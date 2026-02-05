Javier Milei lanzó una "oficina anti-medios" para desmentir noticias y operaciones

image

En el comunicado difundido por el Gobierno se señala que el objetivo no es “imponer una visión” ni persuadir a la ciudadanía, sino aportar información para que los ciudadanos puedan diferenciar datos verificables de relatos interesados. “Se trata de sumar una voz oficial que responda con hechos”, remarcaron fuentes oficiales.

La creación de la oficina también fue vinculada por el Ejecutivo con su decisión de reducir o eliminar la pauta oficial, una medida que el Gobierno presenta como parte de su política de austeridad y de su intención de modificar la relación histórica entre el Estado y los medios de comunicación.

Fin de las noticias y operaciones periodísticas

Funcionarios cercanos a la Casa Rosada explicaron que la nueva herramienta permitirá reaccionar en tiempo real ante noticias que consideren incorrectas o incompletas, y que funcionará como un canal institucional de aclaraciones, desmentidas y precisiones. Sin embargo, no se detalló si existirán criterios formales o protocolos específicos para definir qué contenidos serán respondidos públicamente.

El anuncio se da en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo y la oposición política. Desde Balcarce 50 aseguran que la Oficina de Respuesta Oficial busca “ordenar e institucionalizar” una dinámica que ya se venía desarrollando de manera informal a través de voceros, funcionarios y cuentas oficiales en redes sociales.

Para el oficialismo, la iniciativa representa un paso más en su apuesta por la comunicación directa sin intermediarios. Para sus críticos, en cambio, abre interrogantes sobre el vínculo entre el poder político, la prensa y los límites de la respuesta estatal frente a la información periodística.

