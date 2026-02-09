Uruguay quiere ingresar al acuerdo de libre comercio N°1 del mundo

RCEP

Eel anuncio de que Uruguay solicitará ingreso al RCEP lo hizo el presidente Orsi durante el almuerzo que organizó la Unión de Exportadores del Uruguay en Shanghái, ante representantes del sector privado, según informó Telenoche (de Montevideo) y confirmó al diario La Diaria la vicecanciller Valeria Csukasi.

Ella indicó que el tema estuvo presente en las reuniones preparatorias de alto nivel, así como también en conversaciones con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao. La vicecanciller señaló, además, que “es algo que nos han sugerido varios países miembros del acuerdo”, y afirmó que la solicitud de adhesión “seguro” podría concretarse este año 2026.

El RCEP reúne a 15 economías de Asia y Oceanía, con algunas de las cuales Uruguay ya mantiene acuerdos de cooperación o con las que se encuentra en proceso de negociación.

Lo integran

países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( Asea n) –Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam–; Uruguay firmó en julio 2025 un Tratado de Amistad y Cooperación con Asean ; y

n) –Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam–; ; y China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

7 de estos 15 países integran, a su vez, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), al que Uruguay está en vías de adhesión.

Además, con Singapur, el 01/03 entrará en vigencia para Uruguay el acuerdo entre ese país y el Mercosur.

El acuerdo prevé la adhesión de nuevos miembros:

Hong Kong, Sri Lanka, Chile y Bangladesh han manifestado su interés en incorporarse al bloque.

han manifestado su interés en incorporarse al bloque. India, que se retiró de las negociaciones en noviembre de 2019, cuenta con un régimen de adhesión especial, por vía rápida, en caso de que decida reincorporarse.

CPTPP

Bajo la administración de Barack Obama, USA y China compitieron “por ver quién lograba cerrar primero esos megabloques, que tenían un alcance más bien geopolítico y ya no solo económico-comercial”, explicó a La Diaria el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi.

Aunque USA logró cerrar primero el TPP luego CPTPP, en 2017. Pero durante su primer mandato, Donald Trump se retiró del acuerdo.

Antes de que el CPTPP entrara en vigor, se concretó el RCEP.

En materia arancelaria, el acuerdo contempla la eliminación del 90% de los aranceles vigentes en un plazo de hasta 20 años tras la ratificación plena del acuerdo.

Bartesaghi valoró como muy positivo que Uruguay pudiera ingresar y, “en un mismo movimiento, tenga un acuerdo comercial con China, que es su principal socio comercial en bienes, Corea del Sur, Japón, pero además sume el sudeste asiático, con el cual está intentando acercarse a algunos miembros a través del CPTPP”.

Csukasi apartó el foco de que el ingreso dependa del “visto bueno de China”, ya que “el RCEP involucra a 15 países y no depende del visto bueno de uno”.

“Son un montón de excepciones [a lo que permite el Mercosur] de una dimensión económica brutal, porque el CPTPP implica cerrar muchos acuerdos al mismo tiempo, con economías y países importantes”, advirtió Bartesaghi. “Y ahora le querés sacar una excepción mayor. ¿Esto está estratégicamente evaluado? Esa es mi pregunta”, agregó. “No hay que salir a las corridas, hay que evaluar todo, hay que entender por qué se está dando este paso, hay que entender que este paso no perjudique ni genere tensiones contra el CPTPP, que es lo que tenés en curso”.

