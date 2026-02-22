Irán pidió no volar sobre 6 áreas en su territorio e Israel sigue en armas

Pero también es conocido que la estrategia de 'guerra permanente' de Netanyahu en Medio Oriente es contradictoria con las negociaciones y los acuerdos que los enviados de Trump proponen a los gobiernos no israelíes de Medio Oriente.

Muy probablemente Netanyahu esté intentando frustrar las negociaciones de Trump para impedir que USA tenga amigos cercanos entre países que no tienen relación con Israel tales como Arabia Saudita o Turkiye.

Pero Irán pisa todas las minas explosivas...

Traducción: La Organización de Aviación Civil de Irán ha emitido Avisos a los Pilotos (NOTAM) para seis ubicaciones en todo el país.

Hezbolá

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó los sangrientos ataques israelíes ocurridos el viernes 20/02, a pesar del alto el fuego con el grupo militante Hezbolá.

En un comunicado, Joseph Aoun calificó los ataques como "un flagrante acto de agresión destinado a frustrar los esfuerzos diplomáticos" de USA y otras naciones para establecer la estabilidad.

Un legislador de Hezbolá instó a Beirut a suspender las reuniones de un comité multinacional encargado de supervisar la tregua.

Washington es 1 de los 5 miembros del comité que supervisa el alto el fuego implementado en noviembre de 2024, y el organismo tiene previsto reunirse de nuevo la próxima semana.

Israel ha bombardeado repetidamente el Líbano a pesar del alto el fuego, generalmente afirmando que su objetivo es Hezbolá, pero en ocasiones también contra Hamás, aliado palestino del grupo.

Los ataques del viernes en el sur y el este del Líbano causaron la muerte de 12 personas, según el Ministerio de Salud, 10 de ellas en el este del país.

El ejército israelí afirmó haber atacado a "varios terroristas del arsenal de misiles de Hezbolá en 3 centros de mando diferentes en la zona de Baalbek".

Hezbolá, aunque debilitado tras la guerra con Israel, sigue siendo una fuerza política fuerte en el Líbano con representación en el parlamento.

El gobierno libanés se comprometió en 2025 a desarmar al grupo, y el ejército declaró el mes pasado que había completado la primera fase del plan, que abarca la zona cercana a la frontera israelí.

Israel, que acusa a Hezbolá de rearmarse desde la guerra, ha calificado de insuficiente el progreso del ejército libanés en el desarme del grupo militante.

El adolescente

Jack Khoury en Haaretz: "Fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel matan a tiros a un adolescente palestino en Cisjordania, según funcionarios sanitarios.

Un palestino de 17 años que recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados israelíes en Cisjordania el sábado 21/02 murió a causa de sus heridas, informó el Ministerio de Salud palestino.

El adolescente, Mohammed Wahabi Abdul-Aziz Hannani, fue baleado por las fuerzas israelíes en la aldea de Furikh, cerca de Nablus. Fue evacuado a un hospital en estado crítico, donde falleció posteriormente."

Irán

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que el presidente Donald Trump siente "curiosidad" por saber por qué el gobierno iraní no ha accedido a las demandas estadounidenses en las conversaciones, a la luz de la movilización masiva de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

"No quiero usar la palabra 'frustrado', porque entiende que tiene muchas alternativas, pero le intriga saber por qué no han... No quiero usar la palabra 'capitulado', pero sí por qué no han capitulado", dijo Witkoff en Fox News.

"¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poder marítimo y naval que hay allí, no nos han dicho: 'Declaramos que no queremos un arma, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer'? Y, sin embargo, es bastante difícil convencerlos de eso".

La represión

El gobierno iraní volvió a culpar a los “terroristas” por los asesinatos de miles de personas durante las protestas nacionales de enero, después de que Donald Trump, y expertos en derechos humanos, intervinieran en los sucesos en Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el sábado que el gobierno ha publicado una lista de 3.117 personas, a las que describió como "víctimas de una reciente operación terrorista", incluidos unos 200 agentes de seguridad.

“Si alguien cuestiona la exactitud de nuestros datos, por favor comparta cualquier evidencia”, escribió en X el diplomático, quien anteriormente declaró que 690 personas en la lista eran “terroristas” armados y financiados por Estados Unidos e Israel.

Los comentarios de Araghchi se producen horas después de que el Presidente estadounidense dijera a los periodistas que 32.000 personas murieron durante las protestas y añadió que "el pueblo de Irán ha vivido en el infierno" bajo el establishment teocrático.

Los expertos internacionales añadieron que “la gran mayoría de los detenidos o asesinados son personas comunes, incluidos niños, de todas las provincias y de diversos orígenes étnicos y religiosos, así como ciudadanos afganos”, además de abogados que representan a los manifestantes, profesionales médicos que atendieron a los heridos, periodistas y escritores, artistas y defensores de los derechos humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní también ha estado hablando con varios medios de comunicación estadounidenses para defender un acuerdo “justo” con Washington sobre el programa nuclear de Irán.

La amenaza de guerra se cierne cada vez más sobre el país y potencialmente sobre la región , y Serbia se convirtió el sábado en el último país en pedir a todos sus ciudadanos que abandonen Irán inmediatamente.

