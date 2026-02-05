ROSARIO. El tren Rosario-Retiro parece seguir los pasos del de Cañada de Gómez el cual "dejaron caer", según comentó el dirigente peronista, Eduardo Toniolli. Ante esta situación, preocupa el abandono de los servicios ferroviarios: en dos años de gestión mileísta, de 21 trenes activos sólo quedan diez.
PÉRDIDA DE PASAJEROS
Trenes estancados: El sistema ferroviario atraviesa una crisis terminal
Preocupa el abandono de los servicios ferroviarios: en dos años de Javier Milei, de 21 trenes activos sólo quedan 10. Temor por el que une Rosario con Retiro.
Preocupa el tren Rosario-Retiro
El 2025 dejó un pésimo panorama para el tren Rosario-Retiro: cerró el año con una fuerte caída en la cantidad de usuarios. Viajó un 27% menos de pasajeros en relación al 2024, lo que equivale a más de 70.000 personas que dejaron de elegir el servicio en tan sólo 365 días.
Según advierten especialistas y organizaciones que siguen de cerca la situación del transporte público, el descenso no responde a una supuesta falta de demanda, sino a un deterioro progresivo de la oferta. Es decir, demoras más frecuentes, cancelaciones, menos previsibilidad y un viaje que se volvió cada vez más largo.
En el diagnóstico, aparece un patrón que excede al corredor Rosario–Buenos Aires. El retroceso del servicio se da en un contexto de reconfiguración del sistema ferroviario, con recortes y cierres de trenes regionales y de larga distancia en el interior del país.
En medio de la crisis económica, muchos ciudadanos elegían dicha movilidad para abaratar costos. Sin embargo, el combo de incertidumbre y pérdida de confiabilidad termina empujando a optar por opciones más caras o, directamente, fuera del sistema.
Sobre ese marco, Toniolli convocó a la prensa para difundir los datos del informe del Observatorio Social del Transporte de Santa Fe que expone la degradación ferroviaria en todo el país, pero con mayor incidencia en el interior.
El rosarino denunció que se trata de una modalidad de gestión: "Lo van degradando en forma planificada, la tendencia es cansar al usuario para que ni reclame". Así fue el caso del tren Rosario-Cañada de Gómez, que fue cancelado en noviembre de 2024.
"Esta degradación es todo lo contrario a una política que debía ser la recuperación del transporte ferroviario, sobre todo para el interior del país", dijo Toniolli, quien resaltó la falta de defensa de este sistema de transporte por parte del gobierno provincial.
Abandono de los servicios ferroviarios
Entre los trenes de larga distancia que fueron cancelados figuran el servicio Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó (Buenos Aires), Retiro–Tucumán, Retiro–Córdoba, Buenos Aires–Bahía Blanca, y el Expreso Retiro–Rosario, que salía los fines de semana sin paradas intermedias. Si se compara la cantidad de servicios de larga distancia en vigencia, con los que funcionaban en diciembre de 2023, la disminución es del 50 por ciento. Eso redundó en una caída del 24,3 en la cantidad de pasajeros en 2024, que se profundiza al 37,4 por ciento si se compara con 2023.
En cuanto a los servicios regionales, se dieron de baja el General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández (Santiago del Estero), Mercedes–Tomás Jofré (Buenos Aires), Córdoba–Villa María, y el servicio Rosario–Cañada de Gómez que fue suspendido inicialmente por mantenimiento, pero lleva 15 meses sin circular. En los trenes de cercanía el desguace fue aún mayor: circulan un 55,6 por ciento menos de los servicios que en 2023.
