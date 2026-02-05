Vuelos 90% más baratos: el truco secreto que vuelve locos a todos

Para buscar vuelos más económicos deberás pedirle a ChatGPT de esta manera: “Busca vuelos a (destino) desde todos los aeropuertos en un radio de (X km). Compara el precio del boleto más el transporte terrestre. Ordena por el costo real total”. Así va a mostrarte opciones de otros aeropuertos que no necesariamente deben ser el de tu ciudad. Además muestra el costo de todo el proceso.