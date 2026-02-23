Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."

Pero ahí no terminó la jornada. Porque la diva hizo escala también en "Alguien tiene que decirlo", por Radio Mitre, donde dialogó con Tato Young. Y si con Duggan fue filosa, con Young fue directamente contundente. Cuando le preguntaron cómo ve a la Argentina de hoy, no especuló ni midió: "La veo con problemas. La gente tiene que ganar un poco más porque no les alcanza para vivir". Y después fue más lejos todavía: "Debe ser terrible" que a alguien no le alcance para comer. "Debe ser una cosa muy, muy decepcionante", remarcó. Y cerró con una pregunta que sonó más a denuncia que a interrogante: "Que el Gobierno se dé cuenta de lo que significa. ¿No? Que no te alcance la plata para ir al mercado…".