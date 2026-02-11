¿Por qué la periodista Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso?

Y siguió: "Esto entendemos que es una afectación a la libertad de expresión porque se regulan cuestiones que hacen a nuestra labor profesional y además afecta el derecho a la información".

"Lo que estamos viendo que sucede en la Sociedad es que no se está al tanto de lo que estamos discutiendo, esta reforma laboral que afecta a quienes vivimos de nuestro trabajo", señaló.

El fuerte reclamo de Nancy Pazos al Gobierno

Consultada por la acción, Nancy Pazos dijo: "Primero me voy a sacar las cadenas que nos quiere poner Patricia Bullrich, el Presidente y este Gobierno de mierda".

Y continuó: "Porque no vamos a amordazarnos ni encadenarnos. La verdad lo que hay que decir es que este Gobierno quiere que haya periodistas así...", y mostró una careta que decía "Alcahuetes".

"Acá estamos luchando, no por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro de la democracia. Es la luz de la democracia. El periodismo lo que hace es que el ciudadano se informe de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa", concluyó la periodista.

Embed - NANCY PAZOS en el CONGRESO, ENCADENADA y AMORDAZADA en rechazo a la REFORMA LABORAL

La burla de Manuel Adorni contra Nancy Pazos

Luego de que Nancy Pazos se encadenara, salió el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a cuestionar la acción en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Adorni mostró el video de la periodista encadenada.

Y lo acompañó con esta frase: “El nivel de delirio es astronómico. Fin”.

