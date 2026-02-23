Rosario, la carrera hacia la intendencia y el problema de la sucesión de Pablo Javkin

image Según sostienen desde la Casa Gris, Gustavo Puccini, fue quien "recuperó el aeropuerto".

Dentro del espacio oficialista también aparece el nombre de María Eugenia Schmuck. Nacida y formada en las canteras de la Franja Morada, junto con su esposo, Franco Bartolacci (rector de la UNR), son referentes de un sector del radicalismo de Rosario que hace años saltó los límites de la universidad para incorporarse a la política de la ciudad, midiéndose en varias elecciones y con participaciones en los gobiernos de Miguel Lifschitz, Mónica Fein y ahora Javkin.

Sin embargo, ni Javkin ni Pullaro hoy la arropan como candidata propia. Por el contrario, desde sus entornos ponen a circular a Sebastián Chale y Puccini. Pero quien también continúa en la mesa chica del intendente es Carolina Labayrú, quien en 2025 quedó tercera detrás de Monteverde y Aleart.

image En las últimas horas resonó el nombre de Carolina Labayrú para disputar la interna de Unidos. María Eugenia Schmuck, la candidata más fuerte.

El PRO no se quiere quedar atrás

En 2027, Unidos se encamina a una interna potente, con candidatos de diferentes partidos y/o sectores compitiendo entre ellos. En tanto, el ojo también debe seguir de cerca lo que ocurre en el Partido Socialista y el PRO.

En el socialismo es más difícil anticipar nombres, mientras que en el PRO Anita Martínez continúa siendo la electora mejor posicionada. Se trata de la única concejala que le quedó al macrismo en Rosario. Su equipo coincide en que "no hay nadie más competitivo que ella en Unidos" y en que puede sintonizar con el votante rosarino.

Por su parte, Federico Angelini también asoma. El histórico líder del PRO Santa Fe, quedó del lado de Patricia Bullrich tras la ruptura con Mauricio Macri. Actualmente es funcionario del gobierno de Javier Milei, en el Ministerio de Seguridad.

No obstante, aún surgen dudas sobre cuál será el camino que tomará. Lo cierto es que está alineado con la diputada libertaria Romina Diez, que hasta aquí no le abre el juego a nadie que no sea karinista puro por lo que tendría sentido una candidatura dentro de LLA.

image Dudas sobre Federico Angelini.

Internas en el peronismo

En cuanto al peronismo, saben que aún falta como también que requieren un orden para la próxima elección. En ese sentido, desde el entorno de Marcelo Lewandowski anticiparon a La Política Online que el senador no descarta competir por la intendencia de Rosario en 2027 aunque aclararon que todas las opciones serán evaluadas en su momento.

A raíz de ello se calienta la interna peronista ya que el nombre principal es el de Monteverde. Dentro de un sector donde no existe una conducción clara, nadie se quiere quedar afuera en el momento decisivo para ordenar el tablero de cara al próximo año.

