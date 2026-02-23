En las últimas horas ha trascendido una información sobre la salud de una de las figuras de C5N que ha generado preocupación. Se trata de la conductora Daniela Ballester, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, o derrame cerebral. Ahora, Ballester lleva tranquilidad a todos sus seguidores.
"LA VIDA ME..."
Daniela Ballester sufrió un ACV: Últimos detalles de su salud
Daniela Ballester, conductora de C5N, sufrió un ACV hemorrágico, generando conmoción en el ámbito periodístico. Su palabra de tranquilidad.
¿Qué le pasó a Daniela Ballester?
Daniela Ballester, conductora de C5N, atravesó recién por una emergencia de salud, aunque, afortunadamente, sin mayores complicaciones.
En un primer momento, la información fue aportada por el periodista Pablo Montagna en una publicación en sus redes sociales.
Montagna informó que Ballester tuvo un ACV hemorrágico y que se encuentra en plena recuperación.
"Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas", escribió Montagna en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Más tarde, la propia Daniela Ballester salió a confirmar la información y llevó tranquilidad sobre su estado actual.
Primeras palabras de Daniela Ballester tras sufrir un ACV
El episodio ocurrió el pasado jueves 19/02, cuando Ballester comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y dolor de cuello, síntomas que la alertaron e hicieron que buscara ayuda médica.
“Tuve un ACV hemorrágico", afirmó la conductora de C5N en exclusiva para Teleshow.
Un ACV hemorrágico es considerado una emergencia médica grave, de acuerdo con expertos en salud.
"Ocurren cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y sangra. Requieren tratamiento inmediato y pueden ser mortales", detalla la Clínica Cleveland.
La periodista fue atendida en el Sanatorio Los Arcos, donde le hicieron estudios y se confirmó el diagnóstico.
Dentro de toda la situación inesperada, Ballester contó que no tiene consecuencias neurológicas. “Por suerte sin secuelas”, dijo.
Incluso, aseguró: “Estoy igual que el día previo al ACV (...) Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios”.
Sin embargo, la conductora de C5N, tendrá que esperar a que los médicos le autoricen a retomar sus actividades laborales.
“Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, indicó. “La vida me dio una nueva oportunidad”.
Síntomas de ACV hemorrágico
El episodio vivido por Ballester, y su reacción frente a las señales de alerta, destacan la importancia de estar atentos a los síntomas repentinos y buscar ayuda médica rápido.
Los síntomas de un accidente cerebrovascular hemorrágico pueden incluir los siguientes síntomas, según la Clínica Cleveland
- Dolor de cabeza en trueno
- Sensibilidad a la luz
- Mareos o vértigo
- Dificultad para comprender o hablar
- Debilidad o parálisis unilateral
- Pérdida de sentidos, como la visión, la audición y el tacto
- Rigidez del cuello
- Náuseas y vómitos
- Convulsiones
- Desmayo
- Coma
"Cuanto antes se diagnostique y se trate a una persona, mayor será la probabilidad de que sobreviva al derrame. Cada segundo cuenta", destaca la Clínica Cleveland.
