San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el Estadio Pedro Bidegain, el Ciclón volvió al triunfo en un partido que parecía sencillo pero que casi se le escapa. Luciano Vietto y Alexis Cuello, los goles.
San Lorenzo 2-0 Estudiantes (RC): el Ciclón tardó 25 seg. en marcar, pero casi paga la merma
San Lorenzo superó a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Luciano Vietto y Alexis Cuello. El Ciclón volvió al triunfo.
19:00
Final del partido: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto
18:45
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Cuello define de zurda tras una buena combinación con Gulli
18:44
San Lorenzo se despertó y ahora está desesperado por liquidarlo: no quiere sufrir más
18:28
Aunque con poco, Estudiantes avanza: San Lorenzo lo deja crecer y sufre
18:21
¡San Lorenzo casi se lo hace en contra! VIDEO: Rápidos reflejos de Gill para evitar el empate
18:06
Comienza el 2T
17:48
Final del 1T
17:38
Estudiantes no imprime la intensidad necesaria, y San Lorenzo saca el pie del acelerador: este es el resultado
17:19
Estudiantes, con una obligación que no acostumbra
17:01
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: A los 25 segundos de juego, Vietto madruga y pone el Ciclón en ventaja
17:01
Comienza el partido
16:56
El esperado regreso en el Ciclón que entusiasma al hincha
-
16:50
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
16:48
Formaciones confirmadas en el Ciclón y el Celeste
Era hora retomar la senda positiva para San Lorenzo. El equipo de Damián Ayude acarreaba un flojo empate ante Unión y la derrota siempre dura del clásico contra Huracán.
Estudiantes de Río Cuarto, el equipo más débil de toda la Liga Profesional -perdió todos los partidos que jugó, a excepción del empate ante Argentinos Juniors-, parecía un escenario ideal. En el Nuevo Gasómetro, se impuso con la lógica diferencia de jerarquía y experiencia que tenía sobre su rival.
Más allá de la brecha del marcador, el Ciclón sufrió más de la cuenta. Empezó ganando de forma (muy) tempranera. Al segundo 25 de partido, Vietto remató desde afuera del área y puso el 1-0.
Aunque después de eso dominó, San Lorenzo se empachó demasiado de la ventaja y cedió en intensidad. Como el conjunto cordobés tampoco imponía mayores resistencias, el trámite se volvió chato.
En el segundo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto sí aprovechó la merma de su rival. Se animó a crecer en el campo, ante un San Lorenzo que no encontraba dinámica, velocidad e intensidad ni para dominar desde el resultado ni para jugar con la ventaja a favor.
A pesar de que generó peligro, el Celeste nunca pudo traducir esos escasos arrimos en gol. Sobre el final, Cuello puso el 2-0 final.
Testimonios de Luciano Vietto y Gonzalo Maffini post partido
Luciano Vietto, delantero azulgrana, sobre su primer gol con la camiseta de San Lorenzo: "Me saca un poco de una presión, puedo jugar más tranquilo".
Sobre su arribo al club, expresó: "Poco a poco me adapto a la idea del entrenador, a los compañeros. Llegué hace poco tiempo entonces sin volverme loco tratar de agarrar el ritmo que tienen mis compañeros".
Y añadió: "En la posición que m puso hoy es muy natural para mí, que me sale con bastante fluidez". Sobre jugar con Cuello: "Me ayuda mucho porque él pelea todas"
Gonzalo Maffini, defensor riocuartense, consideró: "Merecíamos algún gol, lo podríamos haber empatado tranquilamente. Cambiamos la imagen con respecto al último partido (0-4 vs. Atlético Tucuman). Hay muchísimas cosas para corregir, un gol al minuto no puede pasar. También nos falta convertir y necesitamos puntos. Hay jugadores nuevos, tenemos que adaptarnos. Hay muchas fallas que nos pasan por no conocernos. Nos costó la adaptación. En un mes y medio jugar 5 partidos".
