El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar repercusiones tras una entrevista en la que quedó expuesto el origen de la ropa que utiliza. Luego de sus dichos en los que aseguró que jamás compró indumentaria en la Argentina, Luis Majul le hizo una pregunta al aire para poner en contexto esa afirmación. El intercambio rápidamente se viralizó.
"CONFIRMA LO QUE DIJE"
¿Le gustó? Luis Majul le preguntó a Luis Caputo por la marca de su saco importado
El periodista en medio de la entrevista con el ministro Luis Caputo le preguntó inesperadamente por la prenda tras sus dichos en contra de la industria local.
Durante la charla en LN+, el conductor señaló el saco que vestía el funcionario y le consultó expresamente si se trataba de una marca extranjera, en alusión a sus declaraciones previas. El funcionario confirmó que era de Massimo Dutti y utilizó el momento para ratificar su postura. “Este saco confirma lo que te dije”, respondió, marcando que la prenda había sido comprada fuera del país.
A su vez, explicó que adquirió el saco en Estados Unidos hace más de una década y que ya no recuerda su valor, aunque calificó a la marca como “buena y barata”. La reconocida marca pertenece al grupo español Inditex y no cuenta con locales oficiales en el país, lo que reforzó el contraste entre sus dichos y la realidad del mercado local.
Según los precios actuales de la firma, un saco similar al utilizado por el economista cuesta entre 420 y 690 euros, cifras que superan ampliamente el promedio de la indumentaria nacional. La escena dejó expuesto el trasfondo de la pregunta periodística, que buscó interpelar al ministro sobre el impacto simbólico de sus declaraciones en un contexto de caída del consumo y dificultades para la industria textil argentina.
Benito Fernández no perdonó a Luis Caputo
Luego de las declaraciones que hizo en el programa de Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Benito Fernández no tardó en salir a cruzar al ministro vía televisión.
En la tarde del martes (03/02) el reconocido diseñador habló con el programa Cortá por Lozano y dejó en claro su punto de vista al respecto de los dichos que atentaron contra la industria textil argentina. "No me gusta que se vea a esta industria como 'un robo'", dijo.
“Que me diga los diseñadores que tienen más de dos propiedades y después que me haga una lista de los políticos que tienen más de dos propiedades", lo desafió posteriormente aunque luego aclaró que no se trata de "un ataque" al Gobierno y confesó: "Apoyo a este Gobierno y quiero que le vaya bien".
Asimismo, luego sumó mediante una queja: "El Gobierno tiene que acompañar a esta industria como hicieron todos los países. Todos los países pusieron restricciones: Estados Unidos, Brasil. Todos los países".
