al episodio piloto del reinicio de Expedientes X en la plataforma Hulu. Este proyecto generó un furor inmediato en redes sociales, porque promete ser mucho más oscuro y terrorífico que todo lo que viste antes.
REBOOT
Polémico: El regreso de los Expedientes X traerá un cambio 'woke' en el FBI
Si creciste en los noventa, preparate. Vuelve la mítica serie deconspiraciones que te quitaba el sueño, pero con un giro. Los Expedientes X remake.
Los nuevos Expedientes X: ¿Quién es la protagonista?
El aclamado director Ryan Coogler, que actualmente la rompe toda con su exitosa película Sinners (la cual batió el récord con dieciséis nominaciones al premio Oscar y se llevó el BAFTA), tomó las riendas del show. Él mismo escribió el libreto y dirigirá este esperado primer capítulo. ¿Lo más insólito? Confesó que miraba el programa de chico junto a su mamá y ahora ella lee sus guiones en exclusiva. Pura nostalgia y una conexión emocional brutal.
Pero la verdadera bomba estalla con los actores. Olvidate por ahora de los históricos Gillian Anderson y David Duchovny. La nueva cara principal de este misterio XXX es la talentosa Danielle Deadwyler. La actriz, reconocida por su enorme trabajo en Till, llega a la división de fenómenos inexplicables del FBI, aunque todavía falta descubrir quién será su compañero de aventuras. Y hay quienes ya lo tildan de woke.
Terror repudiable para algunos, fascinante para otros y el rol del creador xxx
Para calmar la furia de los fanáticos más puristas, Chris Carter, la mente maestra original, firmó su contrato como productor ejecutivo. Al mismo tiempo, Jennifer Yale será la encargada de liderar el equipo bajo el sello de Onyx Collective y 20th Television.
La promesa de Coogler y su productora Proximity Media es ir directo al hueso: apostarán de lleno al terror y aseguraron que los capítulos te van a dejar paralizado. El debate ya sacude internet entre los que bancan la renovación y los que la rechazan.
