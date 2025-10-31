HALLAZGO
¿El COVID en el embarazo aumenta el riesgo de autismo en niños? Descubren esto
Estudio dice que los niños cuyas madres tuvieron COVID-19 en el embarazo tienen más probabilidad de ser diagnosticados con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.
COVID en el embarazo y niños con autismo
En este nuevo estudio, los investigadores querían saber si la exposición intrauterina a la infección materna por el SARS-CoV-2 (virus del COVID) aumenta el riesgo de problemas en el neurodesarrollo en niños a los 3 años de edad.
Para ello, analizaron datos de 18.124 nacimientos ocurridos entre marzo de 2020 y mayo de 2021, el período pico de la Covid-19, dentro del sistema de salud Mass General Brigham.
Los investigadores evaluaron los registros de pruebas de Covid-19 confirmadas por laboratorio entre las mujeres embarazadas y los diagnósticos de cualquier trastorno de neurodesarrollo entre sus hijos hasta 36 meses después del nacimiento.
En general, encontraron que los niños pueden tener mayor probabilidad de un diagnóstico de autismo y otros problemas del neurodesarrollo si su madre tuvo COVID durante el embarazo.
Un comunicado del Mass General Brighamntre detalla que, entre los 861 niños cuyas madres dieron positivo por covid-19 durante el embarazo, 140 (16.3%) recibieron un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo a los 3 años de edad, frente a 1,680 (9.7%) de los 17,263 niños restantes de embarazos negativos para SARS-CoV-2.
También hallaron que la infección por coronavirus durante el embarazo se asoció con un 29% más de probabilidades de una afección del neurodesarrollo en los niños, después de ajustar otros factores influyentes.
CNN detalla que, según el estudio, "alrededor del 2,7% de los niños nacidos de madres que tuvieron Covid-19 durante el embarazo fueron diagnosticados con autismo, en comparación con alrededor del 1,1% de los demás".
Asimismo, de acuerdo con los autores, los mayores efectos se observaron en las exposiciones durante el tercer trimestre de embarazo y entre los hijos varones.
"Estos hallazgos resaltan la importancia del seguimiento del neurodesarrollo a largo plazo para los niños expuestos al SARS-CoV-2", concluyeron.
¿Qué dijeron los científicos?
Según Andrea Edlow, MD, MSc, autora principal y especialista en Medicina Materno-Fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Mass General Brigham, estos resultados "respaldan la importancia de intentar prevenir la infección por COVID-19 durante el embarazo y son particularmente relevantes cuando la confianza pública en las vacunas, incluida la vacuna contra la COVID-19, se está erosionando”.
No obstante, también sugirieron calma. El coautor principal Roy Perlis, MD, MSc, del Departamento de Psiquiatría de General Brigham , señaló: “El riesgo general de resultados adversos del neurodesarrollo en los niños expuestos probablemente sigue siendo bajo”.
Aún así, hicieron un llamado a los padres. La Dra. Lydia Shook, primera autora y especialista en Medicina Materno-Fetal , agregó: “Es fundamental que los padres estén al tanto de la posibilidad de resultados adversos en el neurodesarrollo infantil después de la COVID-19 durante el embarazo. Al comprender los riesgos, los padres pueden abogar adecuadamente para que sus hijos reciban la evaluación y el apoyo adecuados”.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Obstetrics and Gynecology.
Estos hallazgos contrastan con los resultados de un estudio de investigadores del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia que se dio a conocer en 2024.
Este estudio, en particular, encontró que los niños nacidos durante el primer año de la pandemia, incluidos aquellos expuestos a la COVID-19 en el útero, no tenían más probabilidades de dar positivo en la prueba de autismo que los niños no expuestos o los nacidos antes de la pandemia.
