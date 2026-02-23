El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza

"El problema era Beto", sentenció @offwhite_21, apuntando directo a Casella.

"Mucho menos lo voy a ver. A nadie le importa pero todo lo que viene de esa familia me da nauseas", cerró @MaryMarengo4, con una contundencia que no dejó margen a interpretación.

Y la lista sigue. Porque los comentarios se multiplicaron y todos apuntaban en la misma dirección. En simples palabras, el regreso de Tamara no genera expectativa, al menos en las redes, genera rechazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/2025702862886523108&partner=&hide_thread=false PRIMICIA : Tras su polémica salida, mañana vuelve Tamara Pettinato al panel del nuevo #Bendita . pic.twitter.com/ZbpbMDdAyT — foromedios (@forofms) February 22, 2026 Publicación en X de @forofms.

Pero acá hay algo que vale la pena analizar: Beto Casella se va, y casi de inmediato aparece en la grilla el nombre de alguien que se fue de "Bendita" entre polémicas. ¿Casualidad? En la televisión argentina, jamás. Esto huele a mensaje, a revancha institucional o, como mínimo, a una decisión editorial que busca ruido mediático.

El canal tiene todo el derecho de hacer sus apuestas. Pero la pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿le conviene a "Bendita" este regreso, aunque sea por un solo día? Porque si el objetivo era generar conversación, lo lograron. Ahora, si el objetivo era sumar audiencia fiel, los números de X sugieren que van por el camino equivocado. La gente habla, sí, pero no precisamente para aplaudir.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado

Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."

La estafa que clona a Mercado Pago y ya está en todos lados

Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles