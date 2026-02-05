Seguridad para los chicos: Los "consejos absurdos" que repiten los padres

Este crecimiento en la cantidad de temas tratados refleja una mayor conciencia sobre los distintos riesgos a los que se enfrentan los chicos en su día a día, tanto en el mundo físico como en el digital. La seguridad deja de ser una charla ocasional para convertirse en un hábito, sobre todo, en un contexto en el que crecieron casi un 15% los robos en Argentina, según el Barómetro de Seguridad de Verisure, un instrumento de medición de la multinacional con más de 35 años de trayectoria (no constituye estadística oficial).

SEGURIDADPARALOSCHICOSLOSCONSEJOSABSURDOSQUEREPITENLOSPADRESFOTO3 La Seguridad de los chicos está seriamente cuestionada desde hace varias décadas y los padres repiten consejos absurdos que nada aportan a su educación.

Los consejos de Verisure Argentina

“Desde Verisure entendemos que este cambio de comportamiento es clave para construir entornos más seguros. La prevención comienza en casa, con información clara y adaptada a cada edad, y se fortalece cuando los chicos entienden por qué reciben esos consejos y cómo actuar ante distintas situaciones”, explica Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones, de Verisure Argentina.

En definitiva, esos consejos que suenan repetidos o exagerados son el reflejo de una sociedad que está más atenta a la prevención. Porque, aunque parezcan absurdos, siguen cumpliendo un rol central: cuidar a los chicos y prepararlos para moverse con mayor autonomía.

