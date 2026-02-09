Mundial 2026: las 5 mejores ciudades de México para visitar en la próxima Copa del Mundo

La oferta cultural es inabarcable. Más de 150 museos conviven con íconos como el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, la Casa Azul de Frida Kahlo, la Casa Gilardi y nuevos polos de arte y arquitectura en expansión constante. Barrios como Roma, Condesa y Coyoacán funcionan como circuitos propios dentro esta inmensa ciudad.

La gastronomía es otro de sus grandes diferenciales. Desde mercados emblemáticos como la Central de Abasto y el Mercado de San Juan, hasta puestos callejeros y restaurantes reconocidos a nivel internacional, CDMX se consolidó como una de las capitales gastronómicas del continente, combinando herencia ancestral e innovación contemporánea.

Experiencias como recorrer Xochimilco al amanecer, caminar el Bosque de Chapultepec a pleno día o perderse entre edificios históricos del Centro al caer la tarde convierten a la ciudad en algo más que una sede mundialista: es una puerta de entrada ideal para entender México antes de seguir viaje.

Guadalajara, capital del tequila y polo creativo de México

Capital del estado de Jalisco y una de las sedes del Mundial 2026, Guadalajara combina tradición, cultura urbana y una identidad propia que la diferencia del resto del país. Es la ciudad del tequila y el mariachi, pero también un polo creativo que en la última década ganó peso en el mapa cultural mexicano.

Guadalajara El centro histórico de Guadalajara, con el Hospicio Cabañas y el Teatro Degollado como ejes, concentra la identidad cultural y arquitectónica de la capital jalisciense.

El corazón histórico se recorre a pie. El Hospicio Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, alberga uno de los conjuntos de murales más impactantes de José Clemente Orozco. A pocos metros, el Teatro Degollado y la Catedral marcan un eje clásico que convive con una ciudad en permanente transformación.

La escena cultural se proyecta hacia Zapopan, donde el Museo de Arte de Zapopan se consolidó como referencia del arte contemporáneo, y hacia galerías privadas que sostienen un circuito joven y experimental. Aunque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se celebra en noviembre (fuera del calendario mundialista), su peso explica por qué la ciudad mantiene una agenda cultural activa y sostenida durante todo el año.

Para entender Guadalajara desde adentro hay que pasar por sus mercados. El Mercado San Juan de Dios, uno de los más grandes de América Latina, es un recorrido sensorial entre tortas ahogadas, puestos de especias, dulces regionales y artesanías. El Mercado Alcalde y el Mercado Corona completan ese pulso cotidiano que define la vida local.

La naturaleza también tiene su lugar. A pocos minutos del centro, el Zoológico Guadalajara y el Bosque Los Colomos ofrecen una pausa verde, mientras que una escapada a Tequila permite recorrer destilerías históricas y entender por qué esta región es sinónimo de identidad mexicana. Guadalajara no es solo una sede mundialista: es una ciudad que se disfruta con tiempo, mesa y conversación.

Monterrey, capital industrial y sede mundialista del norte

Moderna, intensa y con identidad propia, Monterrey es una de las sedes del Mundial 2026 y el gran emblema del norte mexicano. Capital industrial del país, combina músculo económico, vida urbana y un paisaje natural que irrumpe de forma inesperada entre autopistas, cerros y rascacielos.

La ciudad se ordena alrededor de hitos claros. El Parque Fundidora, antiguo complejo siderúrgico reconvertido en espacio verde y cultural, funciona como epicentro urbano. Desde allí parte el Paseo Santa Lucía, un corredor peatonal que conecta museos, restaurantes y zonas recreativas hasta el centro histórico, donde la Macroplaza actúa como tercer gran polo cívico y punto de encuentro de la ciudad.

Monterrey Vista del centro de Monterrey, donde la Macroplaza y el Paseo Santa Lucía conectan el corazón urbano con los principales espacios culturales de la ciudad.

El perfil cultural es más contemporáneo que colonial. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey es una de las instituciones más importantes del país en su rubro, mientras que el Museo del Acero Horno 3 explica el ADN productivo de la ciudad con una puesta museográfica moderna. A ese circuito se suma el Museo de Historia Mexicana, clave para contextualizar el norte del país dentro del relato nacional.

Monterrey también se vive desde la mesa. La carne asada es religión, pero convive con una escena gastronómica en expansión, donde restaurantes de autor, cervecerías artesanales y cocinas del norte redefinen el paladar local. Zonas como San Pedro Garza García concentran buena parte de esa movida y marcan el pulso más sofisticado de la ciudad.

La naturaleza es el gran diferencial inesperado. El Cerro de la Silla domina el horizonte y define identidad, mientras que escapadas a la Parque Nacional Cumbres de Monterrey o a la Huasteca Canyon permiten alternar fútbol y aire libre. Monterrey no es solo una ciudad de paso: es una base sólida para vivir el Mundial desde otra perspectiva.

Oaxaca de Juárez, tradición viva y capital cultural del sur

Oaxaca de Juárez (o simplemente Oaxaca) es una de las ciudades con mayor densidad cultural de México. Lejos del vértigo urbano, su atractivo reside en la continuidad de tradiciones ancestrales, la vida comunitaria y una identidad que se expresa en la arquitectura, la cocina y las celebraciones populares.

El centro histórico se recorre a pie y marca el pulso cotidiano. El Templo de Santo Domingo de Guzman y su ex convento funcionan como corazón simbólico de la ciudad, acompañados por museos, plazas y mercados que mantienen una vida activa durante todo el día. Desde allí, Oaxaca se abre en capas: calles tranquilas, talleres artesanales y patios coloniales.

La dimensión histórica se completa fuera del casco urbano. A pocos kilómetros, Monte Alban ofrece una de las vistas arqueológicas más impactantes del país, mientras que escapadas al Arbol del Tule o a Hierve el Agua suman naturaleza y paisaje al itinerario.

La gastronomía es una experiencia en sí misma. Los mercados (como el Mercado Benito Juarez y el Mercado 20 de Noviembre) concentran moles, quesillos, chapulines y tlayudas que definen la cocina local. A eso se suma una escena contemporánea que dialoga con la tradición y posicionó a Oaxaca entre los grandes destinos gastronómicos del continente.

El calendario cultural marca el ritmo del año. Semana Santa, la Guelaguetza en julio y el Día de Muertos convierten a la ciudad en un escenario colectivo donde visitantes y locales se mezclan sin artificios. Oaxaca no se visita de paso: se habita. Y en la previa del Mundial 2026, ofrece un contraste perfecto frente a las grandes sedes urbanas.

Mérida, pausa caribeña y cultural del sureste

Mérida es el lugar donde el tiempo baja un cambio. Capital del estado de Yucatán, combina herencia maya, arquitectura colonial y una forma de vida marcada por la calma, el clima cálido y una fuerte identidad local. En la previa del Mundial 2026, funciona como refugio ideal para equilibrar viaje, descanso y cultura.

La ciudad se estructura alrededor de su centro histórico y del Paseo de Montejo, una avenida señorial inspirada en los bulevares europeos, flanqueada por antiguas casonas henequeneras reconvertidas en museos, hoteles boutique y espacios culturales. El pulso urbano es tranquilo, caminable y hospitalario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KWaldersee/status/1621729701201956864?s=20&partner=&hide_thread=false Friday evening in the central square in Mérida, Mexico, with the cathedral illuminated in bright colours. pic.twitter.com/hEWB3rENu0 — Katerina Waldersee (@KWaldersee) February 4, 2023

Mérida también es una base estratégica para explorar el mundo maya. A poco más de una hora se encuentra Chichen Itza, uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, además de Uxmal, Dzibilchaltún y Mayapán. La cercanía con cenotes y reservas naturales convierte cada excursión en una experiencia inmersiva.

La gastronomía yucateca marca un diferencial claro. Platos como la cochinita pibil, el relleno negro o los panuchos se viven tanto en mercados como el Mercado Lucas de Galvez como en restaurantes contemporáneos que reinterpretan la tradición con técnicas actuales. Comer en Mérida es entender el territorio.

El entorno completa la experiencia. A menos de una hora, la costa de Progreso ofrece mar y atardeceres calmos, mientras que destinos como Las Coloradas suman paisajes únicos. Mérida no compite con las sedes mundialistas: las complementa. Es el lugar para quedarse, respirar y seguir viaje con otra energía.

