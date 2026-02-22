La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado

Por su parte, Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, sumó algo que muchos espectadores seguramente van a sentir propio: "La historia es oscura y siniestra de forma muy realista (...) Sinceramente, esperaba que fuera entretenida y divertida pero es que resultó ser mucho mejor que eso". Cuatro estrellas también, y una honestidad que se agradece: a veces las expectativas bajas son las que más disfruta uno en superar.

A ese coro se suma Helen Brown, de Telegraph, que apuntó directo al corazón del asunto: "Este hábil horror de 'smartphones' te hará temer por la seguridad de tus adolescentes (...) Explora las (muy) oscuras profundidades de las redes sociales". Y ahí está la clave de todo. Red Rose no es terror de monstruos ni de casas embrujadas, es terror cotidiano, el tipo que vive en el teléfono que tenés en el bolsillo.

No obstante, lo más llamativo es que estas tres reseñas no son las únicas: Filmaffinity reúne varias críticas positivas alrededor de la serie, todas apuntando en la misma dirección. Eso no es casualidad ni campaña de marketing, es consistencia narrativa que los especialistas supieron reconocer.

image "Red Rose", disponible en Netflix.

Así que si todavía no la arrancaste, ya sabés por dónde empezar ni bien tengas un tiempo. Y si ya la viste, contanos: ¿coincidís con la crítica, o te pareció algo completamente distinto?

