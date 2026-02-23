Estafaron a la influencer libertaria que celebraba despidos y en redes la masacraron

La estafa que expuso su ingenuidad y las redes que no perdonan

El mecanismo fue el de manual: hicieron una publicación atractiva de un alquiler, con supuestos propietarios "súper formales", presión para reservar porque había otros interesados y, finalmente, la transferencia de una seña vía Mercado Pago. Según explicó en su propio hilo, fue la urgencia lo que la hizo pagar la seña sin pensar: "Transferí y bueno… En mis ansias de querer alquilarlo, caí. Me hicieron la de 'reserva o se lo doy a otro'".

Embed La típica estafa inmobiliaria. Publicaron una propiedad atractiva, parecían súper formales, y generaron urgencia para que transfiera una seña. Transferí y bueno…



En mis ansias de querer alquilarlo, caí. Me hicieron la de "reserva o se lo doy a otro". — m a r i l ú (@marilongui) February 23, 2026

Después de transferir, empezaron las señales raras: mensajes borrados en WhatsApp, inconsistencias como que el supuesto contacto (al que ella llama "Eloisa") le hablaba en masculino, y un cambio de tono evidente.

"Estoy hablando con Eloisa?" preguntó. Luego exigió: "Disculpe, le pido inmediatamente la devolución de mi dinero, de lo contrario, se realizará la denuncia pertinente por estafa". Del otro lado, silencio y más mensajes eliminados.

image Tras transferir una seña vía Mercado Pago, los estafadores borraron los mensajes y la plataforma no pudo revertir el pago.

En paralelo, mostró el chat con soporte de Mercado Pago, que respondió con el protocolo habitual: "Vale, lamento lo que te ocurrió" y más adelante explicó que una vez realizada la transferencia "el dinero impacta casi que inmediato en la cuenta destino", por lo que no podían revertirla de inmediato aunque iniciaban gestiones con la entidad receptora. Ella respondió con un sticker que mostraba su frustración ante una respuesta que no sonaba a solución concreta.

El posteo superó el millón de visualizaciones en horas y acumuló cientos de respuestas. El clima general fue mayoritariamente de burla y ajuste de cuentas simbólico. Algunos de los comentarios más representativos fueron:

"te hicieron la gran inspector de billeteras"

"jajajaja lo dice la mina mas mierda de todas, que caradura hermana! Llámate a silencio al menos, no te expongas así."

"Karma "

"Te mereces todo lo que te pase por h1 ja de p..."

"Ya sabemos q t cuesta pensar. Algo más? Alguna otra novedad q nos quieras contar? Tenés hobby nuevo como masacrar mascotas o seguís en la d cagarte d risa d la gente pobre?"

"Marilú puede que no me creas pero yo soy un principe muy honorado de nigeria y necesito de un favor personal tuyo..."

"Vos sos la gente mala Monguilú."

"“La gente es mala” Lo que es vivir con el encéfalo sin desarrollar che"

"posteas esto para flitrar a los pelotudos que se lo creen de los que juntan 3 neuronas ? me intriga el reconte final como te dio..."

La palabra dominante fue "karma", esa idea de justicia poética que en redes funciona como combustible emocional, aunque en términos reales estemos hablando de un delito que afecta a miles de personas por mes, sin importar su ideología.

Por un lado, quedó a la vista que la vulnerabilidad frente a estafas digitales crece al ritmo de la crisis habitacional y la desesperación por alquilar en un mercado cada vez más restrictivo. Y por el otro, el costo de construir una identidad pública basada en la burla del que la pasa mal, porque cuando la rueda gira y la afectada sos vos, la empatía escasea.

