¿Le gustó? Luis Majul le preguntó a Luis Caputo por la marca de su saco importado

Según los precios actuales de la firma, un saco similar al utilizado por el economista cuesta entre 420 y 690 euros, cifras que superan ampliamente el promedio de la indumentaria nacional. La escena dejó expuesto el trasfondo de la pregunta periodística, que buscó interpelar al ministro sobre el impacto simbólico de sus declaraciones en un contexto de caída del consumo y dificultades para la industria textil argentina.

Benito Fernández no perdonó a Luis Caputo

Luego de las declaraciones que hizo en el programa de Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Benito Fernández no tardó en salir a cruzar al ministro vía televisión.

En la tarde del martes (03/02) el reconocido diseñador habló con el programa Cortá por Lozano y dejó en claro su punto de vista al respecto de los dichos que atentaron contra la industria textil argentina. "No me gusta que se vea a esta industria como 'un robo'", dijo.

“Que me diga los diseñadores que tienen más de dos propiedades y después que me haga una lista de los políticos que tienen más de dos propiedades", lo desafió posteriormente aunque luego aclaró que no se trata de "un ataque" al Gobierno y confesó: "Apoyo a este Gobierno y quiero que le vaya bien".

Asimismo, luego sumó mediante una queja: "El Gobierno tiene que acompañar a esta industria como hicieron todos los países. Todos los países pusieron restricciones: Estados Unidos, Brasil. Todos los países".

