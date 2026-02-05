De una polémica a la otra: Luis Caputo se pierde en su propio laberinto

En medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Luis Caputo, sigue intentado dar argumentos y precisiones técnicas sobre por qué el Ejecutivo decidió frenar el cambio de metodología para medir la inflación, que estaba previsto para el próximo 10 de febrero. "No hay nada que ocultar", aclaró.
Según el titular de Hacienda, el plan trazado por la gestión anterior se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGHo) de 2017/18, un insumo que el Gobierno en la actualidad considera obsoleto para las pretensiones del programa económico actual.
Para el jefe de la cartera económica, aplicar una canasta basada en datos de hace siete años resultaría contraproducente. "La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia", argumentó, quien además sostuvo que "los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004".
Ante este diagnóstico, el funcionario anunció que la decisión oficial es realizar un nuevo relevamiento desde cero que capture la realidad económica de la post-pandemia antes de modificar el índice.
La estrategia de la Casa Rosada apunta a mantener las reglas de juego actuales para evitar cualquier sospecha de manipulación estadística en pleno proceso de desinflación.
En paralelo, continúan las repercusiones por la declaración de 'Toto' en relación a los costos de la ropa nacional. La industria textil no perdona, mientras Caputo sigue con lo suyo: provocaciones en redes sociales. El ministro de Economía chicaneó al sector: el intercambio se dio luego de que un usuario le reprochara que, pese a querer comprar ropa más barata en el exterior, no podía pagar un pasaje por el peso de los impuestos.
Mientras celebra la ropa importada y la compra online en dólares, la industria textil local sigue contando despidos.
05-02-2026 12:48
A un año de que el Gobierno hizo "desaparecer" la Dirección Nacional de Pauta Oficial
"Hace un año hacíamos desaparecer de manera definitiva la “Dirección Nacional de Pauta Oficial”, una estafa a los contribuyentes puesta al servicio de la vieja política. Fin", expuso en sus redes sociales el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Un grupo de diputados nacionales de distintos espacios opositores, liderados por Marcela Pagano, presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar un fuerte repudio a las declaraciones de la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien, una vez más, realizó polémicas y cuestionables declaraciones.
La furia de la oposición en el Congreso llega luego de que Lilia Lemoine pusiera en duda públicamente el diagnóstico de autismo de Ian Moche, un niño influencer, y cuestionara el rol de su madre en su exposición mediática. Con esa excusa, Marcela Pagano, enfrentada con Lemoine desde hace tiempo y alejada de La Libertad Avanza, espacio por el que entró al Congreso, presentó un proyecto en el que solicita, entre otras cosas, que Lemoine sea sancionada por su accionar.
El canciller Pablo Quirno anunció ayer (4/2) la firma de un Acuerdo sobre Minerales Críticos con USA. Esos minerales son, quizás, el principal interés geopolítico de la Administración Trump y pone a la Argentina en su pretendido ‘club de proveedores’
Con la firma del acuerdo sobre minerales raros por parte de Quirno, Argentina se suma a la zona de preferencia impulsada por Estados Unidos que reduce la dependencia de China.
En Urgente24 informamos que la zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.
El INDEC tiene que ser autónomo y autárquico.Presentamos un proyecto de ley para que funcione en el ámbito del Congreso de la Nación. Lo acompañaron todos los diputados del @FrenteRenovador porque creemos que la credibilidad de las estadísticas no puede depender del Presidente… pic.twitter.com/HzmR8UGjcB
Con columnas encabezadas por la UOM, Aceiteros y las regionales de la CGT y la CTA, y con presencia de movimientos de izquierda, los sindicatos acercaron documentos dirigidos directamente a Llaryora para solicitarle el rechazo del proyecto oficialista por parte del bloque de legisladores cordobesistas. El gobernador cordobés sería uno de los actores clave para que la balanza legislativa se decante en favor o en contra de la estocada de la administración libertaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar repercusiones tras una entrevista en la que quedó expuesto el origen de la ropa que utiliza. Luego de sus dichos en los que aseguró que jamás compró indumentaria en la Argentina, Luis Majul le hizo una pregunta al aire para poner en contexto esa afirmación. El intercambio rápidamente se viralizó.
Durante la charla en LN+, el conductor señaló el saco que vestía el funcionario y le consultó expresamente si se trataba de una marca extranjera, en alusión a sus declaraciones previas. El funcionario confirmó que era de Massimo Dutti y utilizó el momento para ratificar su postura. “Este saco confirma lo que te dije”, respondió, marcando que la prenda había sido comprada fuera del país.
Hoy vence el plazo para la primera recategorización del Monotributo 2026, un trámite que permite a cada contribuyente actualizar su categoría según la facturación y condiciones de los últimos 12 meses. Cumplirlo es clave para evitar sanciones o la exclusión del régimen simplificado, lo que implicaría mayores impuestos y cargas administrativas.
No deben recategorizarse quienes no superaron los límites de su categoría y mantuvieron los mismos parámetros. En cambio, el trámite es obligatorio para quienes superaron los topes de facturación, modificaron el monto de alquileres o cambiaron otros indicadores que definen la categoría. Los monotributistas inscritos hace menos de seis meses quedan exentos.
El escándalo por el cambio en la metodología de la medición de la inflación por parte del Indec opacó la polémica por el uso político del sable corvo de San Martín que Javier Milei decretó que sea trasladado al Regimiento de Granaderos con un paso previo por el acto oficial en San Lorenzo.
La ahora exdirectora del Museo Histórico Nacional (MHN), María Inés Rodríguez Aguilar, habló tras su renuncia al cargo por estar en contra del traslado del sable corvo del Gral. San Martín al Regimiento de Granaderos, una decisión que tomó el presidente Javier Milei por decreto.
"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", aseguró Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres.
"Insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional", agregó.
Guterres advirtió que la situación en Cuba puede "colapsar" si sigue el embargo del petróleo al país, que se agravó después del arresto del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la administración del estadounidense, Donald Trump.
Fruticultura argentina en problemas: De exportar a ser importadores
Uno de los cambios introducidos por el nuevo gobierno, en línea con la política impulsada por el presidente Milei, fue la apertura del mercado local a productos importados. El objetivo es aumentar la competencia y forzar al producto nacional a mejorar su competitividad y calidad. Sin embargo, esta apertura se concretó antes de reducir a los productos.
Como resultado, el productor local enfrenta una competencia desleal, al tener que competir con productos provenientes de países con estructuras de costos considerablemente más bajas. En este escenario, no alcanza con mejorar la productividad o la eficiencia, ya que muchos de los costos no dependen del productor y resultan excesivamente elevados.
Las estadísticas de comercio exterior reflejan con claridad esta problemática. Mientras las exportaciones apenas mostraron una leve recuperación, las importaciones se dispararon, hasta el punto de que en 2025 el valor importado igualó al exportado. En términos de volumen, las exportaciones aún superan a las importaciones, dado que su valor unitario es inferior. Tradicionalmente, Argentina fue un país netamente exportador; sin embargo, por primera vez esta condición se diluye, pasando a ser también un país importador de frutas.
Históricamente fuimos un país netamente exportador de frutas. Ya no. El año pasado se importó lo mismo que se exportó y muy probablemente en 2026 pasemos a ser importadores netos. pic.twitter.com/AtryUESvSh
Era Milei: Se perdieron más de 180.000 empleos registrados
La discusión sobre la apertura de importaciones y el rumbo productivo de Argentina ha tomado protagonismo en un contexto laboral que muestra un deterioro persistente.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en noviembre de 2023, se han perdido alrededor de 180.000 puestos de trabajo privados registrados, según datos del Ministerio de Trabajo basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Durante la gestión de Milei se perdieron 187.766 empleos registrados:Asalariados PRIVADOS -194.116Asalariados públicos -71.883 Casas particulares -29.069Autónomos -4.982Monotributo +112.284Sin tomar monotributo social, donde hubo una depuración en diciembre 2024.- https://t.co/NXKiVpNLxdpic.twitter.com/PlZlgBieax
Bajar la edad de imputabilidad, otro objetivo de Nación
En paralelo al debate por la reforma laboral, que buscará sanción en el Senado la próxima semana, la Cámara de Diputados fijó para el jueves 12 de febrero la discusión en el recinto del proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad y el esquema de sanciones aplicables a menores.
La decisión se confirmó tras una reunión encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, en la que participaron los jefes de bloque del oficialismo y la oposición. Además del cronograma de trabajo para las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza y sus aliados pactaron que el proyecto irá por una reducción hasta los 14 años en lo que respecta a la punibilidad de los jóvenes.
Como paso previo al debate en el pleno, el miércoles 11 se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto con el objetivo de firmar dictamen. El despacho que el oficialismo obtuvo el año pasado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado en el recinto, por lo que resulta necesario repetir la instancia de comisión. No obstante, fuentes que siguen las negociaciones indicaron que se respetarán los consensos ya alcanzados en torno a ese texto.
05-02-2026 10:47
El Gobierno reiteró su pedido para que Milagro Sala vuelva a la cárcel
La administración de Javier Milei reiteró su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, vuelva a prisión. La presentación la hizo el Ministerio de Justicia, que le reclamó al organismo el fin de la medida que le permite a la dirigente cumplir su condena bajo prisión domiciliaria desde 2017.
05-02-2026 10:35
Segunda revisión del programa: La misión del FMI llegó a Buenos Aires
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) está en Argentina para avanzar con segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) que destrabaría un desembolso de cerca de USD 1.000 millones.
Los técnicos de la entidad tomarán examen al Gobierno sobre las metas comprendidas en el programa y tendrán reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también en el Banco Central.
05-02-2026 10:30
Industria textil, Techint y más títulos de la mañana en Urgente24
Internacionales: Pese a las críticas de Trump, la NFL bancó a Bad Bunny para el Superbowl
Desde que fue anunciado como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny ha recibido críticas por su activismo y postura contra el ICE. Las tensiones aumentaron tras su discurso en los Grammy, donde arremetió contra el sistema migratorio estadounidense.
Ante la polémica, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, salió a respaldar al artista puertorriqueño:
“Bad Bunny entiende que esta plataforma se utiliza para unir a las personas… y tiene la creatividad para hacerlo”.
05-02-2026 10:20
La Mesa Política define estrategias: Ganancias, la bisagra
La Mesa Política del Gobierno se reunió este miércoles en Casa Rosada para estudiar las estrategias que eviten que el capítulo de Ganancias se lleve puesta la primera victoria legislativa del año.
El encuentro lo encabezó Karina Milei y tuvo como objetivo “redefinir la estrategia” frente a los mandatarios provinciales, que reclaman cambios en el tramo tributario de la reforma laboral. La discusión se centró en hasta qué punto se está dispuesto a ceder para blindar el proyecto que el oficialismo quiere sancionar la próxima semana.
Del cónclave participaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich; el presidente de Diputados Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Según el esquema de la mesa, también juega un rol crucial el ministro de Economía Luis Caputo, que aparece señalado como uno de los garantes de la línea dura sobre Ganancias.
Las discusiones sobre la baja de Ganancias tuvieron un nuevo capítulo en las últimas horas cuando desde el oficialismo que comanda Bullrich en la Cámara alta hicieron saber al Ejecutivo que es uno de los principales reclamos de los bloques aliados para acompañar el proyecto.
Según trascendió de la reunión de la Mesa Política, no hay definida una postura única compartida. Mientras que un sector del oficialismo busca acercar posiciones con los gobernadores, el ala intransigente de la mesa las posturas son más rígidas y sugieren que no hay que aceptar cambios.
El 2026 comenzó con el freno puesto para las automotrices radicadas en Argentina. Según un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción se desplomó hasta un 30,1% interanual en enero y las ventas al exterior sufrieron una caída del 12,3% en promedio.
En total, el complejo automotriz nacional produjo 20.998 vehículos automotores, de las cuales 9.759 unidades fueron exportadas a mercados extranjeros, con Brasil como principal destino. Esas cantidades responden a distintos factores estacionales, aunque también significaron un arranque más bajo que el proyectado por parte de las fabricantes.
LLA busca avanzar con la Reforma Laboral mientras Córdoba presiona en las calles
Por un lado, el Gobierno confía en avanzar con la Reforma Laboral que se debate el próximo 11 de febrero en el Senado. Las distintas vertientes del Ejecutivo aseguran que no corre peligro la aprobación en general del texto. La Casa Rosada negocia apoyos con gobernadores.
Por su parte, en el marco de un plan de lucha nacional, Córdoba se convertirá este jueves en el epicentro del rechazo sindical a la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero. Convocados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y acompañados por la CGT y las CTA, realizarán una masiva movilización en la capital provincial.
La protesta se inscribe en una serie de acciones impulsadas por los sindicatos ante el inminente tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, las organizaciones gremiales estatales anticiparon un paro general para el miércoles 11, con una movilización hacia el Congreso nacional.
En la antesala al inicio del ciclo lectivo, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció que el boleto de colectivo podría sufrir un aumento en febrero, en el marco del estudio tarifario. La evaluación se realiza luego del pedido de actualización del 33% presentado por las empresas prestatarias ante el Órgano de Control del Transporte.
Al respecto, el exdirector del Hospital Cullen, recordó que la última modificación de la tarifa se aplicó en agosto cuando el pasaje pasó de $1.440 a $1.580 y que, desde entonces, se registraron subas en diferentes componentes del sistema.
La concurrencia de los argentinos a los cines cambió su tendencia: el primer mes del 2026 registró una caída histórica que preocupa en la venta de entradas. Fue el peor enero de los últimos 30 años.
La concurrencia a las salas cayó un 22,93% en relación al 2025. En total, apenas se vendieron 2.085.576. Un número muy bajo teniendo en cuenta que son vacaciones de verano y la cartelera cada vez se llena de más películas de la temporada de premios.
Esto representa el cuarto peor año del registro histórico desde 1997. Además, las cifras de enero quedaron por debajo de los años de pandemia y desde el 2002 que no se registraba un piso mínimo como el de este año, según los datos revelados por Ultracine.
El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el sorpresivo final de Marco Lavagna fuese por el resultado de los datos del índice de inflación, y dijo que en enero el IPC sería similar al de diciembre (2,8% mensual). Además, agtregó que si se hubiese usado la medición nueva, “daba un poquito menos”.
Sin embargo, el ex número dos de 'Toto', Joaquín Cottani, dijo en Radio con Vos más temprano que el nuevo sistema de medición ya estaba listo para usar a mediados de 2024, pero que se postergó “para no agregar ruido político”.
Ante la polémica frase de Luis Caputo, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también salió en defensa de los textiles locales al igual que el gobernador, Maximiliano Pullaro. En ese sentido, el santafesino trazó un contraste claro entre la postura nacional y la política santafesina de apoyo a la industria local.
Sobre ese marco, también aprovechó a reclamarle al Gobierno que se bajen los impuestos que paga la producción textil argentina para que puedan competir de mejor manera con los productos que llegan de afuera. "En nuestro país, la industria textil siempre pagó altos impuestos", señaló.
Mientras el gobierno de Javier Milei intenta salir del escándalo por el cambio de metodología en el Indec para medir la inflación y la renuncia de Marco Lavagna, desde el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedef), que responde al gobernador Axel Kicillof, afirman que el índice de pobreza está mal medido.
Según el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedef), en un informe conocido recientemente, la baja de la pobreza anunciada por el Indec no sería tal.
