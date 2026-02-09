Andisgate: Procesamientos en la causa que preocupa a los Milei y apuntan a "otro nivel de complicidades"

image El fallo del juez Casanello en el marco del Andisgate

Del Andisgate al cierre de la Agencia de Discapacidad

Dos días antes de que termine el 2025, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció el cierre de la Agencia de Discapacidad.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán ejercidas por el Ministerio de Salud”, anunció el martes 30/12/2025 Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada aunque no hizo referencia al escándalo ANDISgate y las responsabilidades de los funcionarios del Gobierno nacional.

Entre las razones que Adorni mencionó para el cierre de la Andis dijo que “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente lo que provocó irregularidades” como pensiones para personas fallecidas y “ organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.

image

En su lugar, prometió que habrá “auditorías permanentes y se eliminarán 16 cargos políticos”, entre otros cambios.

“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas se administran de forma transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se garantiza la trazabilidad en expedientes, auditorias permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", indicó.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, aclaró el jefe de ministros.

image Karina Milei y Spagnuolo, ella no fue mencionada en el fallo de Casanello a pesar de que hay audios del extitular de la Andis que hablan de una 'comisión' del 3% que le correspondería a la secretaria presidencial por cada contrato de medicamentos.

--------------

