El procesamiento dictado por el juez Casanello al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, también incluye un embargo por $200.000.000 por la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y sobornos. Además, se procesó a otras 18 personas en el marco de la investigación por el Andisgate.
SPAGNUOLO EMBARGADO
Andisgate: Procesamientos en la causa que preocupa a los Milei y apuntan a "otro nivel de complicidades"
Procesaron a 19 personas en la causa Andisgate, entre ellos a Diego Spagnuolo. Para el juez hubo una “vía de enriquecimiento” para funcionarios y empresarios.
Procesamientos a exfuncionarios y empresarios
La resolución del juez, de unas 300 páginas, también incluyó los procesamientos de Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados a las droguerías implicadas en las presuntas maniobras defraudatorias.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, sostuvo Casanello en su fallo.
Un párrafo deja entrever que había más responsabilidades, de mál alto nivel: “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".
El 10/12/2025 de los 15 citados a indagatoria por Casanello en el marco de la causa Andisgate no declararon 13 y Diego Spagnuolo intentó voltear la investigación al afirmar que los audios fueron adulterados con inteligencia artificial. Luego, liberaron al único detenido, el médico Pablo Atchabahian, único preso que cumplía arresto domiciliario en la provincia de Mendoza.
Del Andisgate al cierre de la Agencia de Discapacidad
Dos días antes de que termine el 2025, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció el cierre de la Agencia de Discapacidad.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán ejercidas por el Ministerio de Salud”, anunció el martes 30/12/2025 Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada aunque no hizo referencia al escándalo ANDISgate y las responsabilidades de los funcionarios del Gobierno nacional.
Entre las razones que Adorni mencionó para el cierre de la Andis dijo que “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente lo que provocó irregularidades” como pensiones para personas fallecidas y “ organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.
En su lugar, prometió que habrá “auditorías permanentes y se eliminarán 16 cargos políticos”, entre otros cambios.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas se administran de forma transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se garantiza la trazabilidad en expedientes, auditorias permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", indicó.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, aclaró el jefe de ministros.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad
Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura
Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024
Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural