urgente24
VIAJES termas > Buenos Aires > turismo

FASCINANTES

Las termas de Buenos Aires que todos visitan por sus precios bajos

Buenos Aires enamora con un parque que tiene las termas más visitadas de la provincia. Un lugar para relajarse y disfrutar.

02 de febrero de 2026 - 08:57
Las termas que todos están visitando en Buenos Aires.

Las termas que todos están visitando en Buenos Aires.

Buenos Aires tiene unas termas increíbles que no te vas a querer perder. Las mismas son bastante accesibles y tienen unas enorme cantidad de piletas y servicios que van a hacer que te relajes de gran manera. Un lugar para hacer turismo y vivir un momento agradable.

Nada mejor que visitar unas termas para relajarse, vivir un momento único y estar tranquilo. No hace falta salir de la provincia de Buenos Aires para ir a uno de estos complejos ya que hay un lugar que todos visitan y recomiendan.

image

Las termas que enamoran en Buenos Aires

Las Termas de Dolores son un complejo amplio que cuenta con varias piscinas y servicios de primer nivel para aquellos que lo visiten. Lo mejor es que los precios no son nada elevados y es ideal para darse un gusto de fin de semana.

Seguir leyendo

Además de las piscinas termales este predio cuenta con alojamiento, restaurante, paseo de compras y mucho más. Está pensado para que tengas todo al alcance y no te preocupes por nada más.

Las tarifas para adultos mayores de 11 años es de $17.500. Menores de 3 a 11 años pagan $11.700 y jubilados $14.400. El estacionamiento se paga aparte y tiene un costo de $4800. Un lugar en donde vas a poder descansar y disfrutar de un día increíble.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES