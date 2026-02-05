Alcohol en la cancha de River: Histórica prueba piloto en el Monumental

Se tratará de una prueba piloto que se llevará adelante en un sector específico tipo hospitality, con venta controlada por persona. Solo podrán acceder a la compra los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano en sus sectores Medio, Bajo e Inferior.

De todos modos, no estará permitido ingresar con la bebida a las tribunas, ya que su consumo deberá realizarse únicamente dentro del espacio habilitado.

La idea de River es replicar lo que ya se aplica en algunos eventos musicales, como el Lollapalooza, donde el consumo de bebidas se realiza únicamente en espacios habilitados y no de manera libre dentro del estadio.

image

River: entre lo futbolístico y lo institucional

En lo estrictamente futbolístico, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate en el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y buscará prolongar su buen momento cuando reciba a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el estadio Monumental.

En el plano institucional, se vienen anunciando distintas novedades que marcarán el futuro del club y de su estadio.

River comenzó a escuchar ofertas para el nuevo naming del Monumental y, en las últimas horas, se confirmó que la empresa Live Nation —junto con DF Entertainment y Dale Play— se quedará con los derechos del nombre del estadio. Según informó el periodista Leandro Vaquila, “el club se asegura un embolso de 30 millones de dólares por 10 años a partir del 1 de enero de 2027”.

Además, el Monumental sumará 16.000 nuevas localidades (pasará a tener 101 mill espectadores) y contará con el techado de una parte del estadio.

Embed

Ahora, a estas transformaciones se suma la prueba piloto mencionada que despertó gran expectativa: algunos simpatizantes tendrán la posibilidad de consumir cerveza en sectores específicos del estadio, una medida inédita en el fútbol argentino.

