De una polémica a la otra: Luis Caputo se pierde en su propio laberinto

La Mesa Política define estrategias: Ganancias, la bisagra

La Mesa Política del Gobierno se reunió este miércoles en Casa Rosada para estudiar las estrategias que eviten que el capítulo de Ganancias se lleve puesta la primera victoria legislativa del año.

El encuentro lo encabezó Karina Milei y tuvo como objetivo “redefinir la estrategia” frente a los mandatarios provinciales, que reclaman cambios en el tramo tributario de la reforma laboral. La discusión se centró en hasta qué punto se está dispuesto a ceder para blindar el proyecto que el oficialismo quiere sancionar la próxima semana.

Del cónclave participaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich; el presidente de Diputados Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Según el esquema de la mesa, también juega un rol crucial el ministro de Economía Luis Caputo, que aparece señalado como uno de los garantes de la línea dura sobre Ganancias.

Las discusiones sobre la baja de Ganancias tuvieron un nuevo capítulo en las últimas horas cuando desde el oficialismo que comanda Bullrich en la Cámara alta hicieron saber al Ejecutivo que es uno de los principales reclamos de los bloques aliados para acompañar el proyecto.

Según trascendió de la reunión de la Mesa Política, no hay definida una postura única compartida. Mientras que un sector del oficialismo busca acercar posiciones con los gobernadores, el ala intransigente de la mesa las posturas son más rígidas y sugieren que no hay que aceptar cambios.