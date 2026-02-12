Vinculan a Mauricio Macri con Guillermina Valdés: "Está tan enamorado que..."

"Mauricio Macri parece que está tan enamorado que le empezó a escribir y la invitó a salir. Te digo más, no lo sabe nadie, creo que lo sabe ella y yo. Es una primicia exclusiva para Infoshow que arranca muy pronto", dijo Rijel.

Y añadió: "Ahora hay que ver si tiene suerte con ella y, si no, va a ir seguramente por la segunda de su lista, porque en su lista tiene varias conocidas, pero la primera es Guillermina Valdés".

juliana-awada-mauricio-macri-500481-135723 La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada fue confirmada en enero, desde entonces la vida amorosa de ambos ha estado bajo el foco.

Vea aquí el video de Ximena Rijel sobre Mauricio Macri y Guillermina Valdés

La supuesta reacción de Guillermina Valdés

Días después, Ximena Rijel, reafirmó la información en dialogo con Radio Realpolitik FM, apunta el medio Realpolitik.

“Yo conté en este video que subí a las redes que tuvo mucha repercusión que Mauricio Macri está yendo por Guillermina Valdés”, y aseguró: “Eso es una información que está súper chequeada”.

De hecho, la periodista contó que se contactó directamente con la modelo y actriz para hablar al respecto.

“Ayer yo le mandé un mensajito, vio el video y no me lo pudo desmentir, tampoco me lo quiso confirmar, pero la información es cierta”, insistió Rijel.

Acerca de Guillermina Valdés, la periodista consideró que su imagen podría ser positiva para Macri.

“Creo que a Mauricio Macri le sirve la imagen de Guillermina Valdés, porque es una mujer linda”, opinó la periodista.

Otras famosas que han sido vinculadas con Mauricio Macri

Tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada han aparecido rumores que vinculan al político con otras famosas, incluida Juana Viale.

"La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", lanzó el periodista Franco Torchia en el programa Duro de Domar por C5N

Sin embargo, la misma Viale salió a desmentirlo y fue contundente.

En esa oportunidad, la conductora escribió lo siguiente en sus redes sociales:

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente.

Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo.

A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

Vale recordar que, Graciela Alfano también contó en enero que el expresidente le escribió en la madrugada y la invitó a comer.

