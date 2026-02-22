Seamos honestos, la última vez que prendiste el televisor y encontraste algo que valiera la pena, probablemente fue de casualidad. Entre las películas que ya viste miles de veces y las novelas que parecen eternas, la pantalla chica fue perdiendo terreno a pasos agigantados. Y fue exactamente eso lo que empujó a millones de personas hacia las plataformas de streaming, donde las miniseries encontraron su lugar más que perfecto.
"VERDADERAMENTE PERTURBADORA"
La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado
Redes sociales, desafíos y secretos adolescentes escalan hacia un clima perturbador en esta miniserie de Netflix.
Ahora bien, una de las que hoy está generando ruido —y con razón— es "Red Rose", la cual se encuentra disponible en Netflix con apenas ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno. Spoiler: ninguno se siente largo.
Pero ¿de qué trata exactamente? La premisa engancha desde el primer momento: un grupo de amigos descarga una aplicación llamada Red Rose, aparentemente inofensiva, casi un juego. Pero lo que arranca como algo inocente se va transformando, capítulo a capítulo, en algo considerablemente más perturbador. Drama, misterio y terror se combinan en una propuesta que no elige un solo carril y, curiosamente, eso le juega a favor.
Detrás de cámara, la producción cuenta con tres directores: Lisa Siwe, Ramón Salazar y Henry Blake. Mientras que, frente al lente, el elenco está encabezado por Amelia Clarkson, Isis Hainsworth, Natalie Blair, Ellis Howard, Ali Khan, Ashna Rabheru, Harry Redding, Natalie Gavin, Samuel Anderson y Adam Nagaitis. Pero, ¿qué dice la crítica?
La miniserie que comparan con 'Black Mirror'
Stuart Jeffries, del prestigioso The Guardian, no anduvo con vueltas: "Esta animada serie de horror 'teen' es una 'Black Mirror' más espeluznante (...) Entretenida y perturbadora", y la calificó con cuatro estrellas sobre cinco. Esa comparación con 'Black Mirror' no es menor es, básicamente, decir que la serie te va a hacer pensar dos veces antes de darle permisos a cualquier app del celular.
Por su parte, Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, sumó algo que muchos espectadores seguramente van a sentir propio: "La historia es oscura y siniestra de forma muy realista (...) Sinceramente, esperaba que fuera entretenida y divertida pero es que resultó ser mucho mejor que eso". Cuatro estrellas también, y una honestidad que se agradece: a veces las expectativas bajas son las que más disfruta uno en superar.
A ese coro se suma Helen Brown, de Telegraph, que apuntó directo al corazón del asunto: "Este hábil horror de 'smartphones' te hará temer por la seguridad de tus adolescentes (...) Explora las (muy) oscuras profundidades de las redes sociales". Y ahí está la clave de todo. Red Rose no es terror de monstruos ni de casas embrujadas, es terror cotidiano, el tipo que vive en el teléfono que tenés en el bolsillo.
No obstante, lo más llamativo es que estas tres reseñas no son las únicas: Filmaffinity reúne varias críticas positivas alrededor de la serie, todas apuntando en la misma dirección. Eso no es casualidad ni campaña de marketing, es consistencia narrativa que los especialistas supieron reconocer.
Así que si todavía no la arrancaste, ya sabés por dónde empezar ni bien tengas un tiempo. Y si ya la viste, contanos: ¿coincidís con la crítica, o te pareció algo completamente distinto?
