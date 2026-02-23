Ejemplo: En Brasil designan juez a un abogado diagnosticado con autismo

Alexandre desaprueba la metodología de enseñanza de su época, pues siente la falta de un mayor apoyo para los estudiantes con condiciones similares. "Nunca me gustó ir a clase. Si no tuviera que ir, sería mejor para todos. Podrían simplemente darme los libros y yo podría arreglármelas", dice.

Según la psicóloga Roberta Nicole Cordeiro, el apoyo psicológico desde la infancia puede ayudar a las personas con autismo a desarrollar mejores habilidades de socialización.

Un niño que se aísla no tiene miedo sin motivo. Probablemente ya ha aprendido que lo diferente se rechaza. Por lo tanto, el primer consejo para padres y escuelas es escuchar con empatía y validar el dolor y los miedos del estudiante que sufre. Las bromas y la exclusión social no pueden normalizarse ni tratarse como si fueran solo niños. La terapia ayuda a mejorar las habilidades sociales, a comprender sus propios sentimientos y a comunicarse con los demás. Pero un error común es centrarse solo en el cambio del niño y no en el contexto en el que se encuentra. Un niño que se aísla no tiene miedo sin motivo. Probablemente ya ha aprendido que lo diferente se rechaza. Por lo tanto, el primer consejo para padres y escuelas es escuchar con empatía y validar el dolor y los miedos del estudiante que sufre. Las bromas y la exclusión social no pueden normalizarse ni tratarse como si fueran solo niños. La terapia ayuda a mejorar las habilidades sociales, a comprender sus propios sentimientos y a comunicarse con los demás. Pero un error común es centrarse solo en el cambio del niño y no en el contexto en el que se encuentra.

"La memoria a largo plazo de una persona autista suele ser muy buena, sobre todo para asuntos de interés. Sin embargo, la memoria de trabajo, la que utilizamos para retener la información presente al realizar una tarea, como seguir una receta al preparar la comida, puede estar por debajo del promedio, lo que podría dar lugar a un cuadro de disfunción ejecutiva", enfatiza el profesional.

Embed

Diagnóstico

El diagnóstico de autismo en el nivel 1 de apoyo llegó tarde, en 2021, a los 47 años, tras 13 semanas de terapia psicológica. Además del autismo, también le diagnosticaron altas capacidades. Según Alexandre, el diagnóstico le ayudó a comprenderse mejor a sí mismo y a afrontar mejor ciertos comportamientos.

«Pude comprender mejor mis limitaciones en relación con mi actividad profesional y mis relaciones. Hubo un cambio significativo en mi capacidad para reposicionarme, y ahora entiendo por qué a menudo me hartaba, por ejemplo», afirma.

Según el jurista, su interés por el Derecho surgió de su afición por las normas y su deseo de comprender el comportamiento humano, rasgos que él mismo atribuye a su condición. Autor de libros jurídicos, también destaca la influencia de su padre, abogado, y su madre, profesora.

Como inspiración en este campo, cita nombres como el estadounidense Frederick Schauer y el brasileño Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, de quien fue alumno.

A pesar de las dificultades, Alexandre señala que el autismo ofrece algunas ventajas en comparación con las personas neurotípicas.

Según él, estas capacidades incluso influyen en su trabajo diario:

De hecho, nuestros cerebros no funcionan igual que los neurotípicos, por lo que necesitamos una estrategia para sobrevivir. Además, nuestra capacidad de razonamiento es insuperable. Prestamos atención a detalles que a menudo pasan desapercibidos para las personas neurotípicas. También tenemos una memoria superior a la media. De hecho, nuestros cerebros no funcionan igual que los neurotípicos, por lo que necesitamos una estrategia para sobrevivir. Además, nuestra capacidad de razonamiento es insuperable. Prestamos atención a detalles que a menudo pasan desapercibidos para las personas neurotípicas. También tenemos una memoria superior a la media.

Resiliencia

Uno de los desafíos que Alexandre enfrentó en su carrera ocurrió en 2023, cuando dejó el tribunal de primera instancia y comenzó a trabajar en el tribunal de Apelaciones como juez suplente de segunda instancia. Hasta entonces, sus decisiones se tomaban individualmente, sin necesidad de consultar a otros magistrados.

En el tribunal de Apelaciones, comenzó a trabajar en casos donde las sentencias se dictaban colectivamente, lo que requería diálogo y consenso con otros jueces. Este punto de inflexión fue importante para su desarrollo y lo preparó para su posterior nombramiento como juez de un tribunal de apelaciones.

"Cuando eres juez estatal, decides solo, sin un colectivo. El tribunal de apelaciones es una experiencia de aprendizaje porque es un órgano colegiado, por lo que tienes que negociar con los demás. La negociación es parte de la vida en un órgano colegiado", afirma.

Ya superada, una de las dificultades del jurista consistía en comprender y entablar relaciones interpersonales con otros magistrados durante los debates de las sesiones, una característica recurrente entre las personas con espectro autista. Alexandre reconoció este desafío como una oportunidad de desarrollo profesional.

«Hoy estoy acostumbrado a esta relación de escuchar y esperar, sin interrumpir a nadie. Me he acostumbrado a un espacio más dialógico, algo que no era habitual en mi vida privada ni en mi vida como juez. Este aprendizaje colectivo es muy significativo», afirma.

A menudo, la tolerancia que necesito que los demás tengan hacia mí, también la tengo que tener hacia ellos, en el sentido de poder entender las limitaciones de las personas neurotípicas que, a veces desde un punto de vista legal, prestan atención a cosas que, en mi opinión, no son relevantes. A menudo, la tolerancia que necesito que los demás tengan hacia mí, también la tengo que tener hacia ellos, en el sentido de poder entender las limitaciones de las personas neurotípicas que, a veces desde un punto de vista legal, prestan atención a cosas que, en mi opinión, no son relevantes.

Embed

El autismo

Tras recibir un diagnóstico médico, Alexandre empezó a usar un cordón de identificación de autismo en el trabajo.

Según él, la presencia de profesionales neurodivergentes en el ámbito jurídico sigue siendo un tabú, lo que lleva a algunos profesionales a ocultar su condición por vergüenza.

Para él, llevar el cordón es un símbolo de resiliencia.

"En una división binaria del mundo entre lo normal y lo anormal, caeríamos en la categoría de anormales. Muchas personas tienen un diagnóstico y evitan el cordón porque hay muchos prejuicios. Muchos colegas vienen a hablar conmigo diciendo que no reconocen su condición por miedo a la hostilidad que aún prevalece debido a la falta de comprensión".

"Debemos ser tolerantes hasta el punto de no perjudicarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Esta es la paradoja de la intolerancia. Debemos confrontar a la gente, luchar por nuestros derechos y no ceder, porque nadie es mejor ni peor por ser neurotípico o autista. Todos tenemos la misma dignidad".

"Tuve la oportunidad de trabajar con el juez Alexandre Morais da Rosa en mi despacho entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, período durante el cual se desempeñó como juez auxiliar en el área penal".

Alexandre prestó asistencia directa en actos procesales de investigación y procesos penales originales, además de contribuir a la redacción de dictámenes y declaraciones en causas penales juzgadas en el Pleno y la Segunda Sala. Su experiencia y versatilidad fueron fundamentales no solo en la investigación doctrinal para la elaboración de dictámenes —ámbito en el que se destaca como un profundo experto en procedimiento penal—, sino también en los debates internos del equipo asesor sobre cuestiones relevantes juzgadas durante ese período, como el juez de garantías, la inconstitucionalidad de la tesis de la "legítima defensa del honor" y los límites y alcances del acuerdo de culpabilidad.

En este sentido, sus atributos intelectuales y la experiencia acumulada durante años de docencia en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), así como sus estudios de maestría y doctorado en el área de procedimiento penal, con foco en la intersección entre la teoría de juegos y las categorías clásicas de la ciencia criminal, fueron factores decisivos.

Su trayectoria profesional demuestra una sólida formación, rigor técnico y compromiso con la jurisdicción, cualidades que justifican plenamente su ascenso al Tribunal de Justicia de Santa Catarina."

------------------------

Más contenido en Urgente24

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."