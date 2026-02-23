Arrancó el plan motosierra en los medios públicos: Buscan reducir hasta 600 empleados

El Gobierno puso en marcha su plan motosierra y empezó un programa de retiros voluntarios en los medios públicos con el objetivo de reducir personal y bajar el gasto estatal en el área. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y a Contenidos Públicos, que en conjunto reúnen más de 2200 trabajadores, y estará vigente hasta fines de marzo.
El Gobierno volvió a prender la motosierra y ahora aspira a achicar lo más posible los medios públicos. Quieren dar de baja 600 contratos.
La iniciativa forma parte de la reestructuración del sistema de medios estatales impulsada por la administración de Javier Milei, que desde el inicio de la gestión planteó la necesidad de achicar la estructura.
A quiénes alcanza la motosierra
El programa incluye a:
- La TV Pública
- Radio Nacional
- Canal 12 de Trelew
- Paka Paka
- DeporTV
- La plataforma Cont.ar
Según estimaciones oficiales, el Ejecutivo aspira a que entre 500 y 600 empleados adhieran al retiro voluntario. Sin embargo, en el propio Gobierno admiten que la meta podría no alcanzarse debido a la antigüedad laboral de gran parte del personal.
“La mayoría del plantel tiene más de 20 años de trabajo”, reconocen cerca de la intervención, lo que podría llevar a algunos trabajadores a esperar un despido antes que aceptar la propuesta.
Cómo funciona el retiro voluntario de empleados
Quienes acepten la desvinculación:
- no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años
- podrán cobrar la compensación en hasta tres cuotas (en casos de mayor antigüedad)
El plan constituye el primer paso de una reducción más amplia. En la Casa Rosada plantean que la estructura de los medios públicos debería reducirse significativamente en los próximos meses.
La estrategia oficial para los medios públicos
Los medios estatales permanecen intervenidos desde el inicio de la gestión libertaria y la intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había anticipado la medida al explicar la lógica del Gobierno respecto de la TV Pública:
“No se puede privatizar porque la ley no lo permite. Entonces lo que queda es achicar al mínimo el gasto”.
La administración sostiene que busca “hacer eficiente” el funcionamiento del sistema de medios y reducir su costo para el Estado.
Un cambio más amplio
La reducción de personal se inscribe dentro del programa general de ajuste del gasto público. El oficialismo considera que el esquema actual es sobredimensionado y que el financiamiento estatal debe limitarse.
La discusión también incluye el rol de los medios públicos: mientras el Gobierno apunta a un funcionamiento más acotado, sindicatos y trabajadores advierten sobre el impacto en la producción de contenidos y en el servicio federal de comunicación.
Con el inicio del retiro voluntario, el Ejecutivo abre una nueva etapa en su política sobre empresas estatales, en un sector que desde hace años combina funciones culturales, informativas y políticas.
