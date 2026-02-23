--------------------

Los bots

Según un informe de detección de desinformación elaborado por Cyabra, al que accedió (y difundió) Politico.com/, fue identificada una red coordinada de bots (más de 18.000) que impulsaron algoritmos para difundir las publicaciones de Minaj en X.

El análisis, que analizó la actividad en redes sociales del 11/11/2025 al 28/12/2025, ofrece una perspectiva de cómo la rapera logró captar millones de visualizaciones en línea y posicionarse como una celebridad con la que la Casa Blanca encontró valor en colaborar.

En enero 2026, Minaj acompañó al presidente Donald Trump a la Cumbre de Cuentas, donde Trump la invitó al escenario, la colmó de elogios y grabó un video en TikTok con ella.

Dan Brahmy, director ejecutivo y fundador de Cyabra: “Es raro en nuestro sector ver la combinación del mundo digital malicioso e impostor con el mundo del entretenimiento”.

El informe encontró que cuentas no auténticas amplificaron repetidamente las publicaciones de Minaj con elogios que usaban “un lenguaje muy similar”, en respuesta a publicaciones donde cuentas auténticas criticaban a Minaj.

“Los comentarios de apoyo generados por perfiles falsos fueron predominantemente breves, repetitivos y de baja complejidad semántica, y consistieron principalmente en elogios de palabras clave y hashtags positivos en lugar de una interacción original o sustancial”, concluyó el informe.

Otras actividades poco auténticas en torno a Minaj incluyeron “comentarios más largos y detallados diseñados para parecer orgánicos”.

Embed

Turning Point

Cyabra identificó un día, el 26/12/2025, cuando los perfiles falsos llegaron al 56%o de todos los comentarios en publicaciones políticas hechas por Minaj.

Cuando Minaj publicó sobre su apoyo a Trump, su preocupación por la persecución de los cristianos en Nigeria y la aparente afinidad del gobernador Newsom con la comunidad transgénero, los bots estaban ahí para apoyarla, según el informe de Cyabra.

Alex Bruesewitz, asesor político y de medios de Trump que considera a Minaj una "amiga muy cercana", dijo a Politico.com/: “Nicki nunca ha usado la actividad de bots para promocionarse en redes sociales, porque no lo necesita. Tiene una de las bases de fans más grandes de cualquier músico vivo hoy en día”.

El informe de Cyabra fue encargado por una persona a la que se le concedió el anonimato por temor a represalias públicas.

Cyabra tiene un 85% de confianza en que los más de 18.000 perfiles identificados son falsos.

Pero si la empresa redujera ese alcance a perfiles que presentan indicios aún más evidentes de falta de autenticidad, el nivel de confianza podría superar el 90%,

afirmó Brahmy. Estas cuentas amplifican predominantemente el contenido producido por Nicki Minaj y Turning Point USA, lo que indica una notable superposición entre ambos dentro de este discurso. Varias de las cuentas involucradas habían sido identificadas previamente por exhibir comportamientos similares a campañas falsas en el contexto de la actividad en línea de Minaj dentro y en relación con la industria musical. afirmó Brahmy. Estas cuentas amplifican predominantemente el contenido producido por Nicki Minaj y Turning Point USA, lo que indica una notable superposición entre ambos dentro de este discurso. Varias de las cuentas involucradas habían sido identificadas previamente por exhibir comportamientos similares a campañas falsas en el contexto de la actividad en línea de Minaj dentro y en relación con la industria musical.

Minaj se ha inclinado hacia la adhesión al movimiento MAGA desde julio 2025. Su giro a la derecha se consolidó en diciembre durante su aparición con Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk, en la convención AmericaFest, de Turning Point USA.

A finales de 2025, antes de que Trump la abrazara en la cumbre del mes pasado, sus opiniones políticas también recibieron elogios de personalidades como el vicepresidente J.D. Vance; y el embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

Embed

El discurso

El análisis también muestra cómo las narrativas políticas nacionales e internacionales pueden ser manipuladas por redes de bots sin una amplia conciencia pública, y cómo figuras influyentes en el mundo del hip-hop están incursionando en la conversación política conservadora en Estados Unidos.

La actividad en línea de Minaj no solo se vio amplificada por cuentas falsas, sino también por una serie de cuentas auténticas, incluyendo las de los populares influencers conservadores Dom Lucre y Matt Wallace, según descubrió Cyabra.

La forma en que estas cuentas repetían los argumentos de Minaj sugiere una coordinación estratégica tras bambalinas, afirmó Brahmy.

“Los seres humanos reales se comportan exactamente igual, empleando los mismos patrones de comportamiento, como cabría esperar de una campaña bien coordinada”, dijo Brahmy. “Se amplifican mutuamente. Se suben a la misma ola narrativa”.

Lucre respondió a Politico.com/ con una declaración: “Es una de las teorías de conspiración más absurdas que he visto en toda mi vida, hermano”.

Luego subió videos a sus cuentas de X y YouTube reaccionando a las preguntas de Politico.com/ sobre si estaba coordinando sus publicaciones sobre Minaj con otras personas o si le pagaban por publicaciones relacionadas con la rapera.

“Nicki Minaj está atrayendo a tantos liberales hacia la derecha que ahora tienen que promover la teoría de que no son personas naturales y que ella está manipulando el sistema con bots”, dijo Lucre. “Si Nicki Minaj estuviera manipulando sistemas con bots en Instagram, TikTok, X, ¿no creen que habría datos concluyentes que tendrían que presentar en lugar de pedirle a los influencers que digan que sí?”

Embed BREAKING: The media just officially started their attack on Nicki Minaj and it is linked to Cardi B and Jay-Z’s Rocnation, the Politico journalist I warned everyone about just released a hit piece on Nicki Minaj claiming that she is supported by bots and that I’m one of the… pic.twitter.com/sMPNep6nBu — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 23, 2026

Traducción: ÚLTIMA HORA: Los medios de comunicación acaban de iniciar oficialmente su ataque contra Nicki Minaj y está vinculado a Rocnation de Cardi B y Jay-Z, el periodista de Politico sobre el que advertí a todos acaba de publicar un artículo difamatorio sobre Nicki Minaj afirmando que ella está apoyada por bots y que yo soy uno de los principales bots que impulsan su mensaje y marca. El problema es que la empresa que investigó a Nicki es The Cyabra, socia directa del agente de Cardi B, lo cual ha sido verificado por Alex Bruesewitz. Además, se aseguraron de centrarse en mis publicaciones que denunciaban la corrupción de Jay-Z y los secretos de la élite del hip-hop. ¿Por qué los medios se centrarían en estos tuits para intentar desacreditarlos? Creo que todos sabemos la respuesta. El vídeo completo acaba de publicarse en el canal de YouTube.

--------------------

Cyabra

Cyabra colabora con empresas para identificar la actividad de bots en línea y las campañas de desinformación, con el objetivo de ayudarlas a proteger su reputación y comprender a los actores maliciosos en línea. Utiliza software para analizar la actividad en redes sociales y ofrece sus servicios a firmas de relaciones públicas, bufetes de abogados, corporaciones multinacionales y gobiernos.

Cyabra detectó la actividad del bot examinando la sincronización temporal de las cuentas, su uniformidad lingüística y estilística, y la similitud demográfica entre las identidades falsas. La empresa desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático para identificar cuentas falsas.

Jen Golbeck, profesora de informática de la Universidad de Maryland que estudia inteligencia artificial y redes sociales, explicó a Politico.com/ que el propósito de una "botnet" puede ir más allá de manipular la narrativa en una sola sección de comentarios. Las interacciones de los bots indican a los algoritmos de redes sociales que una publicación genera mucha interacción, lo que impulsa al algoritmo a difundir el contenido aún más.

“Realmente puedes expandir tu alcance más allá de tu base de seguidores si obtienes altos niveles de interacción, y estos bots de interacción lo hacen”, dijo Golbeck, quien también escribe la subpila MAGAReport .

Joel Penney, profesor de la Universidad Estatal de Montclair que estudia la cultura popular y la política, dijo que la adopción de Minaj por parte de Trump en su proyecto político es probablemente parte de una estrategia más amplia para llegar a audiencias más jóvenes y diversas.

“Se han esforzado mucho por incluir a celebridades que los apoyan, incluyendo figuras del hip-hop; Nicki Minaj es probablemente la figura más importante que se ha convertido en una defensora pública”, dijo Penney. “No tienen el poder de hacer que todos sus seguidores o fans de su música apoyen su activismo político. Pero importa. Contribuye a este tipo de guerra por la opinión pública que vemos en las redes sociales”.

Las redes de bots se han convertido en un elemento habitual de la política moderna desde que se reveló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, cuando se utilizaron cuentas falsas coordinadas para avivar las divisiones y manipular el discurso en línea . Estas campañas se detectan ahora de forma rutinaria en torno a guerras, elecciones y puntos conflictivos geopolíticos, pero con mucha menos frecuencia en torno a celebridades o la industria musical.

------------------------

Más contenido en Urgente24

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."