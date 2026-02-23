El precio del oro subió después de que Donald Trump profundizara la incertidumbre sobre el comercio mundial al imponer un nuevo arancel del 15%, luego de su revés un fallo de la Corte Suprema de que su política anterior era ilegal.
"LA INCERTIDUMBRE HA REGRESADO"
El oro agradece a la Corte Suprema de USA y a Donald Trump: US$ 5.180
El fallo de la Corte Suprema estadounidense sobre aranceles debilitó al dólar e introdujo una incertidumbre que potenció al oro.
El oro subió después de una racha de 3 ganancias semanales, ya que la creciente incertidumbre sobre la política comercial estadounidense inquietó a los mercados y dañó al dólar.
El oro subió hasta un 1,4%, alcanzando los US$ 5.180 la onza. El presidente Donald Trump anunció el sábado 21/02 que impondría un arancel global del 15% para preservar las medidas, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su uso de poderes de emergencia para establecer aranceles.
La reciente racha alcista del oro ha ayudado al metal a recuperarse tras una caída repentina a principios de febrero, que había arrastrado los precios desde un récord. Este avance se ha visto respaldado por factores a largo plazo que favorecen a la materia prima, como el aumento de las tensiones geopolíticas y la desconfianza de los inversores ante los bonos soberanos y las divisas.
“Existen suficientes factores estructurales a favor del oro a mediano plazo”, afirmó Vasu Menon, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. “Sin embargo, a corto plazo, se espera que los precios del oro sean volátiles tras las fuertes ganancias de los últimos meses, dados los acontecimientos aún en desarrollo en la política comercial estadounidense y la situación en Irán”.
Aranceles
El presidente de USA respondió al fallo del viernes del máximo tribunal de USA anunciando un arancel fijo para los socios comerciales del país, que entrará en vigor el martes 24/02.
Las proyecciones de los analistas sugieren que el anuncio implicará una reducción general de la tasa arancelaria efectiva.
Los economistas de Goldman Sachs escribieron que los nuevos gravámenes reducirán la tasa arancelaria efectiva de USA en poco más de 1 punto porcentual en comparación con la situación previa a la decisión de la Corte Suprema.
Pero una renovada sensación de caos político y la posibilidad de represalias por parte de los socios comerciales de USA pesaron sobre los mercados bursátiles, dijeron los analistas.
“La incertidumbre ha vuelto”, dijo Carsten Brzeski, director global de macroeconomía del banco holandés ING, y agregó que “el riesgo de escalada [entre USA y sus socios comerciales] es ahora mayor que hace un año”.
150 días
El inicio de la guerra comercial por parte de Trump en abril pasado convulsionó los mercados de divisas, bonos y acciones, pero las acciones, impulsadas por el auge de la IA, se recuperaron luego hasta alcanzar niveles récord.
El nuevo arancel se basa en la Ley de Comercio de 1974 y permitiría a Trump imponer restricciones a las importaciones por hasta 150 días.
En su fallo, la Corte Suprema declaró que el Presidente se excedió en su autoridad al ejercer poderes de emergencia para imponer sus aranceles de "día de la liberación" en 2025.
Mohit Kumar, economista de Jefferies, afirmó que el límite de 150 días para los nuevos gravámenes —tras el cual el Presidente necesita la aprobación del Congreso— significa que "no sabemos realmente cuál será la situación arancelaria dentro de 6 meses".
Esto podría afectar los flujos de capital hacia USA, lo que podría debilitar la moneda, añadió Kumar.
Trevor Greetham, director de inversiones en múltiples activos de Royal London Asset Management, dijo que estaba "totalmente garantizado que el nuevo régimen arancelario sería temporal" dado el límite de 150 días y las próximas elecciones intermedias en USA.
China revisando las noticias
Los economistas de Morgan Stanley dijeron en un informe que la nueva tasa arancelaria principal del 15% reduciría el impuesto ponderado promedio sobre los productos asiáticos del 20% al 17%, mientras que los de China disminuirían del 32% al 24%.
Si bien este alivio podría ser “temporal”, ya que se espera que USA imponga nuevos gravámenes a algunos sectores y economías, “nos parece que los aranceles en Asia probablemente hayan alcanzado su punto máximo”, dijeron.
El Ministerio de Comercio de China, en su primera respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema, dijo que se oponía a los aranceles unilaterales y que estaba “realizando una evaluación exhaustiva” del impacto del fallo.
“También hemos observado que USA está preparando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener sus aranceles a sus socios comerciales”, declaró el ministerio. “China seguirá de cerca esta situación y protegerá firmemente sus intereses”.
---------------------------------------------
