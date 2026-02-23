Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."

Hay personas que con los años se van apagando. Y hay otras que, cuanto más tiempo pasa, mejor se sienten. Mirtha Legrand es, sin ningún tipo de duda, de las segundas. Este lunes 23/02, en el día exacto en que llegó a sus 99 años de vida, la diva más longeva del país salió a hablar a los medios, a las radios, a quien quisiera escucharla. Y cuando Mirtha habla, siempre pasa algo.
La primera parada fue en "Todo es posible", el ciclo que conduce Pablo Duggan por Radio 10. El periodista no se anduvo con rodeos y le tiró la pregunta directa al hueso: "Si te dijeran que va invitado Javier Milei, ¿qué dirías?". La Chiqui, que ya lo tuvo como invitado en su programa en dos oportunidades y dejó claro que no tiene problema en volver a recibirlo en ese contexto, procesó la consulta por un instante. Pero la respuesta no tardó nada. Apenas dos palabras le fueron suficiente para dejar a todos con la boca abierta: "¿A mi cumpleaños, a la fiesta? Le diría ¿quién lo invitó?".
El estudio explotó. Duggan comenzó a reir, ella también, y sin embargo en esa carcajada había algo más que humor. Había posicionamiento. Con la elegancia que la caracteriza, sin insultos ni discursos, la conductora dejó en claro que una cosa es la televisión y otra muy distinta es su celebración personal. Nadie entra a su fiesta sin invitación. Ni siquiera el presidente.
Pero ahí no terminó la jornada. Porque la diva hizo escala también en "Alguien tiene que decirlo", por Radio Mitre, donde dialogó con Tato Young. Y si con Duggan fue filosa, con Young fue directamente contundente. Cuando le preguntaron cómo ve a la Argentina de hoy, no especuló ni midió: "La veo con problemas. La gente tiene que ganar un poco más porque no les alcanza para vivir". Y después fue más lejos todavía: "Debe ser terrible" que a alguien no le alcance para comer. "Debe ser una cosa muy, muy decepcionante", remarcó. Y cerró con una pregunta que sonó más a denuncia que a interrogante: "Que el Gobierno se dé cuenta de lo que significa. ¿No? Que no te alcance la plata para ir al mercado…".
Las redes respaldaron el mensaje de Mirtha Legrand
Las redes, claro, no tardaron en reaccionar. El recorte de lo dicho en el programa de Duggan se viralizó en Instagram y los comentarios se acumularon sin parar: "¡Que grande Mirtha! Por cien más", escribió Inés Pedduto. "Es rapidísima. Envidiable su lucidez e inteligencia. Feliz cumpleaños señora", sumó Mónica Zdanko. "Una maestra de la que todos debemos aprender", añadió Mónica Díaz.
Tres comentarios entre cientos que reflejan algo que va mucho más allá del like fácil: hay una identificación real, genuina, entre esta mujer y una parte importante de la sociedad argentina que ve en ella a alguien que dice lo que muchos piensan pero pocos se animan a pronunciar en voz alta.
