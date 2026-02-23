ROSARIO. Con el comienzo del 2026, los diferentes espacios ya comienzan a apuntar los nombres que pueden llegar a dar pelea en la intendencia de la ciudad. Sobre ese marco, el intendente, Pablo Javkin, descartó un tercer mandato aunque no cerró la puerta del todo. Maximiliano Pullaro ya apretó el acelerador mientras el peronismo y LLA no quedan atrás.
2026 NO VOTA, PERO DEFINE
Rosario, la carrera hacia la intendencia y el problema de la sucesión de Pablo Javkin
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, descartó un tercer mandato. Pullaro apretó el acelerador mientras el peronismo y LLA no quedan atrás. ¿Y el PRO?
Hasta el momento, los dos nombres que vienen resonando para dar batalla por la sucesión de Javkin son el líder de Ciudad Futura, Juan Monteverde, y Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza (LLA). La carrera recién arranca.
Al inicio de este año, Javkin ya fue consultado por el periodista y concejal, Pablo Gavira, acerca de una tercera gestión. Ante ello, remarcó que "El único escenario en que lo pensaría es que haya riesgo de que la ciudad caiga en manos que no tienen que caer", haciendo énfasis en su principal adversario, Monteverde, con quien disputó una apretada elección en 2023.
Unidos juega fuerte: La estrategia de Pullaro
En Unidos, todo parece indicar que Pullaro ya tiene a su elegido. A partir de lo comentado por Letra P, el gobernador de Santa Fe le encomendó al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que busque pisar fuerte para ganarse los votos claves en la Cuna de la Bandera. El fin de semana largo de carnaval hubo una cena donde se definió la estrategia.
Que la Casa Gris ya haga circular el nombre de Puccini es una señal inequívoca de que ya está jugando en la carrera por la sucesión.
Dentro del espacio oficialista también aparece el nombre de María Eugenia Schmuck. Nacida y formada en las canteras de la Franja Morada, junto con su esposo, Franco Bartolacci (rector de la UNR), son referentes de un sector del radicalismo de Rosario que hace años saltó los límites de la universidad para incorporarse a la política de la ciudad, midiéndose en varias elecciones y con participaciones en los gobiernos de Miguel Lifschitz, Mónica Fein y ahora Javkin.
Sin embargo, ni Javkin ni Pullaro hoy la arropan como candidata propia. Por el contrario, desde sus entornos ponen a circular a Sebastián Chale y Puccini. Pero quien también continúa en la mesa chica del intendente es Carolina Labayrú, quien en 2025 quedó tercera detrás de Monteverde y Aleart.
El PRO no se quiere quedar atrás
En 2027, Unidos se encamina a una interna potente, con candidatos de diferentes partidos y/o sectores compitiendo entre ellos. En tanto, el ojo también debe seguir de cerca lo que ocurre en el Partido Socialista y el PRO.
En el socialismo es más difícil anticipar nombres, mientras que en el PRO Anita Martínez continúa siendo la electora mejor posicionada. Se trata de la única concejala que le quedó al macrismo en Rosario. Su equipo coincide en que "no hay nadie más competitivo que ella en Unidos" y en que puede sintonizar con el votante rosarino.
Por su parte, Federico Angelini también asoma. El histórico líder del PRO Santa Fe, quedó del lado de Patricia Bullrich tras la ruptura con Mauricio Macri. Actualmente es funcionario del gobierno de Javier Milei, en el Ministerio de Seguridad.
No obstante, aún surgen dudas sobre cuál será el camino que tomará. Lo cierto es que está alineado con la diputada libertaria Romina Diez, que hasta aquí no le abre el juego a nadie que no sea karinista puro por lo que tendría sentido una candidatura dentro de LLA.
Internas en el peronismo
En cuanto al peronismo, saben que aún falta como también que requieren un orden para la próxima elección. En ese sentido, desde el entorno de Marcelo Lewandowski anticiparon a La Política Online que el senador no descarta competir por la intendencia de Rosario en 2027 aunque aclararon que todas las opciones serán evaluadas en su momento.
A raíz de ello se calienta la interna peronista ya que el nombre principal es el de Monteverde. Dentro de un sector donde no existe una conducción clara, nadie se quiere quedar afuera en el momento decisivo para ordenar el tablero de cara al próximo año.
Más contenidos en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes