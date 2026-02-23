Hay nombres que cargan con su propia historia aunque uno no quiera recordarla. Tamara Pettinato es, sin dudas, uno de ellos. Desde aquel video que la mostró en la Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández, en plena pandemia, su carrera tomó un giro que pocos hubieran imaginado: la salida de "Bendita" (El Nueve). Pero en la televisión argentina, como en la vida misma, nada es para siempre y a continuación te explicamos el porqué.
"NO LO MIRO MÁS"
El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza
Con Beto Casella fuera del canal, el nueve mete un volantazo fuerte y trae de regreso a una figura que había generado mucha polémica.
La filtración llegó primero por X, de la mano de la cuenta @forofms: Tamara estaría de regreso en el panel de "Bendita", el ciclo que ahora conduce Edith Hermida tras la salida de Beto Casella. El periodista Guido Zaffora se encargó de ponerle un límite al entusiasmo —o al escándalo, según cómo se lo mire— aclarando que la participación sería de un único programa. Un día. Una sola emisión. Pero suficiente para prender fuego las redes.
Y acá viene lo más interesante: Tamara no negó nada. Lejos de esquivar el tema, respondió en una cajita de preguntas de sus historias de Instagram con una sutileza en la que dijo todo sin decir nada. Cuando un seguidor le preguntó "Ahora que está Edith y un plantel nuevo, ¿no te gustaría volver a Bendita?", ella contestó con varios emojis de ojos y una foto junto a la nueva conductora.
Ahora bien, ¿qué pasa del otro lado de la pantalla? Porque mientras el canal parece entusiasmado con la movida, el público no le está siguiendo la corriente para nada. Las reacciones en X fueron más que claras.
En X apuntan contra la decisión de El Nueve
"Si es verdad, no lo miro más. No tiene nada, antipática, no es graciosa, nunca sumó. Qué pena", disparó @ser84392 sin anestesia.
"El problema era Beto", sentenció @offwhite_21, apuntando directo a Casella.
"Mucho menos lo voy a ver. A nadie le importa pero todo lo que viene de esa familia me da nauseas", cerró @MaryMarengo4, con una contundencia que no dejó margen a interpretación.
Y la lista sigue. Porque los comentarios se multiplicaron y todos apuntaban en la misma dirección. En simples palabras, el regreso de Tamara no genera expectativa, al menos en las redes, genera rechazo.
Pero acá hay algo que vale la pena analizar: Beto Casella se va, y casi de inmediato aparece en la grilla el nombre de alguien que se fue de "Bendita" entre polémicas. ¿Casualidad? En la televisión argentina, jamás. Esto huele a mensaje, a revancha institucional o, como mínimo, a una decisión editorial que busca ruido mediático.
El canal tiene todo el derecho de hacer sus apuestas. Pero la pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿le conviene a "Bendita" este regreso, aunque sea por un solo día? Porque si el objetivo era generar conversación, lo lograron. Ahora, si el objetivo era sumar audiencia fiel, los números de X sugieren que van por el camino equivocado. La gente habla, sí, pero no precisamente para aplaudir.
