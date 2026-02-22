“Cuando la tasa de interés le gana por tanta diferencia al dólar es muy común que aparezca la bicicleta financiera: hacen diferencias fenomenales: en mis 45 años de profesión lo vi muchas veces, con el Plan Primavera o la tablita de Martínez de Hoz, por ejemplo” dijo Roberto Cachanosky.
"TASA DE INFLACIÓN ANUAL SERIA 41%"
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
“¿Por qué bajan las otras monedas? Las provincias y las empresas estuvieron colocando bonos. A eso súmale el carry trade” explicó Roberto Cachanosky.
El reconocido economista, agregó:
“La inflación no para de subir desde el mes de junio pasado. Aumentaron los precios 1,5 % en mayo de 2025 y ya estamos en incrementos que representan el doble: 3%”.
“Los importadores están obligados a traer sus dólares al país, a pesar de ser un gobierno libertario. A pesar de que llevamos muchas jornadas consecutivas de comprar dólares, hay que recordar que el Banco Central los compra con emisión monetaria. Eso significa mayor presión inflacionaria. A esos pesos los sacan del mercado generando nueva deuda. Es algo que ya hicieron y no funcionó”.
“El Tesoro es el que tiene que hacer frente a los vencimientos de la deuda, no el Banco Central. Dijeron que iban a cerrar esa institución autárquica y resulta que hoy el BCRA es una mera secretaría del Ministerio de Economía. El presidente del Central se sienta en las reuniones de gabinete... ¿Qué tiene que hacer allí? Eso te quita niveles de confianza".
"Este es un plan Trump dependiente"
"Qué hubiera pasado si Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, no nos hubiera prestado los dólares? ¿Qué pasaría si los norteamericanos se retiraran?
“El kirchnerismo dejó un rojo de US$ 11.000 millones pero ahora ya estamos en un rojo de US$ 13.000 millones”.
El consultor cerró su mirada crìtica afirmando:
"Yo soy liberal, estoy de acuerdo con abrir la economía, pero hay que tener mucho cuidado en la transición. El dòlar està muy bajo y eso perjudica a las empresas. La mora en las tarjetas de crèdito trepó del 2,5 % al 9,3 %. La gente se está endeudando para poder comer".