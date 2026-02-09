La vuelta a las escuelas está al caer y el ciclo lectivo 2026 comenzará dentro de pocas semanas. Los chicos necesitan nuevos útiles y este outlet de Buenos Aires tiene todo lo necesario para el comienzo de clases. Lo mejor es que los precios son mega baratos y hay muchos descuentos.
Vuelta al cole: el outlet que vende útiles escolares a precios mega baratos
Un outlet de Buenos Aires vende útiles escolares a precios ganga, ideal para la vuelta al cole de los más chicos.
Ya sea para niños o adolescentes, los útiles escolares están cada vez más costosos y los padres buscan precios en todos lados. Este outlet está repleto de descuentos y vas a poder comprar todo a un valor muchísimo más bajo que en otros lugares.
El outlet que vende útiles escolares a precios baratos
Protrade es el outlet que está vendiendo útiles escolares a precios muy baratos. Los mismos traen productos desde China y por eso mismo tienen valores realmente bajos. El mismo se ubica en Padua, a unos 45 minutos del Obelisco y vale totalmente la pena visitarlo.
Una de las particularidades de este local es que solo acepta efectivo y transferencias. Queda ubicado en Belgrano 531 esquina Güemes. Si bien se puede visitar de lunes a sábados de 10 a 18, también podés hacer el pedido vía WhatsApp y retirarlo.
Además de vender útiles escolares también tienen mochilas desde $13.000, juguetes, artículos de bazar, electrónicos y muchísimas cosas más. Un lugar ultra completo en donde vas a poder conseguir todos los artículos de librería que necesitás.
