Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"

“El Tesoro es el que tiene que hacer frente a los vencimientos de la deuda, no el Banco Central. Dijeron que iban a cerrar esa institución autárquica y resulta que hoy el BCRA es una mera secretaría del Ministerio de Economía. El presidente del Central se sienta en las reuniones de gabinete... ¿Qué tiene que hacer allí? Eso te quita niveles de confianza".

milei cachanosky.jpg Cachanosky versus Milei: liberales vs libertarios

"Este es un plan Trump dependiente"

"Qué hubiera pasado si Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, no nos hubiera prestado los dólares? ¿Qué pasaría si los norteamericanos se retiraran?

“El kirchnerismo dejó un rojo de US$ 11.000 millones pero ahora ya estamos en un rojo de US$ 13.000 millones”.

Desde que arrancó este gobierno cerraron unas 15.000 empresas y más de 200.000 empleos formales menos que en noviembre de 2023. No les cuento si sumáramos todos los informales que se han caído. Hablaríamos de 500.000 puestos menos. Desde que arrancó este gobierno cerraron unas 15.000 empresas y más de 200.000 empleos formales menos que en noviembre de 2023. No les cuento si sumáramos todos los informales que se han caído. Hablaríamos de 500.000 puestos menos.

image Actividad económica estancada, según Cachanosky

El consultor cerró su mirada crìtica afirmando:

"Yo soy liberal, estoy de acuerdo con abrir la economía, pero hay que tener mucho cuidado en la transición. El dòlar està muy bajo y eso perjudica a las empresas. La mora en las tarjetas de crèdito trepó del 2,5 % al 9,3 %. La gente se está endeudando para poder comer".