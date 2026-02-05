Trenes estancados: El sistema ferroviario atraviesa una crisis terminal

image Trenes en retroceso.

Sobre ese marco, Toniolli convocó a la prensa para difundir los datos del informe del Observatorio Social del Transporte de Santa Fe que expone la degradación ferroviaria en todo el país, pero con mayor incidencia en el interior.

El rosarino denunció que se trata de una modalidad de gestión: "Lo van degradando en forma planificada, la tendencia es cansar al usuario para que ni reclame". Así fue el caso del tren Rosario-Cañada de Gómez, que fue cancelado en noviembre de 2024.

image En diciembre pasado, vecinos, organizaciones y usuarios, se reunieron en la estación Antártida Argentina para pedir el regreso del servicio ferroviario interrumpido hace más de un año.

"Esta degradación es todo lo contrario a una política que debía ser la recuperación del transporte ferroviario, sobre todo para el interior del país", dijo Toniolli, quien resaltó la falta de defensa de este sistema de transporte por parte del gobierno provincial.

"No hubo ni una declaración expresando preocupación frente a lo que es un atentado a la movilidad de los santafesinos". "No hubo ni una declaración expresando preocupación frente a lo que es un atentado a la movilidad de los santafesinos".

Abandono de los servicios ferroviarios

Entre los trenes de larga distancia que fueron cancelados figuran el servicio Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó (Buenos Aires), Retiro–Tucumán, Retiro–Córdoba, Buenos Aires–Bahía Blanca, y el Expreso Retiro–Rosario, que salía los fines de semana sin paradas intermedias. Si se compara la cantidad de servicios de larga distancia en vigencia, con los que funcionaban en diciembre de 2023, la disminución es del 50 por ciento. Eso redundó en una caída del 24,3 en la cantidad de pasajeros en 2024, que se profundiza al 37,4 por ciento si se compara con 2023.

En cuanto a los servicios regionales, se dieron de baja el General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández (Santiago del Estero), Mercedes–Tomás Jofré (Buenos Aires), Córdoba–Villa María, y el servicio Rosario–Cañada de Gómez que fue suspendido inicialmente por mantenimiento, pero lleva 15 meses sin circular. En los trenes de cercanía el desguace fue aún mayor: circulan un 55,6 por ciento menos de los servicios que en 2023.

Más contenidos en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"