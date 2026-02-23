El oro agradece a la Corte Suprema de USA y a Donald Trump: US$ 5.180

Aranceles

El presidente de USA respondió al fallo del viernes del máximo tribunal de USA anunciando un arancel fijo para los socios comerciales del país, que entrará en vigor el martes 24/02.

Las proyecciones de los analistas sugieren que el anuncio implicará una reducción general de la tasa arancelaria efectiva.

Los economistas de Goldman Sachs escribieron que los nuevos gravámenes reducirán la tasa arancelaria efectiva de USA en poco más de 1 punto porcentual en comparación con la situación previa a la decisión de la Corte Suprema.

Pero una renovada sensación de caos político y la posibilidad de represalias por parte de los socios comerciales de USA pesaron sobre los mercados bursátiles, dijeron los analistas.

“La incertidumbre ha vuelto”, dijo Carsten Brzeski, director global de macroeconomía del banco holandés ING, y agregó que “el riesgo de escalada [entre USA y sus socios comerciales] es ahora mayor que hace un año”.

150 días

El inicio de la guerra comercial por parte de Trump en abril pasado convulsionó los mercados de divisas, bonos y acciones, pero las acciones, impulsadas por el auge de la IA, se recuperaron luego hasta alcanzar niveles récord.

El nuevo arancel se basa en la Ley de Comercio de 1974 y permitiría a Trump imponer restricciones a las importaciones por hasta 150 días.

En su fallo, la Corte Suprema declaró que el Presidente se excedió en su autoridad al ejercer poderes de emergencia para imponer sus aranceles de "día de la liberación" en 2025.

Mohit Kumar, economista de Jefferies, afirmó que el límite de 150 días para los nuevos gravámenes —tras el cual el Presidente necesita la aprobación del Congreso— significa que "no sabemos realmente cuál será la situación arancelaria dentro de 6 meses".

Esto podría afectar los flujos de capital hacia USA, lo que podría debilitar la moneda, añadió Kumar.

Trevor Greetham, director de inversiones en múltiples activos de Royal London Asset Management, dijo que estaba "totalmente garantizado que el nuevo régimen arancelario sería temporal" dado el límite de 150 días y las próximas elecciones intermedias en USA.

corte suprema de usa.webp Corte Suprema de USA.

China revisando las noticias

Los economistas de Morgan Stanley dijeron en un informe que la nueva tasa arancelaria principal del 15% reduciría el impuesto ponderado promedio sobre los productos asiáticos del 20% al 17%, mientras que los de China disminuirían del 32% al 24%.

Si bien este alivio podría ser “temporal”, ya que se espera que USA imponga nuevos gravámenes a algunos sectores y economías, “nos parece que los aranceles en Asia probablemente hayan alcanzado su punto máximo”, dijeron.

El Ministerio de Comercio de China, en su primera respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema, dijo que se oponía a los aranceles unilaterales y que estaba “realizando una evaluación exhaustiva” del impacto del fallo.

“También hemos observado que USA está preparando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener sus aranceles a sus socios comerciales”, declaró el ministerio. “China seguirá de cerca esta situación y protegerá firmemente sus intereses”.

