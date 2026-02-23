Arrancó el plan motosierra en los medios públicos: Buscan reducir hasta 600 empleados

Cómo funciona el retiro voluntario de empleados

Quienes acepten la desvinculación:

no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años

podrán cobrar la compensación en hasta tres cuotas (en casos de mayor antigüedad)

El plan constituye el primer paso de una reducción más amplia. En la Casa Rosada plantean que la estructura de los medios públicos debería reducirse significativamente en los próximos meses.

La estrategia oficial para los medios públicos

Los medios estatales permanecen intervenidos desde el inicio de la gestión libertaria y la intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había anticipado la medida al explicar la lógica del Gobierno respecto de la TV Pública:

“No se puede privatizar porque la ley no lo permite. Entonces lo que queda es achicar al mínimo el gasto”.

La administración sostiene que busca “hacer eficiente” el funcionamiento del sistema de medios y reducir su costo para el Estado.

Un cambio más amplio

La reducción de personal se inscribe dentro del programa general de ajuste del gasto público. El oficialismo considera que el esquema actual es sobredimensionado y que el financiamiento estatal debe limitarse.

La discusión también incluye el rol de los medios públicos: mientras el Gobierno apunta a un funcionamiento más acotado, sindicatos y trabajadores advierten sobre el impacto en la producción de contenidos y en el servicio federal de comunicación.

Con el inicio del retiro voluntario, el Ejecutivo abre una nueva etapa en su política sobre empresas estatales, en un sector que desde hace años combina funciones culturales, informativas y políticas.

