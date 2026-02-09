9.852 juegos de pirotecnia, 380 extras 'vegetales' y la creatividad de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad-Bunny-Super-Bowl-Culture

El ingenio

El show montado por el portorriqueño fue impactante, logró el récord de televidentes mirando un medio tiempo del Super Bowl (142 millones de hogares).

Unas 380 personas se pusieron disfraces para que parecieran tallos altos de hierba porque no podían usarse carritos. La reglamentación del Super Bowl permite hasta 25, y se necesitaban para otros momentos del show.

Pero hubo otros obstáculos que derrotar. Por ejemplo, solo hay un túnel principal en el Levi's Stadium, y el recinto fue al aire libre y con luz natural, lo que siempre limita la teatralidad.

"Todo se hizo a la luz del día", explicó Shelley Rodgers, directora artística del espectáculo que ganó premios Emmy por su trabajo en el espectáculo de medio tiempo de Rihanna en 2023 y Dr. Dre en 2022.

Pero el plan funcionó. Empezando en la casita (donde Pedro Pascal, Cardi B y la cantante colombiana Karol G hicieron cameos) y cantando por todo el campo, Bad Bunny mezcló éxitos, desde "NuevaYoL" hasta "Mónaco", bailó con la invitada sorpresa Lady Gaga -quien interpretó 'Die With a Smile' durante una elaborada escena de boda con una pareja real a punto de casarse-, llevó un balón de fútbol americano por la zona de anotación, dirigió un desfile de personas portando banderas de países de todo el continente americano mientras en la pantalla detrás de él se leía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor" iluminaba la pantalla detrás de él.

bad bunny Planos de campo que muestra la ubicación del equipo de audio, palmeras y otros elementos necesarios para llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny. Cortesía de Tribe Inc.

FF_SuperBowlBadBunny_Pyro_BobRoss_1_5365 Equipos de pirotecnia alrededor del estadio.

super bowl bad bunny Otro mapa indicativo para el show.

Bob Ross, el asesor de efectos especiales que orquestó el espectáculo pirotécnico durante la final, afirma que el explosivo arsenal del domingo fue el más grande de cualquier espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en las últimas 2 décadas: 9.852 de lo que Ross llama "pirotecnia teatral": humo de colores y fuegos artificiales.

Habitualmente el concepto de los artistas para el espectáculo de medio tiempo se aprueba alrededor del Día de Acción de Gracias. Luego, el equipo tiene un par de meses para fabricar, conseguir los decorados y planificar toda la logística. Esta vez, no se aprobó hasta alrededor del año nuevo, en parte debido a las negociaciones entre lo que Bad Bunny esperaba (esos carritos llenos de vegetación) y la solución que los Rodgers ofrecieron (cientos de extras disfrazados).

Nick Pappas, director de campo de la NFL, afirma que, si consideramos la extensión total del espectáculo (carros, escenarios, personajes disfrazados), "este podría ser el más grande hasta la fecha".

Bad-Bunny-Super-Bowl-Culture-2260107950 "Lo único más poderoso que el odio es el amor" iluminó la pantalla.

Bad Bunny

Cuando la NFL (National Football League) anunció en septiembre 2025 que Bad Bunny encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, los influencers de MAGA (el trumpismo, Make America Great Again), lanzaron una campaña en redes sociales denunciando que "no canta en inglés".

La NFL se mantuvo firme en su decisión de que Bad Bunny fuera el cabeza de cartel. "No le tiene que gustar a todo el mundo todo lo que hacemos", declaró el director de marketing de la NFL, Tim Ellis, a The Athletic.

El artista, que se llevó 3 trofeos en los Grammy días atrás, no se ha presentado en el territorio continental de USA como parte de su gira mundial actual por temor a redadas de ICE en sus conciertos.

Unos días después del anuncio de la NFL el otoño pasado, el asesor principal de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Corey Lewandowski, apareció en el podcast conservador The Benny Show para decir que los asistentes al Día del Partido podrían estar sujetos al escrutinio de los agentes de la patrulla fronter

1 semana antes del Super Bowl, Bad Bunny ganó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, subió al escenario y dijo: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir '¡Fuera ICE!'. No somos salvajes; no somos animales; no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses". Él recibió una ovación de pie.

Bad-Bunny-Super-Bowl-Culture-5

Trumpismo

Aunque el presidente Trump asistió al Super Bowl LIX en Nueva Orleans, declaró al New York Post que no asistiría al partido de 2026 en el área de la Bahía de San Francisco porque "está demasiado lejos". También le molestó la inclusión de Green Day, el grupo que actuó antes del partido, y afirmó que la banda, abiertamente anti-Trump, "sembrará el odio".

Turning Point USA, la organización estudiantil de derecha cofundada por el difunto Charlie Kirk, anunció el cartel de su propio espectáculo de medio tiempo All-American, encabezado por Kid Rock, partidario de Trump. Turning Point USA lo presentó como una alternativa al concierto de Bad Bunny.

En un comunicado de prensa, Kid Rock afirmó que se acercaba al espectáculo como David contra Goliat (en este caso, él es David): "¿[Bad Bunny] dijo que iba a dar una fiesta de baile, con un vestido y cantando en español? ¡Genial! Planeamos tocar grandes canciones para la gente que ama a Estados Unidos".

Para garantizar una visualización segura, el Partido de las Familias Trabajadoras organizó eventos para ver el Super Bowl en varias ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Atlanta, Jersey City, Filadelfia y Columbus, Ohio. "Eventos como este, donde los aficionados pueden reunirse, organizarse y celebrar juntos de forma segura, son cada vez más vitales", escribieron los organizadores en su anuncio de las fiestas para ver el 'Bad Bunny Bowl'.

Obviamente el presidente Trump criticó el espectáculo de medio tiempo en Truth Social , calificándolo de "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia". Sobre Bad Bunny, publicó: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo".

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Supermercado arrasa y remata celulares con hasta 40% de descuento

La peligrosa estafa que circula en redes y ya sembró terror

Cómo viajar totalmente gratis en subte y colectivo durante febrero

Furor por esta nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y destronó a todas