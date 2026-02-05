Javier Milei lanzó una "oficina anti-medios" para desmentir noticias y operaciones

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo espacio destinado a refutar públicamente informaciones que el oficialismo califique como falsas, inexactas o parte de operaciones políticas y mediáticas. El presidente Javier Milei celebró la medida.
La iniciativa fue comunicada a través de un mensaje institucional y se inscribe en la estrategia de comunicación directa que impulsa la Casa Rosada desde el inicio de la gestión.
Según explicó el Ejecutivo, la nueva oficina tendrá como función central intervenir activamente frente a contenidos que, a su criterio, distorsionen hechos o busquen instalar versiones engañosas. Desde el Gobierno sostienen que el escenario actual exige una reacción más rápida y directa ante la circulación de desinformación, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.
Javier Milei respalda la nueva oficina
El anuncio fue respaldado por el presidente Javier Milei, quien replicó la comunicación oficial y remarcó la necesidad de “exponer mentiras y operaciones” atribuidas tanto a sectores de la oposición como a parte del sistema de medios. En la misma línea se expresaron el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes celebraron públicamente la iniciativa.
El manejo operativo de la Oficina de Respuesta Oficial quedará bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, conducida por Javier Lanari. Desde ese ámbito aclararon que, por el momento, no se prevé la creación de una estructura administrativa independiente ni la incorporación de nuevo personal, sino una reorganización de los equipos ya existentes.
En el comunicado difundido por el Gobierno se señala que el objetivo no es “imponer una visión” ni persuadir a la ciudadanía, sino aportar información para que los ciudadanos puedan diferenciar datos verificables de relatos interesados. “Se trata de sumar una voz oficial que responda con hechos”, remarcaron fuentes oficiales.
La creación de la oficina también fue vinculada por el Ejecutivo con su decisión de reducir o eliminar la pauta oficial, una medida que el Gobierno presenta como parte de su política de austeridad y de su intención de modificar la relación histórica entre el Estado y los medios de comunicación.
Fin de las noticias y operaciones periodísticas
Funcionarios cercanos a la Casa Rosada explicaron que la nueva herramienta permitirá reaccionar en tiempo real ante noticias que consideren incorrectas o incompletas, y que funcionará como un canal institucional de aclaraciones, desmentidas y precisiones. Sin embargo, no se detalló si existirán criterios formales o protocolos específicos para definir qué contenidos serán respondidos públicamente.
El anuncio se da en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo y la oposición política. Desde Balcarce 50 aseguran que la Oficina de Respuesta Oficial busca “ordenar e institucionalizar” una dinámica que ya se venía desarrollando de manera informal a través de voceros, funcionarios y cuentas oficiales en redes sociales.
Para el oficialismo, la iniciativa representa un paso más en su apuesta por la comunicación directa sin intermediarios. Para sus críticos, en cambio, abre interrogantes sobre el vínculo entre el poder político, la prensa y los límites de la respuesta estatal frente a la información periodística.
