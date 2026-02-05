Datos de inflación e INdEC reactivan pelea por bonos CER

Para el mercado, el problema es de precios y de riesgo. Para el mercado, el problema es de precios y de riesgo.

Bonos CER, default silencioso y desconfianza persistente

El punto más áspero del intercambio giró en torno a una idea incómoda para buena parte de la heterodoxia local: intervenir el IPC fue, en los hechos, un evento de crédito. Así lo sintetizó Pablo Moldovan, quien recordó que la manipulación del índice impactó de lleno sobre los bonos CER surgidos del canje 2005, muchos de ellos en manos de inversores no residentes.

Según Moldovan, ese episodio representó el segundo evento de crédito consecutivo para esos tenedores y terminó generando una presión significativa sobre el mercado de cambios, en un momento en el que el MULC ya mostraba señales de fragilidad.

El gráfico que circuló en redes lo resume con crudeza. Las tenencias offshore de deuda en pesos del gobierno, medidas en millones de US$, llegaron a rozar los US$25.000 millones hacia 2017. Desde entonces, el proceso fue de drenaje constante hasta ubicarse cerca de US$3.000 millones en la actualidad. Una salida lenta, persistente y estructural.

¿La tasa alcanza para compensar la desconfianza?

Vernengo sostuvo que, con una tasa real suficientemente alta, el inversor puede volver a mirar instrumentos en pesos aun después de un default. Schapiro respondió con una pregunta directa: ¿cuánto más alta debe ser esa tasa cuando ya hubo incumplimiento?

Una vez dañada la confianza, la tasa deja de ser una variable suficiente dado que el riesgo pasa a jugar en otra liga. No se trata solo del rendimiento esperado, sino de la expectativa devaluatoria, la estabilidad del régimen y la percepción de reglas de juego.

Es un precio clave que ordena contratos, bonos, salarios y decisiones de portafolio. Cualquier sospecha sobre su integridad tiene efectos multiplicadores.

El trasfondo que incomoda al mercado

Más allá de los nombres propios, lo que inquieta a la City es el patrón ya que cada vez que la política mete mano en un ancla nominal para ganar tiempo, el costo aparece más adelante, amplificado.

La salida de Lavagna no implica, por sí sola, un regreso a viejas prácticas. Pero reactiva recuerdos que el mercado no terminó de digerir y en Argentina, la memoria suele ser más larga que los ciclos políticos.

El IPC, lejos de ser un número técnico, volvió a ocupar un lugar central en la disputa por la credibilidad. Y cuando eso ocurre, el impacto no se mide solo en décimas de inflación, sino en riesgo país, tasas implícitas y dólares que deciden irse o quedarse.

El dato fino llegará en los próximos meses. Si la desinflación se consolida y el marco institucional se mantiene firme, el ruido quedará atrás. Si no, el mercado ya dejó claro que sabe cómo reaccionar.

