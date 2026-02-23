Daniela Ballester sufrió un ACV: Últimos detalles de su salud

Más tarde, la propia Daniela Ballester salió a confirmar la información y llevó tranquilidad sobre su estado actual.

Primeras palabras de Daniela Ballester tras sufrir un ACV

El episodio ocurrió el pasado jueves 19/02, cuando Ballester comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y dolor de cuello, síntomas que la alertaron e hicieron que buscara ayuda médica.

“Tuve un ACV hemorrágico", afirmó la conductora de C5N en exclusiva para Teleshow.

Un ACV hemorrágico es considerado una emergencia médica grave, de acuerdo con expertos en salud.

"Ocurren cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe y sangra. Requieren tratamiento inmediato y pueden ser mortales", detalla la Clínica Cleveland.

Daniela Ballester Daniela Ballester también participó en la primera edición de Gran Hermano.

La periodista fue atendida en el Sanatorio Los Arcos, donde le hicieron estudios y se confirmó el diagnóstico.

Dentro de toda la situación inesperada, Ballester contó que no tiene consecuencias neurológicas. “Por suerte sin secuelas”, dijo.

Incluso, aseguró: “Estoy igual que el día previo al ACV (...) Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios”.

Sin embargo, la conductora de C5N, tendrá que esperar a que los médicos le autoricen a retomar sus actividades laborales.

“Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, indicó. “La vida me dio una nueva oportunidad”.

Síntomas de ACV hemorrágico

El episodio vivido por Ballester, y su reacción frente a las señales de alerta, destacan la importancia de estar atentos a los síntomas repentinos y buscar ayuda médica rápido.

Los síntomas de un accidente cerebrovascular hemorrágico pueden incluir los siguientes síntomas, según la Clínica Cleveland

Dolor de cabeza en trueno

Sensibilidad a la luz

Mareos o vértigo

Dificultad para comprender o hablar

Debilidad o parálisis unilateral

Pérdida de sentidos, como la visión, la audición y el tacto

Rigidez del cuello

Náuseas y vómitos

Convulsiones

Desmayo

Coma

"Cuanto antes se diagnostique y se trate a una persona, mayor será la probabilidad de que sobreviva al derrame. Cada segundo cuenta", destaca la Clínica Cleveland.

