River Plate atraviesa semanas de anuncios importantes vinculados a su estadio y, en las últimas horas, se dio a conocer una noticia que revolucionó al fútbol argentino: habrá consumo de cerveza en el Monumental durante el partido ante Tigre por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
¿CÓMO SERÁ?
Alcohol en la cancha de River: Histórica prueba piloto en el Monumental
Prueba piloto en River: el Monumental se convertirá en el primer estadio de la Ciudad en tener la habilitación con un “consumo controlado” de cerveza.
En lo futbolístico, el Millonario comenzó de buena manera el 2026, mientras que en el plano institucional se sucedieron distintas novedades que despertaron la atención tanto de propios como de extraños.
Ahora bien: ¿cómo será la prueba piloto que promete marcar un antes y un después en el fútbol argentino?
Cerveza en el Monumental contra Tigre
Este sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, River Plate recibirá a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en lo que será el segundo partido del año que el Millonario dispute en el Monumental.
El encuentro ante el Matador de Victoria tendrá un condimento especial: algunos hinchas podrán consumir cerveza con alcohol dentro del estadio, algo inédito hasta ahora en el fútbol argentino.
Se tratará de una prueba piloto que se llevará adelante en un sector específico tipo hospitality, con venta controlada por persona. Solo podrán acceder a la compra los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano en sus sectores Medio, Bajo e Inferior.
De todos modos, no estará permitido ingresar con la bebida a las tribunas, ya que su consumo deberá realizarse únicamente dentro del espacio habilitado.
La idea de River es replicar lo que ya se aplica en algunos eventos musicales, como el Lollapalooza, donde el consumo de bebidas se realiza únicamente en espacios habilitados y no de manera libre dentro del estadio.
River: entre lo futbolístico y lo institucional
En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y buscará prolongar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.
En el plano institucional, se vienen anunciando distintas novedades que marcarán el futuro del club y de su estadio.
River comenzó a escuchar ofertas para el nuevo naming del Monumental y, en las últimas horas, se confirmó que la empresa Live Nation —junto con DF Entertainment y Dale Play— se quedará con los derechos del nombre del estadio. Según informó el periodista Leandro Vaquila, “el club se asegura un embolso de 30 millones de dólares por 10 años a partir del 1 de enero de 2027”.
Además, el Monumental sumará 16.000 nuevas localidades (pasará a tener 101 mill espectadores) y contará con el techado de una parte del estadio.
Ahora, a estas transformaciones se suma la prueba piloto mencionada que despertó gran expectativa: algunos simpatizantes tendrán la posibilidad de consumir cerveza en sectores específicos del estadio, una medida inédita en el fútbol argentino.
+ EN GOLAZO24
Revolución en River por el campeón del mundo que podría llegar pronto: "Cerca"
Lloró Racing y ahora llora Independiente por culpa de Jorge Sampaoli
Morena Beltrán nuevamente en el centro de la polémica por Boca Juniors
Tremendo lo último que dijeron sobre River y Sebastián Villa: "Encaminado"