San Lorenzo 2-0 Estudiantes (RC): el Ciclón tardó 25 seg. en marcar, pero casi paga la merma

San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el Estadio Pedro Bidegain, el Ciclón volvió al triunfo en un partido que parecía sencillo pero que casi se le escapa. Luciano Vietto y Alexis Cuello, los goles.

Era hora retomar la senda positiva para San Lorenzo. El equipo de Damián Ayude acarreaba un flojo empate ante Unión y la derrota siempre dura del clásico contra Huracán.

Estudiantes de Río Cuarto, el equipo más débil de toda la Liga Profesional -perdió todos los partidos que jugó, a excepción del empate ante Argentinos Juniors-, parecía un escenario ideal. En el Nuevo Gasómetro, se impuso con la lógica diferencia de jerarquía y experiencia que tenía sobre su rival.

Más allá de la brecha del marcador, el Ciclón sufrió más de la cuenta. Empezó ganando de forma (muy) tempranera. Al segundo 25 de partido, Vietto remató desde afuera del área y puso el 1-0.

Aunque después de eso dominó, San Lorenzo se empachó demasiado de la ventaja y cedió en intensidad. Como el conjunto cordobés tampoco imponía mayores resistencias, el trámite se volvió chato.

En el segundo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto sí aprovechó la merma de su rival. Se animó a crecer en el campo, ante un San Lorenzo que no encontraba dinámica, velocidad e intensidad ni para dominar desde el resultado ni para jugar con la ventaja a favor.

A pesar de que generó peligro, el Celeste nunca pudo traducir esos escasos arrimos en gol. Sobre el final, Cuello puso el 2-0 final.

Testimonios de Luciano Vietto y Gonzalo Maffini post partido

Luciano Vietto, delantero azulgrana, sobre su primer gol con la camiseta de San Lorenzo: "Me saca un poco de una presión, puedo jugar más tranquilo".

Sobre su arribo al club, expresó: "Poco a poco me adapto a la idea del entrenador, a los compañeros. Llegué hace poco tiempo entonces sin volverme loco tratar de agarrar el ritmo que tienen mis compañeros".

Y añadió: "En la posición que m puso hoy es muy natural para mí, que me sale con bastante fluidez". Sobre jugar con Cuello: "Me ayuda mucho porque él pelea todas"

Gonzalo Maffini, defensor riocuartense, consideró: "Merecíamos algún gol, lo podríamos haber empatado tranquilamente. Cambiamos la imagen con respecto al último partido (0-4 vs. Atlético Tucuman). Hay muchísimas cosas para corregir, un gol al minuto no puede pasar. También nos falta convertir y necesitamos puntos. Hay jugadores nuevos, tenemos que adaptarnos. Hay muchas fallas que nos pasan por no conocernos. Nos costó la adaptación. En un mes y medio jugar 5 partidos".

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Cuello define de zurda tras una buena combinación con Gulli

Live Blog Post San Lorenzo se despertó y ahora está desesperado por liquidarlo: no quiere sufrir más El Ciclón quiere cerrar el partido. Tras un flojo segundo tiempo, más que lo que había sido el primero, Estudiantes de Río Cuarto creció en el campo y le generó peligro. Luego de la merma, ahora San Lorenzo no quiere más problemas y ajusta su intensidad.

Live Blog Post Aunque con poco, Estudiantes avanza: San Lorenzo lo deja crecer y sufre

¡San Lorenzo casi se lo hace en contra! VIDEO: Rápidos reflejos de Gill para evitar el empate

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Estudiantes no imprime la intensidad necesaria, y San Lorenzo saca el pie del acelerador: este es el resultado El equipo visitante no presiona con la intensidad necesaria como para incomodar al rival, que lo supera en el marcador. Del otro lado, el equipo local no se ve inquietado y coquetea con un arma de doble filo: descansar demasiado en una ventaja que, en realidad, es muy corta.

Live Blog Post Estudiantes, con una obligación que no acostumbra El equipo riocuartense debe ir en busca de revertir el resultado, y abandona su postura inicial. Aunque conserva la línea de 5 defensores, tiene que salir a asumir mayor protagonismo con la pelota.

¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: A los 25 segundos de juego, Vietto madruga y pone el Ciclón en ventaja

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El esperado regreso en el Ciclón que entusiasma al hincha Johan Romaña finalmente se recuperó de su desgarro y vuelve al equipo titular.

Live Blog Post TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto El partido se transmite por TNT Sports.