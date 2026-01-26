Las imperdibles termas de Buenos Aires que ofrecen descuentos todo el verano

Días de semana 20% ADICIONAL de descuento

Fines de semana y feriados 10% ADICIONAL de descuento

La iniciativa se suma a los beneficios anunciados con anterioridad, que abarcan eventos culturales, deportivos y de interés general (obras de teatro, cine, recitales, partidos y competiciones, muestras artísticas, exposiciones, ferias, entre otros) y servicios turísticos y de hospedaje (alojamiento, gastronomía, transporte, balnearios, recorridos y visitas a atracciones, sitios históricos, paisajes naturales y demás actividades recreativas, entre otras) que se brinden y ofrezcan en el partido de Monte Hermoso; en el Parque termal Dolores y también, el convenio con el Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort y Spa, que incluye un 15 % de descuento para las y los beneficiarios del organismo previsional.

La presidenta del IPS Marina Moretti firmó el convenio con Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué. Estuvieron acompañados por autoridades locales y las senadoras provinciales María Inés Laurini y Evelyn Díaz.

---------------------------

