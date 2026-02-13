Mitad de gazatíes vive en carpa; Delcy habla de elecciones; 2do portaviones frente a Irán

Donald Trump elogió a Rodríguez y sostuvo que la relación entre Washington y Caracas “es un 10”. “Han hecho un gran trabajo, la relación es sólida”, afirmó el mandatario estadounidense. Donald Trump elogió a Rodríguez y sostuvo que la relación entre Washington y Caracas “es un 10”. “Han hecho un gran trabajo, la relación es sólida”, afirmó el mandatario estadounidense.

3-Trump moviliza al portaviones USS Gerald R. Ford hacia Irán

Estados Unidos envió al portaaviones más grande y sofisticado de su flota, desde el Caribe hacia las aguas del Golfo Pérsico, donde ya opera otro portaaviones y su grupo de guerra en respuesta a la escalada contra la república islámica.

Según The New York Times y medios estadounidenses, se trata del segundo portaaviones que la superpotencia mantiene cerca de Irán en medio de crecientes tensiones regionales.

El despliegue se produce días después de una ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que frene la escalada de confrontación que mantiene en vilo a toda la región.