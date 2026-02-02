Buenos Aires tiene unas termas increíbles que no te vas a querer perder. Las mismas son bastante accesibles y tienen unas enorme cantidad de piletas y servicios que van a hacer que te relajes de gran manera. Un lugar para hacer turismo y vivir un momento agradable.
FASCINANTES
Las termas de Buenos Aires que todos visitan por sus precios bajos
Buenos Aires enamora con un parque que tiene las termas más visitadas de la provincia. Un lugar para relajarse y disfrutar.
Nada mejor que visitar unas termas para relajarse, vivir un momento único y estar tranquilo. No hace falta salir de la provincia de Buenos Aires para ir a uno de estos complejos ya que hay un lugar que todos visitan y recomiendan.
Las termas que enamoran en Buenos Aires
Las Termas de Dolores son un complejo amplio que cuenta con varias piscinas y servicios de primer nivel para aquellos que lo visiten. Lo mejor es que los precios no son nada elevados y es ideal para darse un gusto de fin de semana.
Además de las piscinas termales este predio cuenta con alojamiento, restaurante, paseo de compras y mucho más. Está pensado para que tengas todo al alcance y no te preocupes por nada más.
Las tarifas para adultos mayores de 11 años es de $17.500. Menores de 3 a 11 años pagan $11.700 y jubilados $14.400. El estacionamiento se paga aparte y tiene un costo de $4800. Un lugar en donde vas a poder descansar y disfrutar de un día increíble.
