El peronismo pierde bancas y Milei queda más cerca de controlar el Senado

Si se concreta, el peronismo quedará con la menor cantidad de bancas desde el retorno democrático de 1983.

Qué gana el Gobierno con la grieta del Senado

La salida de estos senadores altera el tablero legislativo. La Libertad Avanza no suma directamente todas esas bancas, pero sí mejora su posición: con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, el oficialismo quedaría a pocos votos de alcanzar los dos tercios.

Esa cifra es clave porque permite aprobar designaciones y leyes de alto impacto institucional sin depender del peronismo.

En la práctica, el Gobierno pasaría de negociar cada votación a tener un margen mucho mayor para impulsar su agenda parlamentaria.

La reforma laboral, primera prueba

El nuevo escenario podría verse rápidamente en el tratamiento de la reforma laboral. Aunque estos senadores no necesariamente voten a favor del proyecto, su presencia para habilitar el quórum ya facilitaría la sesión.

Ese esquema —no bloquear el debate pero conservar autonomía en la votación— ya se vio en Diputados con legisladores alineados a gobernadores.

Un cambio político más profundo

Más allá de una ley puntual, el movimiento marca una transformación mayor: parte del peronismo provincial se aleja del bloque nacional y adopta una estrategia pragmática frente al Gobierno.

El Senado, históricamente el principal espacio de poder del PJ, comienza así a mostrar un equilibrio diferente.

Si se consolida, el oficialismo quedará en condiciones de aprobar gran parte de su programa legislativo, mientras la oposición pierde capacidad de bloqueo.

