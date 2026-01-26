A partir de la firma del convenio entre el Municipio de Tapalqué y el IPS el pasado viernes, se lograron importantes descuentos para jubilados y pensionados del organismo previsional. Las Termas de Tapalqué, en Buenos Aires, ahora ofrecen un precio más bajo para las personas de la tercera edad.
APROVECHALO
Las imperdibles termas de Buenos Aires que ofrecen descuentos todo el verano
Este verano el IPS continúa sumando beneficios para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia, con la incorporación de las Termas de Tapalqué.
De esta manera, sobre la entrada general, las y los beneficiarios del IPS podrán acceder no solo al descuento del 25% vigente para jubilados en general, sino que también tendrán un descuento adicional por pertenecer a la Caja de las y los trabajadores de la provincia.
Termas de Buenos Aires con descuentos únicos
Entrada general: $20 mil
Personas jubiladas en gral: 25% descuento
Personas jubiladas y pensionadas del IPS:
- Días de semana 20% ADICIONAL de descuento
- Fines de semana y feriados 10% ADICIONAL de descuento
La iniciativa se suma a los beneficios anunciados con anterioridad, que abarcan eventos culturales, deportivos y de interés general (obras de teatro, cine, recitales, partidos y competiciones, muestras artísticas, exposiciones, ferias, entre otros) y servicios turísticos y de hospedaje (alojamiento, gastronomía, transporte, balnearios, recorridos y visitas a atracciones, sitios históricos, paisajes naturales y demás actividades recreativas, entre otras) que se brinden y ofrezcan en el partido de Monte Hermoso; en el Parque termal Dolores y también, el convenio con el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, que incluye un 15 % de descuento para las y los beneficiarios del organismo previsional.
La presidenta del IPS Marina Moretti firmó el convenio con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué. Estuvieron acompañados por autoridades locales y las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La playa de arena blanca que fascina a todos en Buenos Aires
Adiós a la regla de los 100 ml: el Aeropuerto Heathrow cambia la historia de la seguridad aérea
Viajar al espacio ya no es imposible: el futuro del turismo que causa furor