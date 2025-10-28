"Mintieron": Texas demanda a fabricantes de Tylenol (paracetamol), vinculado al autismo por Trump

“Las grandes farmacéuticas traicionaron a Estados Unidos al lucrarse con el dolor y promocionar medicamentos sin importar los riesgos. Estas corporaciones mintieron durante décadas, poniendo en peligro a millones de personas a sabiendas para enriquecerse”, declaró el Fiscal General Paxton.

La demanda indica que Johnson & Johnson y Kenvue violaron la Ley de Protección al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, ya que,"a pesar de ser plenamente consciente de este hecho, Tylenol se comercializó como un analgésico completamente seguro para embarazadas".

"Durante décadas, Johnson & Johnson ignoró deliberadamente e intentó silenciar la evidencia científica de que la exposición prenatal y en la primera infancia a sus productos de acetaminofén puede causar autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños", señala el comunicado.

También se acusa a Johnson & Johnson de violar la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulenta de Texas, "al transferir fraudulentamente pasivos derivados de Tylenol a una compañía separada, Kenvue, para proteger sus activos contra demandas derivadas del impacto dañino que Tylenol tuvo en los niños".

Posición de Kenvue sobre el paracetamol y las declaraciones sobre el autismo

Vale recordar que, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre el paracetamol y el autismo, el fabricante de Tylenol, Kenvue, defendió el uso del medicamento en mujeres embarazadas.

"Nada es más importante para nosotros que la salud y la seguridad de las personas que usan nuestros productos. Creemos que la ciencia sólida e independiente muestra claramente que tomar paracetamol no causa autismo. Estamos en total desacuerdo con las alegaciones de que sí lo causa y estamos profundamente preocupados por los riesgos para la salud y la confusión que esto supone para las madres y los padres", comunicó.

Asimismo, la empresa afirmó que se defenderá contra las acusaciones y destacó que lo que dice la ciencia debería ser tomado en cuenta.

"Cuando se trata de cualquier demanda legal pendiente o potencial relacionada con este tema, la ciencia importa. Creemos que hay una distorsión deliberada de los hechos impulsados por los abogados de los demandantes que intentan reactivar las demandas legales que ya han sido desestimadas por los tribunales federales".

Finalmente, ante la pregunta "¿El paracetamol causa autismo o TEA?", la empresa ha sido enfática: "No. La evidencia científica actual no apoya una relación causal", aseguró.

