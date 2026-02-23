El peronismo pierde bancas y Milei queda más cerca de controlar el Senado

El Senado atraviesa un movimiento político que puede modificar el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta. Un grupo de legisladores que hasta ahora se movía dentro del interbloque del peronismo prepara su salida y el oficialismo, junto a sus aliados, quedará muy cerca de alcanzar una mayoría calificada.
La decisión, impulsada por senadores vinculados a gobernadores provinciales, implica un reordenamiento interno del peronismo y fortalece la capacidad parlamentaria del Gobierno para aprobar leyes clave.
Quiénes se van del peronismo y por qué
Los legisladores que evalúan abandonar el espacio responden a mandatarios provinciales que, en los últimos meses, adoptaron una relación más cooperativa con la Casa Rosada.
La ruptura no es sólo un cambio de bancada: refleja el distanciamiento de varios gobernadores respecto del liderazgo nacional del peronismo. En el Senado, esa diferencia política se traduce ahora en un nuevo bloque propio que buscará mayor autonomía de decisión.
Según versiones que circulan en el Congreso, este lunes se confirmará el alejamiento del interbloque de los senadores Sandra Mendoza, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. Los tres integran actualmente el bloque Convicción Federal, espacio que comparten con Fernando Salino y Jesús Fernando Rejal.
Si se concreta, el peronismo quedará con la menor cantidad de bancas desde el retorno democrático de 1983.
Qué gana el Gobierno con la grieta del Senado
La salida de estos senadores altera el tablero legislativo. La Libertad Avanza no suma directamente todas esas bancas, pero sí mejora su posición: con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, el oficialismo quedaría a pocos votos de alcanzar los dos tercios.
Esa cifra es clave porque permite aprobar designaciones y leyes de alto impacto institucional sin depender del peronismo.
En la práctica, el Gobierno pasaría de negociar cada votación a tener un margen mucho mayor para impulsar su agenda parlamentaria.
La reforma laboral, primera prueba
El nuevo escenario podría verse rápidamente en el tratamiento de la reforma laboral. Aunque estos senadores no necesariamente voten a favor del proyecto, su presencia para habilitar el quórum ya facilitaría la sesión.
Ese esquema —no bloquear el debate pero conservar autonomía en la votación— ya se vio en Diputados con legisladores alineados a gobernadores.
Un cambio político más profundo
Más allá de una ley puntual, el movimiento marca una transformación mayor: parte del peronismo provincial se aleja del bloque nacional y adopta una estrategia pragmática frente al Gobierno.
El Senado, históricamente el principal espacio de poder del PJ, comienza así a mostrar un equilibrio diferente.
Si se consolida, el oficialismo quedará en condiciones de aprobar gran parte de su programa legislativo, mientras la oposición pierde capacidad de bloqueo.
