Nancy Pazos realizó este martes 11/02 una protesta simbólica frente al Congreso de la Nación contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La periodista se encadenó y amordazó. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni salió a burlarse.
PROTESTA
¿Por qué la periodista Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso?
La periodista Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso argentino. Manuel Adorni salió a burlarse.
Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso
En medio del debate de la reforma laboral que se lleva adelante en el Senado, la periodista Nancy Pazos se puso unas cadenas y una mordaza.
Lo hizo como presidenta de Periodistas Argentinas, entre otras cosas, por lo que implicaría la eliminación del Estatuto del Periodista, de acuerdo a lo que explicaron desde el móvil en vivo de C5N.
La primera en hablar acerca de la medida de protesta de Nancy Pazos, fue Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, quien explicó el motivo del reclamo.
"Esta acción tiene que ver con el acompañamiento de más de 3000 periodistas que hicimos una conferencia de prensa en frente de las puertas del Senado de La Nación. Porque se intenta derogar el estatuto profesional de los y las periodistas".
Y siguió: "Esto entendemos que es una afectación a la libertad de expresión porque se regulan cuestiones que hacen a nuestra labor profesional y además afecta el derecho a la información".
"Lo que estamos viendo que sucede en la Sociedad es que no se está al tanto de lo que estamos discutiendo, esta reforma laboral que afecta a quienes vivimos de nuestro trabajo", señaló.
El fuerte reclamo de Nancy Pazos al Gobierno
Consultada por la acción, Nancy Pazos dijo: "Primero me voy a sacar las cadenas que nos quiere poner Patricia Bullrich, el Presidente y este Gobierno de mierda".
Y continuó: "Porque no vamos a amordazarnos ni encadenarnos. La verdad lo que hay que decir es que este Gobierno quiere que haya periodistas así...", y mostró una careta que decía "Alcahuetes".
"Acá estamos luchando, no por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro de la democracia. Es la luz de la democracia. El periodismo lo que hace es que el ciudadano se informe de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa", concluyó la periodista.
La burla de Manuel Adorni contra Nancy Pazos
Luego de que Nancy Pazos se encadenara, salió el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a cuestionar la acción en sus redes sociales.
En una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Adorni mostró el video de la periodista encadenada.
Y lo acompañó con esta frase: “El nivel de delirio es astronómico. Fin”.
