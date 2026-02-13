urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL, 13/2

Mitad de gazatíes vive en carpa; Delcy habla de elecciones; 2do portaviones frente a Irán

La mitad de los palestinos de la Franja de Gaza vive en carpa; Delcy Rodríguez evalúa elecciones en Venezuela; Trump suma segundo portaviones frente a Irán

13 de febrero de 2026 - 20:44
1-La mitad de los habitantes de Gaza viven en carpas

A pesar del cese de hostilidades que entró en vigor en octubre de 2025, los ataques aéreos israelíes continúan golpeando la Franja. Desde entonces, al menos 500 palestinos murieron como consecuencia de bombardeos y operaciones militares, según reportes locales.

La crisis humanitaria se agrava día a día. Con temperaturas extremas y sin infraestructura básica, al menos diez niños fallecieron por falta de calefacción adecuada. La mitad de la población sobrevive en tiendas de campaña improvisadas y deterioradas, expuestas al frío y a la lluvia.

En los campos de desplazados crecen las infecciones respiratorias, las bronquitis agudas y las gastroenteritis. Sin acceso regular a medicamentos ni atención médica suficiente, la emergencia sanitaria se convierte en otra amenaza silenciosa. En los campos de desplazados crecen las infecciones respiratorias, las bronquitis agudas y las gastroenteritis. Sin acceso regular a medicamentos ni atención médica suficiente, la emergencia sanitaria se convierte en otra amenaza silenciosa.

2-Delcy Rodríguez habló de elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News que su país “tendrá elecciones libres cuando desaparezcan las sanciones contra la nación”. Aseguró estar “comprometida con comicios justos y libres”, aunque sin precisar fechas.

La funcionaria condicionó el proceso democrático al levantamiento de las sanciones internacionales, en medio de un clima político todavía marcado por fuertes tensiones internas y externas.

Donald Trump elogió a Rodríguez y sostuvo que la relación entre Washington y Caracas “es un 10”. “Han hecho un gran trabajo, la relación es sólida”, afirmó el mandatario estadounidense. Donald Trump elogió a Rodríguez y sostuvo que la relación entre Washington y Caracas “es un 10”. “Han hecho un gran trabajo, la relación es sólida”, afirmó el mandatario estadounidense.

3-Trump moviliza al portaviones USS Gerald R. Ford hacia Irán

Estados Unidos envió al portaaviones más grande y sofisticado de su flota, desde el Caribe hacia las aguas del Golfo Pérsico, donde ya opera otro portaaviones y su grupo de guerra en respuesta a la escalada contra la república islámica.

Según The New York Times y medios estadounidenses, se trata del segundo portaaviones que la superpotencia mantiene cerca de Irán en medio de crecientes tensiones regionales.

El despliegue se produce días después de una ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que frene la escalada de confrontación que mantiene en vilo a toda la región. El despliegue se produce días después de una ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que frene la escalada de confrontación que mantiene en vilo a toda la región.

