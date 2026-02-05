Vuelos 90% más baratos: el truco secreto que vuelve locos a todos

Todos quieren viajar gastando lo menos posible pero asegurándose de que se trata de algo confiable. Por esa razón hay muchos trucos que podés usar para abaratar costos en el pasaje. Los mismos son muy efectivos y podrían servirte en tu próxima aventura.
Vuelos ultra baratos: el truco que es furor
Existen varias opciones para conseguir vuelos baratos utilizando inteligencia artificial. La misma puede comparar precios y generar la mejor opción para que elijas la que más te conviene. De esta manera vas a gastar muchísimo menos en tu vuelo. Así lo confirman desde howtomasterprompting.
Para buscar vuelos más económicos deberás pedirle a ChatGPT de esta manera: “Busca vuelos a (destino) desde todos los aeropuertos en un radio de (X km). Compara el precio del boleto más el transporte terrestre. Ordena por el costo real total”. Así va a mostrarte opciones de otros aeropuertos que no necesariamente deben ser el de tu ciudad. Además muestra el costo de todo el proceso.
Otra alternativa muy usada es la siguiente: “Muestra las combinaciones más baratas de salida/regreso para (ruta) en un rango de ±14 días. Destaca los periodos de menor precio”, así vas a poder hacer escalas y descubrir un vuelo que quizá no muestran las aerolíneas.
La última se trata de chequear el vuelo con distintas aerolíneas combinando diferentes rutas: “Prueba dos pasajes de solo ida o aerolíneas mixtas para [ruta]. Incluye en el total los cargos por equipaje y asientos”. Así lo más seguro es que encuentres vuelos mucho más económicos que los que muestran en páginas muy conocidas.
